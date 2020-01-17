德语媒体：缅甸重回中国怀抱

（德国之声中文网）基于糟糕的人权记录，缅甸同西方的关系渐行渐远，而与此同时，缅甸同中国的关系却越来越密切。《新苏黎世报》以《缅甸又回到了中国的怀抱》为题，介绍了缅中关系的现状。文章写道：

"周六晚间，习结束了对缅甸为期两天的访问行程。此次缅甸之行的官方说辞是为了庆祝两国建交70周年，但除此之外也还有更为重要的理由：美国和欧洲对缅甸实现民主化的短暂热情早已降温，目前同缅甸的关系已经日渐疏远。当年象征人权和民主的偶像昂山素季在西方已经名声扫地。八年前，西方企业一度曾非常看好缅甸的发展潜力，但现在敢于去缅甸投资的企业已经寥寥无几。有鉴于此，缅甸再度将眼光投向东边的邻居，而作为邻居大哥的中国对此自然是乐观其成。

盛大的欢迎场面、充满赞誉的外交辞令以及中国开足马力的宣传机器都在口径一致颂扬中缅友谊：在同习近平举行会谈时，昂山素季身着红黄相间的民族服装，也就是中国国旗的颜色。昂山素季在讲话中称，作为邻国，双方除了紧密合作别无选择。2016年，昂山素季以实际上的政府首脑身份首次出访即选择了北京，当时她也做出类似表述。但今天的缅甸显然同中国走得更近了。"

习近平出访缅甸前夕，中国媒体发表评论称，当年缅甸走向了亲西方的歧途，现在只有中国才能将缅甸救出泥潭。《新苏黎世报》接着写道：

"种种迹象显示，习近平访问缅甸期间，双边都没有提及影响中缅关系的争执焦点-密松水电站问题。计划在伊洛瓦底江上游建造的这座水电站设计发电能力为六百万千瓦，2011年，时任缅甸总统的吴登盛突然叫停了该项目，使中缅关系一度进入冰冻期。这一项目被叫停令北京感到颜面尽失。而对缅甸来说，叫停该项目可能导致的赔偿似乎代价过高。目前尚不清楚的是，近来非常热络的对华关系是否能促使该项目得以完工，或者对项目进行重新规划以平息当地民众强烈的批评呼声。"

中国街头的计划生育宣传画

中国统计局上周发布了一条坏消息：中国出生率已经降至1961年以来的最低水平，去年新生儿出生人数同比下降4%，新生儿数量几乎同六十年前大饥荒的年代相当。《法兰克福汇报》以《一胎化政策的悠长阴影》为题，报道了中国所面临的严重人口危机。文章写道：

人口学家多年前就曾对新生儿数量下降会造成的严重后果提出警告：中国会面临未富先老的危险。根据预测，2050年时，中国劳动力人口将比2018年下降24%。2030年时，中国人平均年龄为43岁。而这一发展对就业市场和养老体制就会带来直接后果。老年贫困问题的风险将明显提升，女性更是首当其冲。

鉴于人口发展不均衡的局势日益明显，中国于2016年取消了一胎化政策，但这一切已经为时过晚。出生率不仅没有上升，而是在继续下降。这一方面同社会的现代化发展有关。中国女性希望晚婚晚育，更不希望因为生二胎而牺牲事业和个人自由。女性受教育程度同单身率和离婚率呈现正比。此外，教育、保健、住房以及养老费用高昂，也是很多家长不愿生育的原因。

1980年代开始实施的一胎化政策对中国人养育孩子的观念产生了深远的影响。一个家庭只有一个孩子成了常态。很多年轻父母本身就是从未有过兄弟姐妹的独生子女。