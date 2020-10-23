德语媒体：美中体制斗争和习近平对台湾迫不及待

（德国之声中文网）《南德意志报》发表驻北京记者发来的题为“体制斗争”（Kampf der Systeme）的分析文章，指出特朗普将中国定义为美国面对的最核心的危险。两国的敌对关系已经延伸到社会生活各个层面。

在回顾了美中在贸易、技术、人权政治等领域的冲突后，文章提到，美国司法部特别成立了一个“中国项目”，以防范美中合作中的商业间谍和其他安全风险。其调查对象包括与中国共享研究成果或从中方获得经费而未申报的科学家。

“今年2月份，联邦调查局接手的这类调查有约1000宗，到了6月就翻了一番。在台湾国立大学研究该项目的玛格丽特·路易斯（Margaret Lewis）说，有关数字之高，虽然说明美国政府有意愿投入大量资金和力量推动此事，但这种策略也揭示出特朗普的中国政策的根本问题在于，它针对的不是中共的党国，而是这一国籍、民族以及任何与中国有关联的个人。

“路易斯认为这导致了一种‘泛危险’，任何事情都可能被指为国家安全风险。言下之意就是，‘要小心提防中国人’。她还指出，政府这种传播偏见的做法，加深了恐中情绪。事实上，美国针对亚裔的袭击案数量已显著增加。她说，在某些安全调查人员看来，如果一个非华裔的美国人能说流利的中文，就足以引起怀疑了；曾在中国留学的人，会在安全审核中遇到麻烦；政府部委中，有关中国的专业知识不仅得不到扩充，反而受到排挤。”

与特朗普全然放弃与中国对话，走向全面对立相比，作者认为民主党人拜登对中国的立场会有不同：

“如果拜登在两周后赢得大选，跟特朗普相比，可能会选择一种就事论事得多的对华政策。在民主党人看来，中国确是一大挑战，但问题并非无解。拜登迄今对中国的批评相对克制。……

“拜登说，美国必须对中国‘强硬’，但两国关系中也必须明确这样一个认识——应对气候变化这样的全球性问题，只有同中国合作才能解决。这也是在欧盟占主导的立场。因此这位民主党人在与中国打交道时将会更多依赖与盟友的合作。

“至于北京领导人希望（美国）大选出现何种结果，尚不明了。中国政府尽管屡受攻击却有意相当克制。特朗普造成美国社会分裂、削弱与其他国家同盟关系的自残式路线，或许在北京看来正是一个机会。中国正在有目标地填补美国在国际舞台上留下的真空。”

《时代》周报发表题为“叛逆者”（Die Abtrünnigen）的署名文章，指出中国对台湾的威胁达到了前所未有的高度，习近平迫不及待地想要收复这个岛屿。

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“在台湾问题上，习近平在和时间赛跑：每过一年，就有越来越多的人在民调中表示认同自己是台湾人而非中国人。远期主张台湾独立的人数在两年间从12%跃至27%。舆情研究者从中看到了‘香港效应’：自从中共在这个特别行政区事实上取消了‘一国两制’原则之后，连传统上亲中的国民党的支持者都无法想象，还能再同北京达成共识，让中共允许台湾民主的继续存在。”

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