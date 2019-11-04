德语媒体：美印“退群” 北京“躺赢”

(德国之声中文网)杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"印度拒绝RCEP 正中中国下怀"为题，刊发评论指出，印度总理莫迪对全球最大规模贸易协定RCEP说不，完全是出于保护本国农民短期利益的考量，而忽视了长远利益。

"中国、澳大利亚、日本、韩国、新西兰、东盟十国与印度已经为这个协议谈判多年，现在莫迪为谈判画上了休止符。而其余15个国家将继续推动RCEP协议，并且在明年签署。就算没有印度的参与，这项协议依然是大手笔：《区域全面经济伙伴关系协定》将囊括全球大约1/3的人口和经济产值。"

"印度拒绝参加这项协议的决定，可能很快就会被证明是一个错误，正中中国下怀。协议不仅仅事关市场开放带来的经济机遇，更大的问题在于，莫迪的退出决定所体现出来的战略思维。在国内反对派以及游说集团的压力下，印度总理不得不退出协议的谈判，而把空间拱手让给中国。"

"北京当局则可以借机巩固独霸亚洲的领导权。莫迪的决定，摧毁了亚洲小国联合印度的希望。东南亚国家近期对中国日渐增长的地区影响力忧心忡忡，这一亚洲最大的经济体正利用其经济实力让许多国家越发依赖中国。印尼等国此前花费了很大力气将印度也拉到RCEP的谈判桌上来，而印度现在的拒绝，也让人难以将其当作可以替代中国的可靠伙伴。"

作者指出，印度对中国、澳大利亚产品涌入冲击本国市场的担忧固然有其合理性，但是这种保护主义的做法只在短期层面上有意义。"长期来看，促进竞争能够帮助印度加强国际竞争力，而这对于生产力低下的印度而言是亟需的。……现在，印度参与RCEP的大门并没有彻底关上，其余15国表示，如果印度今后改变决定，协议的大门依然敞开。但是，印度无法再参与协定的制订进程，只能接受一份已经成型的协议，而它却是由中国主导的其他国家共同制订的。"

《法兰克福汇报》以"美国退位"为题，刊发评论指出，对气候保护不屑一顾的美国政府，正式启动了退出《巴黎气候协定》的程序，这种做法正在损害美国自己的威信，而从中获益的却是对手中国。

"美国退出气候协定、伊朗核协议等多边合作条约，并不会让美国像某些人宣称的那样变得更强大。有人认为，单打独斗挺好的。但是，这样做真的能打造自信心吗？美国不再愿意担当强有力的可靠领导。对于世界而言，这意味着巨变，意味着第一经济强国以及第一军事强国开始变得狭隘。这也必然弱化国际条约的价值和作用。"

"特朗普刚刚上任美国总统时，就立刻退出了跨太平洋伙伴关系协定，中国简直就是坐收渔利。现在，特朗普的气候政策也会造成同样的结果：美国的盟友会变成中国人的好伙伴、座上宾。法国总统马克龙本周访问中国时就说，如今，与北京进行气候保护、生物多样性领域的合作显得越发重要。"

"关于气候问题的讨论，当然也包括适度的怀疑。但是，将气候保护当作道德恐怖主义的美国政府，则失去了在气候问题上的一切威信。只有美国选民才能纠正这个错误。"

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