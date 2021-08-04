德语媒体：网络游戏是“精神鸦片”

（德国之声中文网）中国官方新华社旗下的《经济参考报》前不久撰文称，网络游戏是毒害青少年一代的“精神鸦片”和“电子毒品”，任何企业都不应以此作为盈利的手段。腾讯立即发表声明，宣称将采取措施加强青少年保护以及防范游戏成瘾问题。《法兰克福汇报》以《中国称网络游戏是毒害青少年的精神鸦片》为题报道了这一事态的最新发展。文章写道：

“中国官媒的文章称，未成年人网游上瘾的数据令人震惊。文章援引一项民调指出，三分之二的未成年人都存在过多参与网络游戏的问题。文章援引一名学生的话报道说，有些同学有时一天会玩八小时以上的王者荣耀。这是一款腾讯推出的网络游戏，据称单日活跃玩家竟能超过一亿。另一名女学生则表示，由于在网游“部落冲突”中连连得手，让她有了“高高在上”的感觉。一位家长抱怨说，由于沉迷网络游戏，他孩子的学习成绩一落千丈。有些孩子甚至会省下早点钱去买新手机。文中还举例称，有些孩子由于网游成瘾，甚至持刀伤害父母。”

中国官媒文章称，沉迷网络游戏有害青少年的身心健康，并指责网游行业专门利用未成年人的心理弱点以赢取利润。《法兰克福汇报》接着写道：

“腾讯已于周二做出回应：今后将只允许未成年人在周内每天玩一个小时网游，周末则最多可玩两小时。此外，将停止为12岁以下未成年人提供APP内的购物服务。腾讯认为禁止12岁以下人群参与网络游戏是可以考虑的选项。整个游戏行业的股票在全球和中国股市均应声下跌。

过去几个月以来，中国政府对一系列行业和企业进行了整顿，其中包括滴滴出行、私营教育服务商、比特币挖矿等等。早在去年11月，阿里巴巴及其旗下的蚂蚁金服就已接受了调查。对于上述整改措施，政府提出的理由一般都同反垄断和数据保护有关。”

尽管实施了严防死守的零容忍防疫措施，德尔塔变种新冠病毒还是进入了中国。《南德意志报》撰文指出，尽管党不会容忍疫情死灰复燃，但专家们对严防死守是否能到到预期效果，则表示怀疑。文章写道：

“专家们对中国闭关锁国的防疫措施表示担忧。较少的感染病例虽然帮助中国经济比其他国家更快地得以复苏，但继续封锁边境则有可能会阻碍中国经济恢复至疫情前的水平。

观察家们预计，即便北京能够实现年底前接种率达到80%的目标，入境限制可能仍会继续保持。南京新冠感染病例虽然不多，但其在全国的传播速度却相当之快。感染者当中据称也包括完成疫苗接种者。这一势头有可能会加剧对中国疫苗是否对德尔塔变异体有效的讨论。迄今为止，中国仍未批准境外研发的新冠疫苗。”



摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究