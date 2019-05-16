 德语媒体：美国为贸易战下一轮准备弹药 | 媒体看中国 | DW | 15.05.2019

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德语媒体：美国为贸易战下一轮准备弹药

中美贸易战仍无缓解迹象，美国公布了剩余三千亿美元中国产品的征税清单。与此同时，美国对伊禁运令全面生效，中国如何回应也引起关注。

China Schanghai Fahnen USA und China (Getty Images/AFP/J. Eisele)

（德国之声中文网）本周一（5月13日）下午，美国贸易代表办公室公布了下一批拟征惩罚性关税的中国产品清单。这些产品囊括了迄今为止尚未受特朗普关税政策波及的剩余3000亿中国输美产品。《新苏黎世报》以《华盛顿着手为下一轮贸易战准备弹药》为题，介绍了中美贸易争端的最新进展及其对欧洲的影响。文章写道：

DW.COM

接受联邦资金的美国高校、科研机构已经被禁止使用华为的设备，否则会面临政府“断供”之制裁。现在，路透社获得的内部消息显示，针对华为设备的禁令很有可能扩大到所有美国企业。暂不清楚坚持使用华为设备的美国企业究竟会遭到怎样的制裁。 (15.05.2019)

中美贸易战似乎已入关键阶段。对于中国普通民众来说，要想在官方媒体时而目的性缄默，时而目的性亢奋的语态中了解这场世纪之战的全景，并非易事。但其实民众还是有话要说、有话可说的。 (13.05.2019)

中美两国贸易谈判若确定破裂，美国可能再对价值3000亿美元中国商品增加关税。北京誓言要在这场不断升级的贸易战中「奉陪到底」。特朗普更放话，只要使出这招，贸易战就结束了。 (15.05.2019)

"根据贸易法301条款，美国有权采取措施迫使中国放弃不公正的贸易实践。新公布的清单包括3805种中国产品，这些产品迄今为止尚未被征收301特别关税。不在此清单之列的产品包括药物、部分制药原料、部分医学产品、稀土以及'重要'金属。与前两批被征收关税的产品不同，此次清单中包含大量消费品。也就是说，与前两次征税不同的是，这一次美国消费者在购物时会有更直接的感受。

"美国贸易代表办公室并没有公布征税清单生效的日期。而听证活动则将持续到6月24日。也就是说，新关税不大可能在7月以前生效。

"周一，特朗普在一次公众活动以及随后的推文中都一再强调，美国目前处于有利的地位。他表示，美国消费者只要购买其他国家产品或美国本土产品，就可以轻易避开关税影响。他同时警告中国，不要采取反制措施，否则一切将会变得更加糟糕。不过，特朗普同时也表示，他会在近期内同中国国家主席习近平举行会晤。"

中美贸易争端已进入"剑拔弩张"的关键时刻，而与此同时，另一场潜在的危机也在进一步升温。美国方面宣布，针对伊朗的原油禁运令已经全面生效，对中国等国提供的宽限期也已到期。而中国方面已经就此作出强烈回应，中国外交部称，中方在伊朗的合法经济利益不容侵犯。《新苏黎世报》以《北京的中东利益》为题，讲述了中国同中东和伊朗的关系。文章写道：

"同伊朗做生意要冒多么大的风险，孟晚舟事件就是一个例证。数月来，华为首席财政官孟晚舟一直在温哥华等候法庭裁定，是否会以违反对伊制裁令的理由将她递解美国。北京外国语学院一位不愿透露姓名的教授并不认同中国外交部为中国企业撑腰的做法。'我认为，相关企业应该静观事态发展。在中国政府尚不具备强有力反制措施的情况下，就不应继续从伊朗进口石油。'他这番表述显然也在暗示当前的中美贸易争端。北京应当权衡利弊，是否值得为了伊朗原油使中美关系进一步恶化。

Kanada | Finanzvorstand von Huawei, Meng Wanzhou | Gerichtssaal in Vancouver (Getty Images/AFP/D. MacKinnon)

“同伊朗做生意要冒多么大的风险，孟晚舟事件就是一个例证”

"去年十一月，华盛顿为有关国家规定了放宽后的限期，要求他们在指定时间内找到卖家以替代伊朗原油。五月二日，该限期正式到期。至于中国是否会遵守美方的规定，目前尚不得而知。周末有消息称，中国最大的原油企业中石油和中石化已停止了进口伊朗石油。不过上述消息尚无法证实。一旦中国停止购买伊朗原油，对伊朗经济势必造成重大冲击。2017年的统计显示，伊朗原油的四分之一输往中国。而中国作为世界上最大的能源进口国，对伊朗原油的依赖程度则相对较低。中国的石油进口主要来自俄罗斯、沙特阿拉伯、安哥拉以及伊拉克。伊朗只排在第七位。伊朗原油的份额只占中国原油进口的6%。"

文章援引中国官媒和学者的观点称，中国同所有中东国家都保持着较好的外交关系，也从未直接卷入过当地的冲突。即使在两伊战争期间，中方也"保持中立"。文章接着写道：

"中国迄今为止在中东地区的中立立场将在今后数年内发生变化。中东地区在中国的能源战略中扮演着重要角色。当地发生动荡将损害中国的利益。在中国的一带一路倡议中，伊朗更是重要的枢纽。一旦地处中东的一带一路投资项目遭到袭击，北京将无法袖手旁观，而必须进行防卫。这样一来，北京不干预别国内政的外交原则也将成为历史。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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