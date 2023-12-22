 德语媒体：美中争霸 欧盟只配当棋子？ | 媒体看中国 | DW | 22.12.2023

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德语媒体：美中争霸 欧盟只配当棋子？

《总汇报》分析了金砖国家集团扩大后的全球地缘政治格局，认为阿拉伯国家加入该组织并不意味着中俄势力增强。《每日镜报》则认为，2024年的美国大选，存在让欧盟沦为美中争霸博弈中一枚棋子的危险。

金砖国家组织将在2024年1月正式扩大

金砖国家组织将在2024年1月正式扩大

（德国之声中文网）波恩出版的《总汇报》以"金砖国家集团扩大是一个机遇"为题，刊发评论指出，沙特、阿联酋等中东国家在新年伊始就要正式加入金砖国家集团，这并不意味着中国与俄罗斯的势力有所扩大，反而意味着欧美国家的机遇。

"在西方国家与中俄阵营之间，阿拉伯国家正在寻求一条中间路线。他们加入了中国和俄罗斯主导的金砖国家组织，同时却也想要维系好和西方国家的政治以及防务关系。对于欧美而言，这是一个机遇。"

"对于新加入该组织的沙特、阿联酋而言，好处是显而易见的。中国、印度这两个原有的金砖国家对中东油气的购买需求大于任何其他国家，而且金砖国家组织也不会向阿拉伯国家就人权问题发难。"

"不过，阿拉伯国家绝不会为了金砖国家而放弃和西方的紧密关系。新成员国埃及每年收到美国援助的15亿美元资金，从中国或者俄罗斯可无法获得这样的好处。同样，沙特、阿联酋也在国防方面依赖美国。鉴于俄军在乌克兰战场的疲软表现，他们有着足够理由在加入金砖后继续依赖美国。"

"阿拉伯国家加入金砖国家集团后，西方国家的强势文化影响力也不会受到什么影响。哪怕在伊朗，大部分民众的生活还是向西方看齐，而不是效仿中国以及俄罗斯。"

"不过，美国与欧盟依然必须摒弃以往的认知，不能再将阿拉伯国家的政治支持以及油气供应当作理所当然。但另一方面，中东国家加入金砖组织也并不意味着西方就要撤出。"

在大国较量中，德国、欧盟到底能扮演什么角色？

在大国较量中，德国、欧盟到底能扮演什么角色？

柏林出版的《每日镜报》以"欧洲必须为艰难时期早做准备"为题，刊发评论指出，2024年将是又一个决定欧盟未来命运的一年，尤其是面对美国总统大选，欧洲必须早做万全准备。

"欧盟各成员国的对美政策有着迥异的优先事项，而且明年还要举行欧洲议会大选。有鉴于此，欧盟无法以集体一致的姿态为特朗普再度当选的可能场景做好准备。同样地，面对愈发紧张的美中关系、抑或安全局势的普遍恶化，欧盟也无法做好准备。"

作者接着指出，欧盟绝不能沦为美中争霸博弈中的棋子。"欧盟的命运如此地取决于一场境外的选举，这真是苦涩的现实。要想应对2024年的艰难挑战，欧盟必须认清自己的核心利益，并且制订一份贯彻核心利益的战略。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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