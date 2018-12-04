德语媒体：美中走上缓和路线

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"美中走上缓和路线"（Amerika und China auf Entspannungskurs）的文章写道，尽管新一轮谈判后双方并未发表声明，"但伴随谈判的声调是乐观的"。美国总统特朗普发推特说，谈判进展很好。而原定两天的谈判延长一天，也被视为积极信号，因为"外界揣测，如果谈判陷入僵局，那就不会延长时间了"。如今，在设定的3月1日期限到来前，双方代表有望达成一致。

文章写道："期待是，这轮谈判为更高级别的会谈扫清道路，或许最迟在1月底达沃斯世界经济论坛上达成一致。总统特朗普届时将与中国二号人物王岐山会晤。尚不明确的是，双方的让步会到什么地步。据信，涉及外国企业市场准入、知识产权保护，中国有让步意愿。此外，中国也发出信号，愿购买农产品和能源，以缓解美国总统之急--巨大的贸易逆差。至于中国在未来核心领域争取技术霸权的科技政策上，美国能否获得中方让步，尚不清楚。"

《柏林日报》题为"美中进入加时赛"（USA und China gehen in die Verlängerung）的文章写道："在中国首都举行的谈判，主要是围绕中方的让步，以及如何能确保承诺的兑现。尽管双方展现出某种程度的靠近，但中国专家指出，特别在美方要求中国国有经济模式作出结构性改变方面，中方将保持强硬。"

"美国也寻求一种机制，能避免外国在华企业被迫进行技术转让。此外，中国增加进口美国产品以减少贸易差距也是会谈内容。美国还要求银行、保险和证券公司等服务业在中国有更大的市场准入权。"

北京街头

一个"失信者"的故事

《时代周报》题为"我们看见你！"（Wir sehen dich!）的文章关注中国的社会信用体系。文章讲述了一位"失信者"王先生的个人经历。

"王先生这样讲述他的故事：在他的家乡，他家是做货运生意的，特别是运送水泥，王本人则负责财会。刚开始的几年利润丰厚，建筑行业没人签合同，喝一轮白酒就握手成交。但2014年，王最重要的客户破产了，他家一下子背上了300万欧元的债务大山。因为没有合同，所以王个人担责。资产被强制拍卖。帐户被冻结。债主派出打手要债，王带着妻子、孩子和两只皮箱逃到了2500公里以外。法院把他列入了黑名单。"

"他用亲戚给的钱买了一辆旧大众车，尝试给一个搭车出行服务公司当司机。"

"尽管有数千个好评，但该数字平台还是收回了他的许可证：理由是，他没有通过一个'背景审核'；据估计，这是因为最高法院网站上他的那条信息。"

"王还知道成百个这样的故事。他成立了一个微信群，让那些像他一样被蔑视的人相互交流。许多人半夜哭着给他打电话。一位女士说，她之所以被列为失信人，是因为告她的人和法官关系好。还有一些人因为雇主发现他们在黑名单上而失去了工作。'黑名单上大部分人是有债务，想还还不上。'王也认识不少还清了债务，但名字还是在黑名单上的人。他觉得这是有关部门的专横。"

"王说：'没有法律帮助我们这样的人。中国的这个体系把我们当作不可接触的人。'"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点