德语媒体：美中的科技战和南海的德国军舰

（德国之声中文网）《商报》发表题为“分裂的世界”的分析文章，指出即将到来的2022年的世界趋势之一是美中两国的科技战的继续。文章认为，世界处于地缘政治的“萧条期”，主要原因是美中两个大国都出现了“运行故障”：美国刚刚摆脱特朗普这个噩梦，但远未克服社会深刻分裂的魔障。文章接着写道：

“中国也并非像北京的威权统治者所表现的那样，是稳定的大本营。新冠‘清零’政策让中国越发走向封闭，在国际矛盾冲突此起彼伏的背景下，这可能导致危险的误判。此外，中国还要面对奥密克戎变种病毒带来的考验。在金融市场上，中国已经不再被视为世界经济的万灵药方，而更多成了一个风险因素。

尽管如此，这两个表面上的巨人在未来一年里因台湾问题起争端的可能性并不大。中国强人习近平还计划在明年秋季的党代会上被推选连任，成为终身领导人。他不可能在这之前冒险挑起同美国的军事冲突，况且（开战）这件事在北京也是有争议的。同时拜登也有意在明年11月的中期选举之前在外交上有所斩获，因此2022年或许会是缓和的一年。

但这并不意味着，美国和中国会在科技‘脱钩’方面放慢步伐。黑石公司（Blackrock） 的金融专家把所谓美中之间的‘科技战’（Tech-War）视为2022年最大的地缘政治风险，不是没有根据的。这一科技战中人们无法预知的潜在推手是全球性的科技跨国企业。脸书、苹果、亚马逊和谷歌，还有腾讯、阿里巴巴、华为和百度如今不仅比很多单个的国家还要强大，而且他们的做派也越来越像是有主权的政府，甚至炮制自己的规则。科技战是一场多条战线的战争，不仅发生在国家之间，而且也发生在政府和科技企业之间。”

“巴伐利亚”号在南海

瑞士《新苏黎世报》关注了德国“巴伐利亚”号护卫舰巡航印太海域。报道指出，德国军舰穿越南中国海是对北京的一种挑衅。

“此前的说法虽然是，该舰不会穿越台湾海峡，也不会进入中国声称拥有主权的12海里领海区域。但德国海军在南中国海的存在，还是被解读为德国对中国的一种更为强硬的姿态。舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach，德国海军中将——译者注）的发言更是火上浇油。他说，建议下一次航行时不妨也穿越台湾海峡。这位海军总监还强调，中国不仅是一个重要的贸易伙伴，而且还是一个不断增长的霸权力量。他说‘德国公众必须知道这一点’。

“巴伐利亚”号的出航是德国联邦政府去年通过的印太战略的一个组成部分，柏林以此效法法国、荷兰，试图声张自己在这一地区的利益，并规划相关措施。“柏林显然已经意识到，东南亚对德国的安全和繁荣所具有的意义”。在介绍了南中国海作为贸易通道的战略意义以及周边国家复杂的主权争议后，文章写道：

“柏林应该意识到，要想在印太地区成为受到重视的安全政治力量，还需时日。在此之前，人们还是会把德国当作一个经济伙伴。科学与政治基金会（SWP）的斯维斯特克（Göran Swistek）撰文称，德国区区一艘军舰的存在形式，更多只是具有政治象征意义，但德国想以此强调，希望今后加强在印太地区的积极参与。”

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