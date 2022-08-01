德语媒体：美中紧张气氛升温 德国在紧张什么？

北京、华盛顿和台北之间的关系已然变得更为复杂。德国《明镜周刊》 引述德国外交政治人物的看法认为，不要在俄乌平行之外再出现中国和台湾之间的冲突，“这才符合我们自身的利益”。《经济周刊》发表客座评论，中国经济奇迹正在终结。
（德国之声中文网）美国国会众议院议长佩洛西的亚洲行究竟会不会在台湾做停留？有关她行程的报道引发华盛顿和北京之间的紧张气氛一再升温，现在就连德国内部也发出担忧的声音。
自民党议会党团副主席兰布斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）在接受德国媒体采访时说：“如果中国国家主席习近平考虑攻打台湾，美国必须决定是否进行干预。一旦武统发生，它将产生灾难性的后果，包括对我们的经济。”
基民盟对外政策专家凯瑟维特（Roderich Kiesewetter）也表示，他担心中国对台湾的武力进攻比预想来得早。他说：“中国领导层可能会在提早行动中看到战略优势，因为西方大量能量被束缚在目前的乌克兰冲突中。”
德国《明镜周刊》撰文指出，北京、华盛顿和台北之间的关系要更为复杂。文章写道：“中国领导层认为外国政治人物访问台湾是一种挑衅。最近，来自美国和欧盟的一系列议会代表团访问了台湾，包括上周刚刚结束访问的欧洲议会副议长毕尔（Nicola Beer）。虽然目前北京方面采取的都还只是口头警告，但是美国众议院议长访问台湾的政治意义将是完全不同的量级。82岁的佩洛西在美国总统继任者中排名第三。如果她此次访问成行，将是数十年来美国最高级别政治人物的对台访问。”
文章写道：“自民党政治家兰布斯多夫现在也提醒，全球三分之一的半导体生产都来自台湾。他说：‘届时，我们国家几乎所有的工业供应链都会受到影响，许多科技产品无法再生产。从洗衣机到飞机都是如此。’他还补充说，不要在俄乌平行之外再出现中国和台湾之间的冲突，‘这才符合我们自身的利益’。”
文章指出：“半导体芯片在生活中无处不在，从智能手机、电脑、汽车到医疗设备，随处可见。新冠疫情期间，半导体芯片短缺导致很多行业出现价格上涨以及供应链遭遇瓶颈等问题。这其中大量芯片产能都集聚在台湾。上周，美国国会通过芯片法案，促进推动美国国内的芯片制造业发展，其目的也是为了减少对亚洲芯片生产的依赖。”
《经济周刊》发表美国耶鲁大学知名经济学者罗奇（Stephen Roach）撰写的客座评论分析认为，中国现在可能成为全球化解体的失败者，而与美国的地缘政治冲突的升级则可能会加剧这一发展。
评论写道：“世界经济目前正经历着一个转折点。冷战结束后几十年来对世界产生深远影响得全球化已经进入了逆转阶段。与大流行病有关的供应链中断、美国和中国之间的贸易战，以及将对外经济关系与地缘战略联盟（“友岸外包”）结合起来的努力，都全球贸易踩了刹车。”
评论指出，在全球化解体过程中受伤害最深的刚好正是从全球化过程中受益最深的中国。中国加入世贸组织之前，中国对外出口仅占全球出口总量的2%，但是到了2021年，中国的出口已经上升到全球出口的12.7%。
评论写道：“日益加剧的地缘战略紧张局势强化了全球化解体的趋势。大卫·李嘉图的比较优势贸易理论正在让位给以安全为考量的、追求地缘战略和对外经济关系的一致性的‘友岸外包’。”
评论写道：“正如俄罗斯总统普京试图以抵御北约东扩为野蛮侵略乌克兰的行为做辩解，中国对美国长期遏制的恐惧也暗示了中国领导层内部类似的不安。现代美中政策的设计师基辛格（Henry Kissinger）最近曾警告说，美国倾向于与中国进行‘无止境的对抗’，他呼吁采取‘尼克松式的灵活性’解决日益危险的冲突。但正如我在即将出版的《意外冲突》（Accidental Conflict）一书中所说，要防止中美冲突的升级，需要的远不止这些。”
评论最后写道：“全球化作为促进世界经济一体化和推动全球繁荣的世界性贸易结构体系，并没有让所有国家的经济都马力大开。日益加剧的不平等、社会紧张矛盾、气候变化、新冠大流行病以及欧洲的战争，都正在撤掉全球化的根基。而中国将是因此而损失最大的国家。”
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
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据路透社援引知情人士称，美国考虑收紧对中国内存芯片制造商的出口，禁止对行业领头羊“长江存储”出口用于制造先进NAND闪存芯片的设备。若这一举措得到批准，将是美国针对中国半导体行业的最新打压。