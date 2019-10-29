德语媒体:美中在科技领域互道"珍重",欧洲呢?

（德国之声中文网）德国前外长加布里尔在德国《每日镜报》上发表题为"中国、美国、欧洲--数码科技的地缘政治性"（China, USA, Europa - das Digitale ist geopolitisch）的评论文章。文章认为，欧洲在美中的对抗间变成了一个任人摆布的角色。

文章写道："欧洲早就在美中科技冷战2.0中变成一个任人摆布的角色。而目前有待观察的一个趋势是，在数字领域美中有可能要脱钩。"

加布里尔在文章中批评，虽然德国联邦政府正在召开第13届数字峰会，但是会议日程中却找不到与上述趋势相关的讨论题目。而且目前有关德国和欧洲数字未来的研讨中也都未见这一题目的踪影。

文章写道，"这些年，为了防止欧洲对人工智能发面的发展日程单独做出决定，中国政府和中国工业领域加强了在人工智能规范方面的国际合作。中国企业越来越多地被指责参与针对中国西部少数民族的监控，这些企业也试着变得更加透明化。"

"但是这一领域无法绕开美中在科技领域逐渐脱钩的过程。很多美国人认为与中国之间的竞争是一场零和游戏。在目前格外敏感的时期，美国方面针对中国智能科技企业的一系列动作，有可能让包括北京旷视科技有限公司和商汤科技在内的中国智能科技领域领头羊式的初创企业上市的计划落空。"

文章写道，"美国企业有可能被迫终止同中国市场领先企业间建立起来的对双方都有利的合作。再加上中国在美投资数量的锐减以及美国尚未执行的出口管控措施，美国很可能将智能科技列入'新兴技术'列表，这也就意味着，今年第4季度以及未来的一段时间，整个领域都会变得十分艰难。"

加布里尔在文章中警告说，"随着（美中）科技脱钩进程的加深，欧洲越来越被推到美中争夺全球科技霸权的旋风中心。华为公司遇到的问题仍然是检验科技冷战2.0的一把标尺：华为公司是否能够在上了美国黑名单的情况下仍能说服欧洲和那些已经排除了华为的其它国家，继续坚持使用华为的5G产品。"

德国《世界报》发表专栏评论"国家进，市场退？"（Mehr Staat, weniger Markt? ）评论关注的是有关德国政府加快推进建设欧洲自己的云服务供应网络的消息。根据联邦经济部周二发布的一份战略文件，以古希腊神话中大地之神命名的"盖亚-X"（Gaia-X）项目将在2020年春天启动。到2020年底，首批欧洲自己的云服务供应商和使用方将会开始运作。

文章提到，在国家的推进和优先政策下，"盖亚-X"项目应该可以为欧洲筑建起抵御美国和中国（云端服务）的屏障。

文章在讨论"盖亚-X"项目是否会在德国造成"国家进，市场退"的新经济结构的同时，介绍了中国的经济模式。文章写道："中国采取的威权国家垄断的模式。这种模式尽可能地不去考虑顾及民众的私人空间，也不注重知识产权、商标权、生产流程，同时还会在不给予任何补偿的情况下盗窃复制滥用受保护的知识智慧，任意地使用个人信息。顺带提一句：在中国上市的大型企业中100里有99个都是被国家多数控股的企业。"

文章写道，"也许可以说，不能排除国家作为创新推动者和投资者的项目，欧洲纳税人的钱有可能被滥用的风险存在。由于回报率不高，私人投资者的兴趣就寥寥。因此，联邦经济部刚好可以将'盖亚-X'项目包装成一个智慧的创新"。

文章最后写道，"在数字空间占据优势地位在21世纪可以被看作是抢占经济界和政界主导地位的成功密码。即便对于私人企业而言，这一成功密码有可能是打开通道，也可能是关闭通道；有可能是开拓市场，也可能是损害市场。也正是因此，欧洲不能将这一领域拱手相让给美国或者中国。"

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