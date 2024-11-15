德语媒体：美国关注中国 欧洲将被冷落？

特朗普上任后，美国的地缘政治注意力必然聚焦于中国。德国《商报》担心，欧洲将被冷落，没有努力摆脱对华经济依赖的德国更有可能遭到美国的打击。奥地利《标准报》则分析认为，美国可能会试图离间中俄关系，而欧洲在中美俄三角博弈中会有独特作用。

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“美国今后将更加聚焦于中国 ”为题，刊发评论点评了特朗普提名卢比奥(Marco Rubio)、沃尔茨(Michael Waltz)这两位对华强硬派政客出任国务卿以及国家安全顾问一事。作者担心，欧洲以及德国将处于异常尴尬的境地。

“对于德国而言，美国更加关注中国、疏离欧洲主要会产生两大后果。首先，这一转变会让美国加大对乌克兰危机、中东危机当事方的压力，从而让自己能够集中精力抗击‘更大的威胁’，也就是中国。沃尔茨最近在《经济学人》上的客席文章就提出了这样的敦促。”

“这一趋势会如何发展，目前还是未知数。如果进展顺利，特朗普可能会加大对莫斯科施压，逼迫普京坐到谈判桌上来。施压手段可以是加大对俄制裁力度，也可以是加大军援乌克兰的力度。如果局势恶化，特朗普则可能削减对乌克兰的援助，迫使处于弱势地位的乌克兰去和俄罗斯谈判。这会是一个致命的信号。”

“其次，美国聚焦中国问题也将让德国的失败暴露在聚光灯下。德国政府在摆脱对华依赖性方面做得实在太少。新一届美国政府将会就此施压，德国经济届时也将承受相应的后果。”

特朗普会和普京做交易吗？图为两人于2017年11月会晤的资料画面 图像来源: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP

维也纳出版的《标准报》以“特朗普胜选对俄罗斯以及中国意味着什么 ”为题，刊发了由奥地利科学院地缘政治学者、汉学家Susanne Weigelin-Schwiedrzik撰写的客席评论。作者认为，拜登政府在俄乌战争爆发后把莫斯科推向了北京的怀抱，从而让华盛顿在中美俄三角博弈中处于不利地位；但是特朗普上台后，则可能会试图离间中俄关系。

“从美国的视角出发，现在重要的是重新获得控制权。如果特朗普取消对俄制裁并保证承认俄罗斯吞并克里米亚，从而结束俄乌战争，这样的举动将会极大改善美俄关系。对于当前的美国而言，离间中俄关系可能会是一项成功的策略。至于这样的策略到底能否奏效，目前还不清楚。这是因为：尽管特朗普的幕僚一致认为美国必须聚焦于中国，但依然有亲乌克兰人士警告不要贸然结束战争。”

作者注意到，俄罗斯当政者对这样的提议非常谨慎，他们非常清楚现在对中国的依赖性，因此依然高度重视俄中关系；而且，冒着俄中关系转冷的风险去和特朗普交易很有可能得不偿失，因为美国之后很快就会再度失去对俄罗斯的兴趣。

“在中国，也有人同时在担心俄罗斯会利用特朗普再度入主白宫之机会来重新调整俄美关系。毕竟，就在不久前，普京刚刚宣布说，他有兴趣和特朗普就结束战争问题进行会谈。俄罗斯总统还表示支持一份能让俄乌关系长期正常化的协议。如果这样的会谈真的举行了、美俄之间真的就结束战争达成了一致，就会意味着中国的居中调停策略破产。北京会突然发现自己面临美俄联手的孤立局面，因此必须竭力避免这种情况。这就是中国现在向美国发出善意信号的原因。”

在文章的最后，作者也分析了欧洲在中美俄大三角博弈中的独特地位：中美俄这三个核大国都需要欧洲作为伙伴才能实现自己的目标，所以欧洲应该设法和三个国家都维持关系，从而让世界重新变得安全。

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