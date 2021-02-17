德语媒体：美国和中国——欧洲选谁当“闺蜜”？

（德国之声中文网）《每日镜报》发表题为“美国的挫败感”（Amerikas Frust）的文章分析，拜登想同欧洲伙伴一起打造一个应对中国的商贸联盟，可欧洲为什么在这个建议面前踟蹰不前？

特朗普的时代是一个破坏国际秩序、单打独斗、大搞单边主义的时代。但是拜登则全然不同，他对欧洲寄予了厚望。他承诺要 "重振 "美国的联盟，并计划建立一个 "民主国家联盟"，以对抗专制政权，尤其是中国日益增长的力量。欧盟对美国这位新总统也同样抱有巨大的期望。他们甚至想象着建立一个 "新的跨大西洋公约"。然而，在华盛顿却有越来越多的人不禁会问，欧洲是否准备好与拜登领导的美国团结一心。

文章写道：“随着越来越多的冷静思考，美国新政府意识到，对于寻求建立更多跨大西洋合作欧洲已经成为了累赘伙伴。 欧美之间存在许多众所周知的摩擦点，例如天然气北溪2号管线的铺设，欧盟对美国科技公司进攻性的监管以及北约同盟中不平等的费用负担。但是，最重要的跨大西洋冲突却是围绕着本世纪的大议题：西方应如何应对中国带来的挑战。”

“即使是在拜登的领导下美国人也希望对北京采取强硬态度。 但与之形成鲜明对比的是，许多欧洲人并不将中国视为民主世界的主要威胁，也不希望被卷入超级大国之间新的经济冷战”。

文章指出，“对美国来说中国是最重要的地缘政治挑战。拜登将中国称作是美国‘最强硬的竞争对手’，并向中国国家主席习近平宣布在争夺世界经济主导权的问题上进行‘极端竞争’。这也包括在那些被华盛顿定义为‘国家安全利益’的技术和经济领域与中国脱钩。美国咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）总裁布雷默(Ian Bremmer)说：‘欧洲人的优先事项和世界观与美国人不同。’ ”

“布雷默说，特别是去年12月底主要是在德国的倡议下达成的中欧投资协议令当时的候任拜登政府感到失望。他说，美国将德国视为‘美国对俄罗斯和中国政策的关键伙伴’。”

“然而有一些人对于德国特别是在联邦议院大选之年是否能符合这一要求表达了疑虑。特别是联邦政府对自民党质询的回答更加重了美国人的疑虑。德国联邦政府在回答自民党的时候写道：‘德国政府继续看到欧洲与中国之间存在进一步发展合作的巨大潜力，且承认中国经济已经崛起成为全球经济的核心参与者。’”

德国《世界报》也就同样的话题以“拜登的新世界秩序”（Joe Bidens neue Weltordnung）进行分析探讨。文章指出，在拜登的领导之下，美国要重新领导世界，遏制中国的权力野心，让埃尔多安和普京这样的独裁者就范。为此美国需要它的盟友。但给华盛顿拆台的却偏偏是德国。

文章写道：“拜登在上任之后与习近平进行的第一通电话通话中展开了全方位的进攻。他批评‘北京采取胁迫性且不公正的经济行为，批评北京对香港和新疆人权的打压以及在该地区包括对台湾在内的越来越具有挑战性的行动’。华盛顿要传递的信息是：美国不会在同中国之间进行的地缘政治的竞赛中把战场拱手相让。”

“西方担心中国正在输出其非自由主义意识形态。同时，拜登决心在应对气候保护等全球性议题时与北京方面合作。他尤其想对作战概念、科技和部队水平进行测试，以得出应对中国的建议。”

文章写道：“美国的对华政策重新定义了跨大西洋关系。欧洲和北约应该成为抵消中国在大西洋这一侧影响的平衡力。但对于欧洲人而言一个重要的问题是：他们想成为美国政治的工具还是想成为一个积极的参与者？”

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