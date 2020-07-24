德语媒体：美中之间的“新冷战”

（德国之声中文网）"如今，美国与中国在地缘政治上的对决已经升级为多方位的战役，也无法再排除在像南中国海这样的地方发生军事冲突的可能，因此很多人已经开始使用'新冷战'的说法"，德国《商报》7月24日一篇评论文章这样写道。

不过文章指出，尽管美中之间的冲突与当年美苏冲突有其相似之处，但这场新冷战与"我们所经历过的那场不同"，"目前为止并没有形成以美国为首的西方国家和中国主导的势力范围之间的阵营对立。而迄今没走到这一步的原因是，整个世界在经济上联系更紧密了，不是一道新铁幕就能轻松隔断的"。因此在冲突中惩罚对方时，双方使用的也主要是外交手段和经济手段。

文章提到，美国哈佛大学政治学者艾利森（Graham Allison）指出，如果陷入修昔底德陷阱中，这两大国将会发生军事冲突中。"而即便不发生军事对抗，一场美国与中国之间的冷战也会严重拖累世界经济。根据德意志银行的估算，如果美中在技术与经济上脱钩（Decoupling），将导致世界经济产出大幅缩水3.5万亿美元。"

文章还指出，没法套用美苏冷战时做法的一个最主要原因是，特朗普将西方对中国崛起的战略简化为了遏制，而事实上西方"无法像当年遏制苏联一样遏制中国"。

"更好的办法是，欧洲与美国共同标记出那些出于经济、安全利益而需要与中国保持距离的战略领域。这样一来，西方也在向北京发出信号，双方还是可以在气候保护、医疗保健等许多其他领域紧密合作的。"

德广联题为"一场新重大冲突拉开帷幕"的评论文章，同样聚焦中美关系恶化。文章列举了美中两国在贸易、疫情、技术、人权、南海等多领域的冲突，表示中国和美国之间"已经没有太多话可以讲了，两国关系达到了建交41年以来的冰点。在三个层面上，两国关系都出现一些政治学家和经济学家所指出的'脱钩'"。这三个层面分别是经济层面、公民社会层面和外交层面。

"如果认为目前美国的对华政策只是选战策略的话，那就错了。事实恰好相反，早在2018年10月，美国副总统彭斯在华盛顿智库哈德逊研究所发表了针对中国的演说。该演说标志着美国公开告别了此前的对华政策，将矛头指向了专制统治中国71年的中国共产党。……在美国参众两院，针对中国的言辞强硬起来，而且在民主党、共和党两个阵营里都是如此。因此，即便11月拜登大选获胜，除语气、声调外，美国的对华路线不会改变。"

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