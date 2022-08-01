德语媒体：美中紧张气氛升温 德国在紧张什么？

（德国之声中文网）美国国会众议院议长佩洛西的亚洲行究竟会不会在台湾做停留？有关她行程的报道引发华盛顿和北京之间的紧张气氛一再升温，现在就连德国内部也发出担忧的声音。

自民党议会党团副主席兰布斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）在接受德国媒体采访时说：“如果中国国家主席习近平考虑攻打台湾，美国必须决定是否进行干预。一旦武统发生，它将产生灾难性的后果，包括对我们的经济。”

基民盟对外政策专家凯瑟维特（Roderich Kiesewetter）也表示，他担心中国对台湾的武力进攻比预想来得早。他说：“中国领导层可能会在提早行动中看到战略优势，因为西方大量能量被束缚在目前的乌克兰冲突中。”

德国《明镜周刊》撰文指出，北京、华盛顿和台北之间的关系要更为复杂。文章写道：“中国领导层认为外国政治人物访问台湾是一种挑衅。最近，来自美国和欧盟的一系列议会代表团访问了台湾，包括上周刚刚结束访问的欧洲议会副议长毕尔（Nicola Beer）。虽然目前北京方面采取的都还只是口头警告，但是美国众议院议长访问台湾的政治意义将是完全不同的量级。82岁的佩洛西在美国总统继任者中排名第三。如果她此次访问成行，将是数十年来美国最高级别政治人物的对台访问。”

文章写道：“自民党政治家兰布斯多夫现在也提醒，全球三分之一的半导体生产都来自台湾。他说：‘届时，我们国家几乎所有的工业供应链都会受到影响，许多科技产品无法再生产。从洗衣机到飞机都是如此。’他还补充说，不要在俄乌平行之外再出现中国和台湾之间的冲突，‘这才符合我们自身的利益’。”

文章指出：“半导体芯片在生活中无处不在，从智能手机、电脑、汽车到医疗设备，随处可见。新冠疫情期间，半导体芯片短缺导致很多行业出现价格上涨以及供应链遭遇瓶颈等问题。这其中大量芯片产能都集聚在台湾。上周，美国国会通过芯片法案，促进推动美国国内的芯片制造业发展，其目的也是为了减少对亚洲芯片生产的依赖。”

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。1997年4月金里奇访问台湾，此前他在北京拜会了时任中共总书记江泽民。

这些年 去过台湾的各国政要 美国众议长佩洛西? 早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克参院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



“中国经济奇迹的终结”

《经济周刊》发表美国耶鲁大学知名经济学者罗奇（Stephen Roach）撰写的客座评论分析认为，中国现在可能成为全球化解体的失败者，而与美国的地缘政治冲突的升级则可能会加剧这一发展。

评论写道：“世界经济目前正经历着一个转折点。冷战结束后几十年来对世界产生深远影响得全球化已经进入了逆转阶段。与大流行病有关的供应链中断、美国和中国之间的贸易战，以及将对外经济关系与地缘战略联盟（“友岸外包”）结合起来的努力，都全球贸易踩了刹车。”

评论指出，在全球化解体过程中受伤害最深的刚好正是从全球化过程中受益最深的中国。中国加入世贸组织之前，中国对外出口仅占全球出口总量的2%，但是到了2021年，中国的出口已经上升到全球出口的12.7%。

评论写道：“日益加剧的地缘战略紧张局势强化了全球化解体的趋势。大卫·李嘉图的比较优势贸易理论正在让位给以安全为考量的、追求地缘战略和对外经济关系的一致性的‘友岸外包’。”

评论写道：“正如俄罗斯总统普京试图以抵御北约东扩为野蛮侵略乌克兰的行为做辩解，中国对美国长期遏制的恐惧也暗示了中国领导层内部类似的不安。现代美中政策的设计师基辛格（Henry Kissinger）最近曾警告说，美国倾向于与中国进行‘无止境的对抗’，他呼吁采取‘尼克松式的灵活性’解决日益危险的冲突。但正如我在即将出版的《意外冲突》（Accidental Conflict）一书中所说，要防止中美冲突的升级，需要的远不止这些。”

评论最后写道：“全球化作为促进世界经济一体化和推动全球繁荣的世界性贸易结构体系，并没有让所有国家的经济都马力大开。日益加剧的不平等、社会紧张矛盾、气候变化、新冠大流行病以及欧洲的战争，都正在撤掉全球化的根基。而中国将是因此而损失最大的国家。”

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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