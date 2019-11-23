德语媒体：美国和中国一样坏？

(德国之声中文网) 柏林出版的《世界报》以"所谓在中美之间维持相同距离的可悲论调"为题，刊发评论指出，近年来，在面对华为争议等话题时，德国人常常会说把美国与中国相提并论。文章批评说，认为中国和美国一样坏，既对美国不公平，也在美化北京的暴政。文章指出：

"德国的5G网络建设，是否应该彻底排除中国厂商华为？德国经济部长阿尔特迈尔不想这么做，他在电视政论节目中以几年前美国国家安全局的窃听丑闻为例，强调'当时我们也没有抵制(美国)'。

"2007年，时任社民党联邦议会党团主席施特鲁克(Peter Struck)表示，应当与华盛顿以及莫斯科维持'相同的距离'。这种论调在当时可谓闻所未闻。十二年后的今天，利用美国的行径来粉饰中国、为对华绥靖政策辩护，已然司空见惯。

"认为德国、欧洲价值观以及利益介乎于华盛顿和北京(或者莫斯科)之间，这种扭曲的思想早已捕获了大批民众。最新的皮尤民调显示，60%的德国人希望与中国'开展更多的合作'，只有50%的民众希望能扩大与美国的合作。甚至还有37%的民众希望减少与美国的合作。

"恰恰是在当今这个时期，这样的认知令人感到不安。在遥远的东方，那个专制政权正在打击香港的民主运动，还把上百万维吾尔人收押起来进行意识形态再教育。而在西方，那里的政治体制正在与一个总统较量，他显然不想受到制约。西方的政治体制正在压力下弯曲，但没有折断，这是因为依然有英雄人物站出来，不畏全球最有权力之人的怒火，捍卫分权体制、捍卫法治。

"希尔(Fiona Hill)、约万诺维奇(Marie Yovanovitch)、桑德兰(Gordon Sondland)等美国政府高官在特朗普弹劾案中的公开作证，好莱坞迟早会为他们树碑立传。要是在中国，这样的人物早就被匿名送入拘留营，遭人遗忘。"

德国经济部长阿尔特迈尔

《法兰克福汇报》的评论以"德国将不得不做出决策"为题，注意到美国驻德大使对阿尔特迈尔部长将美国与专制中国相提并论的言论很不满。作者问道，给习近平大唱赞歌的人，难道不正是美国总统特朗普么？文章指出：

"尽管德国政界和商界有许多人似乎都为之所吸引，但是道义上在中美之间维持相同距离其实是不可能的。与中国相比，德国与美国之间的联结要多得多：历史、政治、文化等各方面，还有价值观。依稀开始的中美新冷战，其范畴将不仅仅限于科技领域。在这场争斗中，德国迟早要在中美之间做出抉择。而这一抉择不可以是站在专制者一边。然而，特朗普总统及其附庸最好也不要用其暴烈言辞来将德国等盟友推向对手的怀抱。至少，他们也不应当将德国推离美国。

"诚然，德国人以及欧洲人依然在防务上依赖美国，这导致了欧洲的弱势，限缩了欧洲的行动空间。德国人也应该为自己的安全以及紧密盟友的安全付出更多。但是，难道驻欧美军就是高尚无私的慈善组织？这种想法未免太浮夸。美国在北约内也是在贯彻包括自己的利益。当然，对于美欧双方而言，这种军事同盟是一件好事。

"也许，美欧双方应该在对华政策上有所协调。也许，美国人应该向盟友解释一下，华盛顿的对华战略及目标究竟是什么。不可预测的政策无法奠定一个坚实的基础。

"对中国领导人习近平大加赞扬的正是特朗普总统。套用美国驻德大使的说法，这是对数百万'捍卫基本自由权利且遭到中共不正当拘捕'的中国人的侮辱。但是，美国大使并不会为白宫内有人唱赞歌而愤怒。"

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