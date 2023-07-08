德语媒体：美中打架 欧洲遭殃

（德国之声中文网）《经济周刊》以"世事维艰，欧洲却不强硬"为题，刊发评论指出，美国禁止向中国出口先进芯片，而中国则管制关键原材料的出口，在这样复杂的地缘局势下，欧洲必须仔细掂量如何在美中之间站队。

"贸易战就是这样，出拳的人必须做好准备遭到回击。在一个理想的世界里，欧洲不会被牵扯入美中之间的大国争霸，欧洲将会足够强大地坚持自己的立场。然而，现实中的欧洲却没有这般的力量。"

"中国明白这一点，也在利用这一点。就在本周，中方推迟了欧盟外交与安全政策高级代表的访华行程。前不久在接待到访的德国社民党代表团时，北京领导人也释放出了一个权力信号，指出如果中国厂商在欧洲关键市场遭到限制，欧洲必然会遭到强硬的回应。"

"欧洲的处境愈发艰难。所以，德国执政联盟三党尽快就对华立场达成一致就更显重要。同样重要的还有欧盟各国的一致立场。欧盟委员会提出的'去风险'概念至今依然异常地空洞。"

荷兰光刻机厂商ASML是全球芯片产业链中欧洲唯一拿得出手的重量级企业

《商报》以"欧洲在芯片领域沉睡了数十年，如今遭到了报应"为题，刊发评论指出，面对美中之间的科技战，欧洲人尴尬地发现自己处于极其不利的位置：同时依赖中美双方。

"在愈演愈烈的美中芯片争端中，欧洲处于极其不利的位置。一方面，欧盟企业依赖美国的半导体行业领军企业。英伟达、英特尔、高通生产的高性能芯片应用于如今的数据中心，以及奔驰、大众将来生产的无人驾驶汽车之中。"

"另一方面，欧洲企业也离不开中国产品。许多技术水平并不顶尖的标准化芯片，对于德国产的机械设备、热泵、太阳能设备却是不可或缺的，这些芯片往往来自于中国。"

"而且，欧洲为数不多的在全球产业链中占据重要地位的芯片企业，同时依赖中美两国。不论是英飞凌，还是意法半导体，抑或是恩智浦，都需要美国生产的芯片制造设备。这些欧洲企业还在美国境内拥有数以千计的雇员。同时，中国市场对于这些欧洲企业而言也是难以替代的。比如德国巨头英飞凌，其营业额的1/4来自中国业务，超过英飞凌的任何其他国家业务。"

"美国以及中国则几乎不对欧洲半导体产业构成任何依赖。只有一个例外：荷兰光刻机厂商阿斯麦（ASML），中美两国都对此高度关切。最精密的芯片制程，目前只有这家荷兰企业的机器能够胜任。不论是苹果的手机芯片，还是英伟达的人工智能芯片，都离不开荷兰制造的光刻机。"

"然而，仅靠阿斯麦一家企业不足以让欧洲人在这场冲突中保持自信。所以欧洲亟需拥有更高的芯片制造能力。欧盟如今开始为新建芯片工厂提供补贴，这仅仅是一个开端。迄今为止，尚未有任何一家旨在替代中国产芯片的欧洲新工厂投产。而且，欧洲大学为这个战略产业培养的专业人才也实在太少。"

"芯片战争凸显了一点：欧洲必须要快马加鞭。只要美国或者中国部分切断欧洲的芯片供应，欧洲企业的生产很快就会瘫痪。"

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