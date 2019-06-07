德语媒体：美国仍是霸主 中俄联合抗衡

（德国之声中文网）中美贸易战正陷于胶着状态，全世界都在关注着事态的变化，这不仅仅是出于经济原因。德国经济学教授、咨询企业创始人西蒙（Hermann Simon）认为，在这场贸易战中，交战双方如此公然施展自己的强大权力，这是二战结束以来从未有过的局面。他在《法兰克福汇报》发表的客座评论《大国权力》（Die Macht der Mächte）中分析指出，一边是特朗普，毫无顾忌地打出权力牌；另一边是习近平，针锋相对地将这场权力的游戏推向顶峰。

--"然而谁掌握着真正的权力，这权力建立在何种基础之上，又是如何被付诸实践的呢？"作者提出了这个宏大的命题，并且从军事、技术、需求、资源几个领域来衡量。虽然毛泽东说过，"枪杆子里面出政权"，但是西蒙教授认为，真正的权力不仅要包括上述几个方面的全面强大，还要"真正具有施展权力的可信度"，才是衡量标准。

美国拥有航母的数量是全球第一

文章分别论述了军事、科技、市场需求和资源几个领域，在军事领域美国仍是唯一的全球霸主，在科技领域虽然华为异军突起，但是美国的地位短时间内仍然难以动摇。在市场需求方面，美国和中国都有巨大的市场，特朗普目前也是试图通过将华为排除在中国市场之外，来施展这张"市场需求领域的权力王牌"。而在资源领域的权力体现在一个国家拥有别国不可或缺的资源，比如石油和天然气。在这个领域的大国可以包括俄罗斯、沙特和伊朗。

总结来说，作者认为，美国还是遥遥领先的超级大国。"中国正在发展成为更强的大国，但是要达到美国目前的全方位霸主地位还需要数十年的时间。俄罗斯的权力很有限，其强大仅在于核武器库，所以普京才必须时常提到本国新研发的导弹，警告核战争的危险。"

而德国在这场权力的游戏中扮演什么角色呢？"单独来看，德国本身是毫无权力可言的。在军事方面就毋庸赘言了。在科技领域我们还是有一些优势的，比如很多企业都是相关领域的隐藏冠军，在世界市场上占有很高的份额。……需求和资源领域我们都乏善可陈。默克尔曾经想要彰显某种道德的力量，但是在真正的强硬对抗之中这根本不值得一提。"

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在美国的霸主地位暂时仍然难以挑战的背景下，中俄两国联合起来抗衡欧美就是顺理成章的事情了。《世界报》的分析文章指出，在本周中俄两国领导人的会晤中，习近平称普京是"最知心的好朋友"。"如果说西方的制裁把俄罗斯推向了中国人的怀抱的话，那么中美贸易战也促使北京跟莫斯科走得更近了。尽管两国民众总体上仍然对对方持怀疑态度。"

值得关注的是，"普京甚至还把正遭受美国火力猛攻的中国电信业巨头华为拉到了自己的保护伞之下。俄罗斯决定与华为合作，建设本国的5G网络，并且为华为副总裁郭平提供了在圣彼得堡国际经济论坛上发言的机会。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点