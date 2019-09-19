德语媒体：美中科技大战 欧洲别光看热闹！

（德国之声中文网）华为新款智能手机Mate30系列在慕尼黑的发布会上公开亮相之后，德语媒体纷纷关注了这一中国科技巨头在美国贸易制裁背景下推出的首款没有预装谷歌应用程序的机型。《商报》（Handelsblatt）记者Stephan Scheuer撰写评论认为，谷歌对华为的封锁，使得当今的科技世界一分为二。而欧洲经济界应该利用这一良机，发展自己。

这篇题为《欧洲的数字机遇》（Europas digitale Chance）的文章先是介绍了华为遭到美国禁令制裁的背景。尽管在谷歌断供的情况下，华为已经正式推出自己的鸿蒙系统，但是作者认为，这个"华为自有系统"的理念在欧洲"恐怕会遇到（比在中国）更多的困难"。即使鸿蒙系统技术上可以运行无误，没有谷歌服务在欧洲市场仍然是硬伤。

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"因此华为提出一个观点，那就是欧洲应该建立一个自己的智能手机生态系统。换句话说，就是介于美国和中国操作系统之外的一个中立系统。"作者认为，这个想法听起来很好，但是实际操作起来太难。"不管是微软还是三星，都没有办法推出一个能在大众市场上普及的自有运行系统。至今做到这一点的只有两家公司：谷歌的安卓系统和苹果的iOS系统。目前在欧洲似乎并不存在一个有能力提供替代系统的企业主体。"

外形上跟亚马逊Echo很相似的Hallo Magenta

尽管如此，作者认为欧洲至少应该向着正确的方向迈进。比如德国电信和法国合作伙伴Orange公司合作研发了一款智能音箱"Hallo Magenta"，它虽然在技术水平上无法和美国竞争对手（比如亚马逊的Echo和谷歌的Google Home）相媲美，但这毕竟是"欧洲在美中对峙中寻找自己的解决方式的一个尝试"。

美国和中国之间的经济较量，以及由于贸易冲突而引发的潜在"脱钩"，都给欧洲和德国经济带来风险。但是其中也蕴藏着机遇。"正因为如此，欧洲才应该好好反思自己的强项所在。数字化发展的全球竞争尚未决出胜负。尤其在欧洲聚焦数据保护的情况下，还有很多空间去开发自己的产品。欧洲大企业应该好好利用这一机会，而不是带着伤感的情绪去旁观华盛顿和北京之间的论战。"

作者认为，欧洲的强势还是在工业界。"未来通讯标准5G引入后，实时数据传输就会给工业生产的联网带来全新的可能性。欧洲企业可以利用这些可能性，构建自己的产业标准。如果欧洲今天能够抓住机遇，那么就能够成为在5G基础上的下一波数字化发展浪潮的主力军。"

台湾盟友越来越少，下一个"翻脸"的会是谁？

奥地利《新闻报》则关注了台湾又失去一个邦交国的消息。所罗门群岛和台湾断交还未满一周，又再度有国家投向中国怀抱。太平洋岛国基里巴斯日前宣布与台湾中止外交关系。该报注意到，这已经是蔡英文上任总统以来，台湾失去的第七个邦交国了。台湾目前还有15个邦交国，其中4个位于太平洋地区。

该报分析认为，台湾"朋友圈"缩小的过程应该还没有结束。"至少还有两个岛国很可能要步其后尘：瑙鲁和图瓦卢。因为从2011年至今，北京已经向该地区投资了差不多折合14.5亿欧元的资金--大概是台湾投资的四倍以上。中国在渴望基础设施投资的太平洋岛国扩大经济影响力，对此美国及其盟友澳大利亚持批评态度。外交人士担心，从长远来看，北京甚至有可能在南太平洋建一个海军基地，并以此作为支点，朝着美国的方向发展其军事影响力范围。"

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