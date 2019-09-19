 德语媒体：美中科技大战 欧洲别光看热闹！ | 媒体看中国 | DW | 20.09.2019

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德语媒体：美中科技大战 欧洲别光看热闹！

华为Mate30系列新款手机在德国举办发布会，德语媒体除了关注这款没有预装谷歌程序的智能手机在德国能否有市场之外，还探讨了一个常常被忽视的问题：在这场美国和中国争夺科技霸权的大战中，欧洲人应该做些什么？

Pressekonferenz Huawei Mate 30 | 30 Pro (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

在慕尼黑举行的华为Mate30发布会

（德国之声中文网）华为新款智能手机Mate30系列在慕尼黑的发布会上公开亮相之后，德语媒体纷纷关注了这一中国科技巨头在美国贸易制裁背景下推出的首款没有预装谷歌应用程序的机型。《商报》（Handelsblatt）记者Stephan Scheuer撰写评论认为，谷歌对华为的封锁，使得当今的科技世界一分为二。而欧洲经济界应该利用这一良机，发展自己。

这篇题为《欧洲的数字机遇》（Europas digitale Chance）的文章先是介绍了华为遭到美国禁令制裁的背景。尽管在谷歌断供的情况下，华为已经正式推出自己的鸿蒙系统，但是作者认为，这个"华为自有系统"的理念在欧洲"恐怕会遇到（比在中国）更多的困难"。即使鸿蒙系统技术上可以运行无误，没有谷歌服务在欧洲市场仍然是硬伤。

延伸阅读：华为发布新产品 没有谷歌照样行？

"因此华为提出一个观点，那就是欧洲应该建立一个自己的智能手机生态系统。换句话说，就是介于美国和中国操作系统之外的一个中立系统。"作者认为，这个想法听起来很好，但是实际操作起来太难。"不管是微软还是三星，都没有办法推出一个能在大众市场上普及的自有运行系统。至今做到这一点的只有两家公司：谷歌的安卓系统和苹果的iOS系统。目前在欧洲似乎并不存在一个有能力提供替代系统的企业主体。"

IFA Berlin 2018 Sprachbox Hallo Magenta Telekom (picture alliance/dpa/F. Gabbert)

外形上跟亚马逊Echo很相似的Hallo Magenta

尽管如此，作者认为欧洲至少应该向着正确的方向迈进。比如德国电信和法国合作伙伴Orange公司合作研发了一款智能音箱"Hallo Magenta"，它虽然在技术水平上无法和美国竞争对手（比如亚马逊的Echo和谷歌的Google Home）相媲美，但这毕竟是"欧洲在美中对峙中寻找自己的解决方式的一个尝试"。

美国和中国之间的经济较量，以及由于贸易冲突而引发的潜在"脱钩"，都给欧洲和德国经济带来风险。但是其中也蕴藏着机遇。"正因为如此，欧洲才应该好好反思自己的强项所在。数字化发展的全球竞争尚未决出胜负。尤其在欧洲聚焦数据保护的情况下，还有很多空间去开发自己的产品。欧洲大企业应该好好利用这一机会，而不是带着伤感的情绪去旁观华盛顿和北京之间的论战。"

作者认为，欧洲的强势还是在工业界。"未来通讯标准5G引入后，实时数据传输就会给工业生产的联网带来全新的可能性。欧洲企业可以利用这些可能性，构建自己的产业标准。如果欧洲今天能够抓住机遇，那么就能够成为在5G基础上的下一波数字化发展浪潮的主力军。"

USA, New York: Präsidentin Tsai Ing-wen im Wirtschafts- und Kulturbüro von Taipeh in New York (Reuters/J. Moon)

台湾盟友越来越少，下一个"翻脸"的会是谁？

奥地利《新闻报》则关注了台湾又失去一个邦交国的消息。所罗门群岛和台湾断交还未满一周，又再度有国家投向中国怀抱。太平洋岛国基里巴斯日前宣布与台湾中止外交关系。该报注意到，这已经是蔡英文上任总统以来，台湾失去的第七个邦交国了。台湾目前还有15个邦交国，其中4个位于太平洋地区。

该报分析认为，台湾"朋友圈"缩小的过程应该还没有结束。"至少还有两个岛国很可能要步其后尘：瑙鲁和图瓦卢。因为从2011年至今，北京已经向该地区投资了差不多折合14.5亿欧元的资金--大概是台湾投资的四倍以上。中国在渴望基础设施投资的太平洋岛国扩大经济影响力，对此美国及其盟友澳大利亚持批评态度。外交人士担心，从长远来看，北京甚至有可能在南太平洋建一个海军基地，并以此作为支点，朝着美国的方向发展其军事影响力范围。"

延伸阅读：基里巴斯外交转向 台湾批北京赠款利诱

摘自其它媒体，不代表德国之声观点

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Nicaragua Managua City (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    尼加拉瓜

    尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • DW Global 3000 - Belize Riff Korallen-Riff (NDR)

    台湾还有哪些邦交国？

    貝里斯

    又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

  • Karibik (picture alliance/Photoshot)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣文森

    全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

  • Schweiz Geneva - Weltgesundheitsorganisation (Taiwan Ministry of Health and Welfare)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣克里斯多福及尼维斯

    又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Westindien St. Lucia (DW/Michael Altenhenne)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣露西亚

    又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    史瓦帝尼

    又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Palau-Inseln im Pazifik (Imago/Westend61)

    台湾还有哪些邦交国？

    帕劳

    又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    诺鲁共和国

    又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


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