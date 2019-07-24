 德语媒体：美国军舰穿越台海 | 媒体看中国 | DW | 25.07.2019

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德语媒体：美国军舰穿越台海

中国在本周发表的一份国防白皮书中，对干涉中国统一大业的”外国势力“提出严正警告。而同一天，美国即派遣军舰穿越台湾海峡。

Taiwan | USS Antietam im Südchinesischen Meer (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/M. L. Stanley)

美军“安提坦号”军舰穿越台湾海峡

（德国之声中文网）本周三（7月24日），中国在发布国防政策白皮书时发出了明确的信号："如果有人要把台湾从中国分裂出去，中国军队将不惜一切代价，坚决予以挫败，捍卫国家统一。"而同一天，美国就宣布再次派军舰穿越台湾海峡。《明镜》周刊指出，这也是华盛顿向北京发出的明确信号。文章写道：

"台湾海峡大约宽180公里，一边是中国福建省，另一边是台湾岛。尽管美国军舰'安提坦号'只是穿过海峡，并无其他动作。但这一行动本身的信号意义及针对目标都非常明显。

 

"在北京看来，这无疑是一次挑衅行为。毕竟北京视台湾为中华人民共和国'领土神圣不可分割的一部分'。而中美贸易战使双边关系一直处于紧张状态，双方刚刚就恢复谈判达成共识。

 

"此前不久，美国向台湾出售22亿美元军火的决定引起北京强烈愤怒。美台之间并无外交关系，但美国一直是台湾最重要的政治支持者以及军火供应商。"

在《新时代的中国国防》白皮书中，北京强调一定要统一台湾，并且不承诺放弃使用武力。而美国则反对动用武力，并依据《对台关系法》向台湾提供自卫武器。《明镜》文章继续写道：

"多年来，中国频繁出动战机和军舰，举行针对台湾的军事演习。这显然也是北京在台湾问题上发出的明确信号。此外，北京还做出巨大努力，使台湾本已为数不多的邦交国纷纷转向北京，迫使台湾陷入国际孤立境地。"

白皮书未提及香港问题。但新闻发布会上，当有记者问及解放军会如何应对香港局势的发展时，国防部新闻发言人吴谦间接表示，如果香港政府发出请求，驻港部队会协助维护治安。《法兰克福汇报》以《中国发出派兵威胁》为题，报道了中国官方的这一最新表态。文章写道：

"在是否应当出兵干预已为期七周的抗议浪潮问题上，这番表述显示中国政府的立场出现了一些变化。迄今为止，北京一直尽力回避出兵问题，以免让人联想起天安门大屠杀。今年是六四事件三十周年。当时，解放军队伍向大学生和其他示威者开枪，造成大量伤亡，根据不同的估算，死亡人数介于几百至几千之间。

"香港政府周三也表示，并未根据驻军法第14条向中央政府请求出兵的计划。今年六月中旬，路透社报道称，驻港部队总指挥陈道详少将曾向美国国防部一名高级官员郑重承诺，解放军绝不会干预香港的抗议活动。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

 

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