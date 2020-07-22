德语媒体：美中之间的相互报复

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》在题为《下一个挑衅》（Die nächste Provokation）的文章中写道，美国关闭中国驻休斯敦领事馆的做法"是最近不断升级的冲突螺旋上的又一步。仅过去的几天里，华盛顿全方位提高了向北京的施压力度：中国强加给香港'安全法'之后，美国取消了这一中国特区的所有优惠待遇。中方在南中国海的领土主张在华盛顿看来'彻底违法'，后者还加强了对沿海地区盟国领土主张的支持。不仅是中国，还有美国在过去的几天中都明显加强了在这一海域的军事部署。"

文章随后在"报复行为？"的小标题下写道："许多美国外交官在新冠疫情爆发时离开了中国，如今他们返回的过程困难重重。考虑到这一背景，北京方面有人认为美国如今宣布关闭中国领事馆的行为是为了报复中国给美国外交人员设置的入境障碍。如今有超过1000名美国外交官和他们的家人等待着返回中国。而中国针对入境人员推出了严格的隔离和检测规定，令协商陷入胶着状态。其中的担忧包括，中国可能会存储美国外交人员的基因信息。但其实这种严格的规定适用于所有国家的外交人员。"

作者随后分析称："对于华盛顿来说，美中关系如今的冲突有两个层面。一方面，跨党派之间已经达成的共识是，中国是美国21世纪的体制性竞争对手。另一方面，特朗普政府要北京为新冠疫情的大流行负责，着也是为了掩盖自己在危机管理上的败笔。对于美国的西方盟友来说，当然也包括德国，混淆这两个层面的做法让它们无所适从。"

随后文章解析道，美国如今向中国不断施压的目的是强迫中国改变迄今为止的行为方式。"但是到目前为止，还看不到任何改变这种行为方式的迹象。正相反，在国际社会的压力下，中国愈发死守自己的立场。同时，北京已经将新冠危机视为扩展自身国际影响良机的做法也起到了一定的作用。这个国家比其它国家更快脱离了经济低靡的情况，看上去相信华盛顿在这场大流行疾病里元气受损，已经失去了领先的资本。"

《图片报》提出的问题和结论

德国《图片报》关注了中国驻美领事馆起火的消息，以"休斯顿领馆被关 中国外交官在此焚烧秘密文件"为题，关注中美关系历史上这颇具戏剧性的一幕。

作者在一张体现休斯顿火警架起伸向中国领事馆内部消防长梯的照片下问到："中国政府在这里想隐瞒些什么？"并撰文称："德克萨斯令人叹为观止的一幕：宣布强迫关闭中国驻休斯顿领事馆仅几个小时之后，工作人员在后院焚烧了成堆的档案和秘密文件。"

文章报道了中方没有允许美国消防队进入灭火的情况，并在文章的另一张配图下写道："他们只有看着的份儿。周二（当地时间）晚上站在休斯顿中国领馆门前的公务人员们。"

报道随后介绍了美方宣布关闭中国领事馆的背景，并补充写道："除此之外，周三的消息还显示，美国司法部已经向两位中国黑客发出了盗窃商业机密和知识产权的指责。涉案金额：数亿美元。这其中也与新冠病毒疫苗研究有关！"

作者在文章结尾指出："按照起诉文件的说法，两位生活在中国的嫌犯也得到了当地国家安全部门的支持。极具爆炸性的是：据说他们曾经瞄准了研制新冠病毒疫苗和治疗方法的企业。目前的怀疑是：以习近平为中心的中国政府为了获取美国新冠研究的宝贵信息，是否向这两位黑客提供了支持？"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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