德语媒体：网络科技脱钩 中美步步走向"离婚"

（德国之声中文网）"字节跳动（Bytedance）被视为中国的成功故事。这是一个来自中华人民共和国的公司首次在中国以外的社交网络取得成功。据该公司自己的数据，仅在美国，TikTok就有1亿用户。而在中国非常成功的即时通讯服务微信和短消息服务微博几乎只在中国境内或者海外华人中使用。"

在介绍了字节跳动和子公司TikTok的影响力后，德国《商报》文章后谈到其长期受到的指责："从一开始，TikTok就一直受到在国外审查内容、将数据传给中国政府的指责。该公司坚决驳回这些指控，并保证决不会将数据给北京。但专家认为，按照中国的政策，如果政府希望的话，那里的企业除了合作外没有别的办法。"

上周末，有消息说，特朗普威胁要在美国禁TikTok，字节跳动想出售TikTok的美国业务，并正在和微软协商。商报注意到，有关报道在中国的社交媒体微博上成为热点，许多网民指责字节跳动轻易就对美国的要求让步。商报写道：

"对字节跳动来说，在国际和国内市场找平衡越来越成问题。虽然字节跳动的TikTok过去几个月在国外迅速成长，但中国仍然是远远领先的最重要的市场。中国市场上对该公司负面情绪对企业来说是致命的。"

文章说，随着国际上批评的声音越来越高，过去几个月，TikTok越来越和中国母公司拉开距离，比如强调自己的服务器在中国以外，并于5月任命美国人凯文·迈尔（ Kevin Mayer）为新的CEO。但是，"所有这些现在都没起到什么作用。美国坚持对它的批评，其他国家的怀疑也在增加。最近印度还出于安全担忧禁了TikTok."

离婚

《法兰克福汇报》认为，特朗普政府拿TikTok是问的后面不仅仅是安全原因，美中两个经济大国间的科技纠纷正在升级。文章写道：

"美中在全球争夺经济、政治和社会影响力的冲突升级，最近主要在科技领域爆发。美国政府成功地在国际上向中国网络设备公司华为、其客户和供应商施加压力后，现在正在拿深受青少年欢迎的、传播很广的视频软件Tiktok开刀。"

文章说，和往常一样，美国政府这次提出的理由也是安全上的顾虑，但迄今并没有公开证据指控TikTok滥用用户数据。

"TikTok是不是构成很大的潜在风险，在安全专家那里也很有争议。同样有争议的就是，是不是至少出于言论自由和竞争考虑，在美国禁止士兵、联邦机构雇员和外交机构人员使用这个软件就够了。"

文章认为，美国政府现在的举动明确表明，"脱钩"的时刻到来了：在网络基础设施、电子化高科技问题上，美国认为应该尽可能少和中国交织，更不能单方面依赖。

文章说，"可以明显看到，不管美国竞选活动如何，美中分歧将是一个会在今后几年持续下去，决定其走向，影响力超出这一时间段的过程。有史以来最昂贵的离婚正在进行中。 这是双方所愿。当然这主要不是按照市场经济和贸易理论的原则进行，而是权力政治的算计。还会是别的什么呢 ？"





摘译自其它媒体，不代表德国之声观点



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