德语媒体:美国人与其怕中国还不如怕特朗普

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》以"美国永远害怕衰落 - 为什么这一次可能是真的"为题，刊发了由曾经担任美国国防部副部长的哈佛大学政治学教授Joseph Samuel Nye撰写的客席评论。

文章指出，早在18世纪美国初创时，美国人就担心自己的国家会陷入衰落，这种情绪在二战后美国如日中天时更是走向了新的高潮。作者认为，在谈论这个问题时，必须要区分相对衰落和绝对衰落。但是不论如何，美国不可能再像50年代那样占有全球GDP的三分之一。

"如今，中国崛起被当作是美国衰落的证据。仔细观察美国与中国之间的实力对比，确实能够看出平衡在向有利于中国的方向移动。所以，这一趋势能够被视作美国的相对衰落。但是从绝对值来看，美国的实力仍然更加强大，而且今后很可能也将维持这一格局。"

"如今的中国是一个引人注目的、平起平坐的竞争者。但是中国也有巨大的弱点。在总体实力方面，美国至少具备6项长期优势。"

"首先就是地理优势。美国地处两大洋中间，相邻的加拿大和墨西哥都是友好国家。反观中国，一共有14个陆上邻国，其中印度等多个国家还和中国有着领土争端。"

"第二，美国的能源相对自主，而中国则依靠进口能源。第三，美国的实力很大程度上来自于其跨国运作的金融机构以及美元的国际货币地位。一个货币要想成为可靠的储备货币，就必须能够自由兑换，背后还必须要有稳健的资本市场以及法治体系作为保障。但是中国却不具备这三大前提。"

"第四，美国的人口结构也具备相对优势。在工业大国中，美国可能将是唯一一个能够保持住当前人口排名的国家。目前，美国人口规模位居全球第三。今后十年，全球十五大经济体中，将有7个遭遇劳动力人口缩减的问题。而美国的劳动力人口同期有望增长。至于中国，其劳动力人口从2014年起就在减少。"

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

"第五，美国长期以来就是关键科技的领先国家。中国正在大举投资科研，在全球专利排行榜上也获得了不错的地位。但是，按照中国人自己的说法，中国高校科研能力依然落后于美国。"

"第六，根据跨国调研，在对人才吸引力的软实力方面，美国遥遥领先于中国。所以，总体上美国在21世纪大国较量中握有一手好牌。但是，如果美国人陷入了对中国崛起的歇斯底里般焦虑中，就会产生不良后果。"

作者随后就特朗普代表的民粹政治势力发出警告称，一旦美国走上"退群"、抛弃盟友的歧路，就会浪费一手好牌。"这种做法并不会让美国再次伟大，而是严重削弱美国。所以，与其害怕中国崛起，美国人更应该担心的是国内的民粹主义、民主主义思潮兴起。"

"拒绝支持乌克兰、退出北约等民粹主义政策将会严重伤害美国的软实力。假如特朗普11月再次当选美国总统，将意味着美国国力的转折点。届时，几个世纪依赖的衰落焦虑将首次成为现实。"

瑞士《新苏黎世报》以"恒大案判决后，北京受到全世界的关注"为题，刊发驻华记者撰写的评论指出，香港法院就房地产集团恒大进行清盘做出判决后，北京当局必须展现出重视外国投资者利益的态度。

"过去，投资者往往被中国令人瞩目的高增长率、庞大的市场规模、众多企业的创新能力所吸引。但他们时常忽视了一点：一旦出现了问题，比如恒大这样的中国巨头企业破产，投资者的命运就掌握在中国共产党手中。恒大案件和北京方面对此事件的预期处理方式，也将让众多国际投资者痛苦地回忆起近期其他领域也出现了风险增高、不透明度加剧的迹象。"

作者随后以新版《反间谍法》为例，指出一名外国经理人与中国学者会面都有可能被定义为间谍行为，外国咨询公司在华分部遭到搜查的事件也引起全球商界震动。

"在纠结于国家安全的习近平的领导下，中国变得越发难以预测。在外国投资者眼中，一个具有可以预见、值得信赖的政策的时代已经结束。难怪越来越多的企业正在审视其中国业务，希望减少相关风险。外国企业的脱钩努力如今也引起了北京领导层的担心。毕竟，中国疲软的经济如今正陷入改革开放四十多年来罕有的对外国投资的高度依赖中。"

文章同时也留意到，中国官方正在放出不少积极信号，试图让外国投资者减少担忧。作者援引中国官媒《人民日报》的两篇社论，强调"国家安全不应以牺牲经济增长为代价"、"中国只有扎实发展、经济实力雄厚，才能抵御一切风险"。作者对此点评说："现在轮到中国政府采取进一步措施，巩固谨慎积极的趋势。香港法庭对恒大的判决提供了这样做的契机。"

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