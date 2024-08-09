德语媒体：美国大选与中国

如果哈里斯当选总统，她的对华政策与特朗普会有何种区别？《法兰克福评论报》予以分析。《每日镜报》客座文章则认为，北京正在集中精力为特朗普再次上台做准备。

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》写道：“哈里斯知道，北京多么容易被激怒。2022年1月，这位美国副总统前往洪都拉斯出席这个中美洲国家新总统的就职典礼。时任台湾副总统赖清德也来到洪都拉斯。……哈里斯和赖清德仅说了几句话，拍了几张照片，对中国来说，就足以指责哈里斯‘玩火’。”

文章写道：“如果哈里斯11月在美国大选成为拜登的继任者，那么在外交上，她首先应对的是乌克兰战争和中东危机。不过，长期来看，对华关系将成为决定性的议题。因为在华盛顿存在跨党派的一致，即中国是美国最大的对手，无论在经济上还是地缘政治上。而北京也将美国视为未来十年最大的挑战，国家主席习近平指责美国‘全方位遏制、打压中国’。特别是特朗普以及之后拜登对中国进口征收的惩罚性关税，令中国感到痛楚。”

文章写道：“哈里斯迄今与习近平仅有一面之缘，2022年11月，在曼谷举行的亚太经合组织峰会上。她对中国的表态鲜有见诸报章，作为副总统以及此前参议员期间，现年59岁的她主要处理内政议题。鉴于北京与华盛顿的关系如今比特朗普任内最严峻的时候好不到哪去，她也必须表明立场。”

“比如在台湾问题上。2022年夏天，哈里斯曾表示，美国将继续支持台湾，因为‘台湾是一个活跃的民主政体，为全球福祉作出贡献。’…特朗普不久前则在采访中要求台湾为防御买单。”

“在中国与菲律宾的南中国海冲突上，哈里斯也作出明确表态。近些年来，她已六次与菲律宾总统马科斯会晤。”

文章写道：“哈里斯去年在一次采访中表示，与中国打交道，不是要完全切断关系，‘而是确保我们维护美国利益，扮演领导角色，而不是跟随他人的规则’。与特朗普不同，她将重视与美国在亚洲和欧洲的同盟伙伴关系。在中国看来，这让她比单打独斗的特朗普更危险。”

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北京的考量

《每日镜报》发表政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）总裁布雷默（Ian Bremmer）的客座文章。文章写道：

“中国领导层确信，美国共和党和民主党少有的一致愿望是，遏制中国自然而然的增长以及合法扩大其影响力。”

“北京认为，两党的不同之处则在于，想要使用何种经济政策工具，以及如何、合适使用。”

“北京领导层的这一立场并不令人惊讶。毕竟，总统拜登在特朗普任期后，引入了新的关税和技术限制，并扩大了与反对中国的联盟伙伴如日本、韩国、澳大利亚甚至印度的关系。”

然而，看上去，中国正集中精力为特朗普第二任期做准备，以自身政策适应可能带来的挑战。文章写道：“目前，这位78岁的共和党人在美国大选中被认为更有胜算，而北京知道，提前为特朗普的第二任期做准备，比为哈里斯当选总统做准备，要更为重要。”

“中国官员公开表示，如果特朗普重掌白宫，可能会带来美国关闭本国市场，从而迫使中国加强本土消费市场，并转向其它外国市场。尽管中国预计到一场贸易战可能会到来，但不希望使之激化。”

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