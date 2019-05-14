德语媒体：美中新冷战，欧洲怎么办？

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"欧洲人不应盲从特朗普"为题，点评了特朗普的这一行政令。文章认为，德国以及欧洲需要就此展开一场不带预设立场的讨论：

"特朗普的最新举措，事实上将华为、中兴等中国电信设备厂商排除在美国市场之外。德国以及欧洲的政界则听从了良策，没有盲从白宫的'行政命令'。英国政府、德国联邦信息安全署(BSI)、欧盟委员会等机构经过了几年的调查，依然没有在华为设备中发现'后门程序'。

"诚然，有人指出，这些设备可能存有安全漏洞，可以为情报机关所用。但是，在美国厂商思科的设备中，经常能发现这种漏洞，2013年至今，已经发现了10起。可有人就思科的安全问题大声疾呼过吗？

"正确的做法是，每一个国家就各种IT产品的供应链设立自己的可靠安全标准。德国网络监管局(Bundesnetzagentur)将在今年夏天发布相关的规定。就在最近，该局局长霍曼在波恩强调，不论哪家企业，都将适用相同的规则。这是令人欣慰的表态。尤其在面向未来的5G技术标准上，我们需要就安全问题展开就事论事的讨论，参与讨论的应该是立场中立的网络安全专家。而且，这场讨论不应该被滥用为国际贸易冲突的工具。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"贸易争端中，未来科技是决定性武器"为题，刊发评论指出，特朗普不惜宣布紧急状态、动用行政命令来阻击华为，说明美中争端的核心问题就是对科技领先地位的争夺：

"乍看起来只是美国总统签发的一纸官僚命令，实际上却是美国迄今对中国科技的最强硬攻击。只要美国政府认定存在国家安全方面的威胁，就可以只用一支笔禁止电信领域的一切相关交易或生意。

"而且，所有的美国企业如果想要卖东西给华为，也将需要特别的许可。这一行政命令不仅仅针对来自中国的全球市场领跑者--华为的产品正被用于全世界的5G网络建设。所有与华为有业务往来的企业，都将受到影响。

"特朗普一石二鸟的措施，立刻就会成为高悬在华为头上的达摩克利斯剑。美国制裁的影响力，远远超越了美国国界。每一个科技企业都将担心，是否会因为使用了华为的设备而危及今后在美国市场的生意。"

作者接着指出，特朗普正在利用美国的经济实力来实现其地缘政治目标：遏制中国在经济和科技领域的崛起；在1957年苏联率先发射人类首枚人造卫星之后，美国还从来没有像现在这般感到受挑战：

"欧洲将不可避免地被牵入到这场美中之间的新冷战中。就像欧洲企业无法无视美国对伊朗的制裁一样，美国在科技方面遏制中国，欧洲企业也无法独善其身。法国总统马克龙宣称，不会向华盛顿的压力屈服、不会彻底封杀华为。虽然如此，欧洲到底能否坚持？这根本就没有定论。即便面对最紧密盟友英国，美国政府也威胁说，如果伦敦在5G网络建设中不理会美国针对华为的抵制，就要中断美英安全合作。而且，特朗普还握有另一件对欧施压利器：汽车进口关税。

"况且，最终决定欧洲电信业究竟使用什么设备的，并不是默克尔或者马克龙，而是具体的企业。凭借美元以及美国经济的重要性，特朗普正占据着优势。在对伊朗制裁时已经显现出这一点。

"对于欧洲而言，在这场全球权力斗争中，不存在所谓的'正确的一边'。对北京的不公正国际贸易行径的批评是合理的，对中国高科技企业的怀疑也是合理的。毕竟，如果中国政府想要出于政治目的去利用它们，这些中国企业没有法律途径去回绝政府的要求。而另一方面，特朗普的攻击，也让这场冷战有了转变成热战的风险。哪怕欧洲能够团结起来阻止产生这一局面，就已然是不小的成就。"

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