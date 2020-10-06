 德语媒体：美中争端已无回头路 | 媒体看中国 | DW | 12.10.2020

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德语媒体：美中争端已无回头路

特朗普任内，中美关系急转直下，最初的贸易争端已经发展成双边全方位的对抗。那么，即将举行的总统大选会对中美关系带来怎样的影响呢？

Symbolbild Handelskrieg USA und China (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

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美国副总统电视辩论会于当地时间周三晚进行，CNN等媒体对其进行了直播。据德新社等媒体报道，当彭斯开始抨击中国时，CNN在中国的电视信号出现中断，出现“信号异常，马上回来”的字样。

因现任总统特朗普感染新冠，围绕他与民主党挑战者拜登之间的第二次电视辩论形式发生激烈争议。现在，有关方面宣布取消此次辩论。而特朗普已经决定立即投入选战活动——不管自己是否还有传染他人的危险。

美国对中国进口商品征收25%的惩罚性关税。特斯拉从中国进口的显示屏也不例外，但马斯克对此很不情愿。现在特斯拉将美国政府告上了法庭。

在中美关系不断交恶的背景下，两大国半年前达成的第一阶段贸易协定，似乎已经成为维系两国合作最后的纽带。就在准备对该协议的成效进行评估之时，传出消息，两国高层推迟了这次“期中考试”。

美国情报机构评估认为，俄、中、伊三国正在和可能试图干预2020年美国总统大选。特朗普发表相关评论时指出，如果拜登当选，中国将统治美国。中国网民对此表示不同意。

中国政府被认为支持拜登当选美国总统，但微软报告透露，拜登竞选团队成为中国黑客的攻击目标。

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，即使是民主党人拜登当选下一届美国总统，美中两个超级大国间的争执也并不会因此画上句号，而只是争执的方式会发生变化而已。这篇题为《美中争端已无回头路》的评论写道：

“民调显示，拜登有望成为美国总统，中国股市对此做出积极反应。如果白宫易主，人们确实有理由认为，华盛顿同北京的关系会实现一定程度的正常化。而这对经济界来说，无疑是件好事。

美国总统特朗普治下，美国对中国的抨击不断加码。在技术领域，特朗普政府对中国企业做出越来越严厉的限制。悬而未决的贸易争端以及与之相关的惩罚性关税，令中国经济备受打击。

如果下个月拜登真能当选，那么人们确实有理由认为，美国抨击中国的措辞会有所缓和，大规模的惩罚性关税也会有所降低。”

但是评论同时也指出，即便拜登当选，中美关系也无法回到特朗普上任前的状况。毕竟，美国民众对中国的不满情绪已经非常普遍。评论接着写道：

“同其他国家一样，美国对中国领导层不肯履行开放市场的诺言非常失望。在习近平领导下，中国人权状况的极度恶化，也令许多人感到愤概。

拜登作为总统，虽然在施政方针方面比特朗普更具稳定性，但对中国的压力并不会因此降低。相反，中国对外企实施的不公平贸易壁垒，对国有企业的补贴，强迫技术转让，践踏人权的种种行径以及北京在香港的所作所为，在上述议题上，即使拜登当选，他也不会做出妥协。而且，他会同美国的传统盟友一道采取应对措施。

有鉴于此，无论是谁赢得总统宝座的角逐，中美两国的争端都会继续。”

观看视频 01:35

美国商会：特朗普，请别再加关税了！

中国央行下调外汇准备金率

在人民币兑美元近期快速升值并创出逾15年最大单日涨幅后，中国央行周末宣布将特定外汇风险准备金率调降至零。分析人士指出，此举有利于增加购汇需求，缓和人民币涨势。周一的外汇市场上，这项措施似乎已经显现效果，人民币对美元的汇率回落了半个百分点。《法兰克福汇报》就此写道：

“中国货币人民币对美元的汇率过去几个月来不断攀升。专家们普遍认为，疫情过后，中国经济快速复苏促成了人民币的坚挺，此外，美元的疲软也加大了人民币汇率的增幅。

对中国来说，人民币对美元的汇率是把双刃剑。人民币过于坚挺，会造成中国产品在境外市场价格上升，从而使这个出口大国蒙受损失。而人民币汇率过低，则会引发美国方面更多的不满。长期以来，美国政府一直指控中华人民共和国人为压低人民币汇率，已提升该国的出口竞争力。”

 

 
 [摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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