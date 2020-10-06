德语媒体：美中争端已无回头路

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，即使是民主党人拜登当选下一届美国总统，美中两个超级大国间的争执也并不会因此画上句号，而只是争执的方式会发生变化而已。这篇题为《美中争端已无回头路》的评论写道：

“民调显示，拜登有望成为美国总统，中国股市对此做出积极反应。如果白宫易主，人们确实有理由认为，华盛顿同北京的关系会实现一定程度的正常化。而这对经济界来说，无疑是件好事。

美国总统特朗普治下，美国对中国的抨击不断加码。在技术领域，特朗普政府对中国企业做出越来越严厉的限制。悬而未决的贸易争端以及与之相关的惩罚性关税，令中国经济备受打击。

如果下个月拜登真能当选，那么人们确实有理由认为，美国抨击中国的措辞会有所缓和，大规模的惩罚性关税也会有所降低。”

但是评论同时也指出，即便拜登当选，中美关系也无法回到特朗普上任前的状况。毕竟，美国民众对中国的不满情绪已经非常普遍。评论接着写道：

“同其他国家一样，美国对中国领导层不肯履行开放市场的诺言非常失望。在习近平领导下，中国人权状况的极度恶化，也令许多人感到愤概。

拜登作为总统，虽然在施政方针方面比特朗普更具稳定性，但对中国的压力并不会因此降低。相反，中国对外企实施的不公平贸易壁垒，对国有企业的补贴，强迫技术转让，践踏人权的种种行径以及北京在香港的所作所为，在上述议题上，即使拜登当选，他也不会做出妥协。而且，他会同美国的传统盟友一道采取应对措施。

有鉴于此，无论是谁赢得总统宝座的角逐，中美两国的争端都会继续。”

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中国央行下调外汇准备金率

在人民币兑美元近期快速升值并创出逾15年最大单日涨幅后，中国央行周末宣布将特定外汇风险准备金率调降至零。分析人士指出，此举有利于增加购汇需求，缓和人民币涨势。周一的外汇市场上，这项措施似乎已经显现效果，人民币对美元的汇率回落了半个百分点。《法兰克福汇报》就此写道：

“中国货币人民币对美元的汇率过去几个月来不断攀升。专家们普遍认为，疫情过后，中国经济快速复苏促成了人民币的坚挺，此外，美元的疲软也加大了人民币汇率的增幅。

对中国来说，人民币对美元的汇率是把双刃剑。人民币过于坚挺，会造成中国产品在境外市场价格上升，从而使这个出口大国蒙受损失。而人民币汇率过低，则会引发美国方面更多的不满。长期以来，美国政府一直指控中华人民共和国人为压低人民币汇率，已提升该国的出口竞争力。”



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