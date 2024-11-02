德语媒体：美国大选让中国欧洲都头疼

不论特朗普还是卡玛拉·哈里斯当选，中国以及欧洲都会各自面对一些不利局面。德语报刊纷纷就此展开了分析。《法兰克福评论报》指出，北京本着“两害相权取其轻”的原则，可能更青睐特朗普。《时代周报》和《德国编辑部网络》则担心全世界都会陷入混乱。

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》以“特朗普还是卡玛拉·哈里斯？中国只能两害相权取其轻 ”为题，刊发评论指出，两位总统候选人在选战中都争相展现对华强硬的姿态，但是北京却视自己为赢家。

“不管是共和党还是民主党，从中国角度而言都是同样糟糕。特朗普曾经发动了对中国的贸易战，拜登当时予以严厉抨击；但当后者当上总统时，甚至比前者还要更强硬。拜登对中国电动汽车加征100%的关税，并禁止向中国出口先进芯片。如果卡玛拉·哈里斯入主白宫，很可能会延续这套政策----尽管关税让中国商品变得更加昂贵、推高了美国的通货膨胀。卡玛拉·哈里斯本来还许诺要遏制通货膨胀。”

“另一方面，特朗普则在今年夏天宣称要对所用进口到美国的商品加征10%~20%的关税，并对来自中国的商品加征巨额附加关税。但从中国角度来看，由于和特朗普这位自称的‘交易大师’更容易开展谈判，因此还是更倾向于特朗普。根据北京的算计，看似反复无常的特朗普比卡玛拉·哈里斯更容易听信花言巧语的许诺。而且，特朗普再度当选总统会让其在国际上陷入孤立，而卡玛拉·哈里斯则和拜登一样会依赖美国广泛的盟友关系。”

“卡玛拉·哈里斯当然欠缺中国经验。根据目前的公开信息，她只在一年前和习近平见过面。只有她的竞选搭档沃尔茨(Tim Walz)比较了解中国。反观拜登，他自称从当年担任副总统起，累计已经和习近平谈过90个小时，‘比世界上任何其他国家领导人都要多。’特朗普不久前也在接受《华尔街日报》采访时吹嘘说，他和习近平‘关系很好’。”

“在同一个采访中，特朗普还称，如果他再度当选，习近平将不敢攻打台湾，否则他就要把中国商品的关税提升到200%。特朗普表示，美国届时没必要军事介入，因为‘他尊重我，他知道我很疯狂。’不过，就在几个月前，特朗普还曾要求台湾为美国提供的军火付钱，但其实台湾一直在这么做。无论如何，台湾似乎让特朗普相当恼怒，他认为台湾窃取了美国的芯片产业。”

“卡玛拉·哈里斯则完全不同，她两年前就称赞台湾是‘充满活力的民主整体、为全球福祉做出贡献’。而且与狂妄自大的特朗普不同，她会与美国在地区以及全球的盟友整体协调亚洲政策。她在选战中表示，将确保‘赢得21世纪竞争的是美国而非中国。’”

“但从中国角度来看，自己已经是胜利者。过去几周的选战也让许多中国人再次看到了美国的分裂程度。如果11月5日特朗普落选导致发生骚乱，中国官媒会孜孜不倦地说，美国是一个陷入暴力和毒瘾的正在衰亡的国家。这种叙事会获得新的养料。或者用习近平的话来说：东升西落。”

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旗下拥有多家德国地区性大报的《德国编辑部网络》以“特朗普还是卡玛拉·哈里斯？欧洲的命运取决于美国大选 ”为题，刊发评论指出，美国大选正在让全世界陷入乱局。

“卡玛拉·哈里斯在竞选期间的方针仍然令人失望地模糊。在外交政策方面，她更注重延续性，不论是欧美关系、支持乌克兰、支持以色列抑或经贸政策，尤其是与对手中国的角逐。然而，最大的问题却是她在国际舞台上能有多大的影响力。如果她赢得了大选，特朗普的支持者可能又会在美国引发骚乱。”

“正是由于美国大选在即，俄罗斯掌权者普京以及伊朗的毛拉们正在大展拳脚。他们发出的讯号是：不会放弃一星半点的领土诉求和权力主张。就在一星期前，中国、印度、巴西等金砖国家领导人被普京召唤至俄罗斯在伏尔加河畔设宴款待。不久之后，关于俄罗斯拟在俄乌战争中投入朝鲜士兵的猜测也成真了。随着一名德国籍伊朗人被德黑兰执行死刑、伊朗对以色列动武，德黑兰也让世人明白：一旦伊朗被逼到墙角，将会比现在更加危险。中国则有可能利用美国自顾不暇的时机来挺进台湾。”

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汉堡出版的《时代周报》也以“好一片混乱 ”为题，刊发评论指出，特朗普如果再度当选总统，必然让全球地缘政治大洗牌。届时，美国极有可能放弃欧美关系优先的传统，转而加大关注中国，迫使欧洲投入更多的资源用于国防；而德国也将被迫选边站。

“美国大选在地缘政治领域也有着根本性的影响：要么像目前一样，美国继续部分地基于国际规则、与盟友进行松散地协调；要么就会开启一个完全不同、闻所未闻、充满危险的时代。这并不是因为特朗普会追求全新的长期战略，而是因为全世界必须要为充满混乱和所谓‘交易’的四年做好准备。届时将会有许多蓄意挑衅、突然转折，以及持久的混乱。”

“其中大部分都会对德国造成沉重打击。比如，特朗普在竞选期间宣扬的关税将使这个出口导向型经济体陷入更深的衰退，而美国对中国的贸易战也会让高度依赖对华贸易的德国陷入可怕困境：到底是携手特朗普对抗中国，还是携手中国对抗特朗普？”

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