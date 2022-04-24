德语媒体：绝望乡一般的上海封城

（德国之声中文网）《德国经济周刊》以「逃不了：上海封城如此残酷」为题写道，「几个星期以来，中国的金融重镇上海一直处于严格封锁状态。大约有2600万人居住于此，其中许多人被要求不准离开公寓。上海人抱怨他们无法得到足够的肉类和蔬菜，无法照顾住在城市另一边的年迈父母，甚至无法工作而面临破产。」

社交媒体上有许多封城期间的视频，例如一位老妇人想出门买日用品，却被警卫挡下，甚至砸了她的购物推车。文章称：「审查人员删帖的速度很难跟上此类视频在社交网络上传播的速度。这些片段显示警察、其他志愿者身穿全身防护装备，他们把检测阳性但宁愿在家里治病也不愿被关进方舱医院的人拉走。在集中隔离的场所，数以千计的床位挤在一起。灯光一天24小时都是亮着的。还有其他视频显示宠物被用金属棒殴打致死，因为它们的主人被带到了检疫机构。」

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文章继续写道：「尽管抗议频传，中国的领导层仍希望坚持其战略。中国卫健委主任上周再次宣布，与病毒共存是一个『错误』的想法。必须防止重大疫情爆发，必须确保来之不易的成功。而就在中国权威病毒学家钟南山最近撰文表示中国不应永远坚持清零时，该文章很快便被删除。」

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文章指出：「中共中央总书记习近平被国家媒体描述为清零政策的建筑师，在很长时间里，这个说法对他来说是有益的。毕竟，自两年前疫情在武汉首次爆发以来，严格的隔离意味着中国能比世界其他国家更快恢复经济。上海人也曾为此感到自豪。但随着传染性更强的病毒变种奥密克戎（Omicron）出现，游戏规则已经改变。」文章援引一位观察家说：变换策略对习近平来说似乎太冒险了，「尽管中国政府知道，人们对封锁的不满正在增加。但中国政府坚信，如果奥密克戎突然不受控制地在全国各地肆虐，会引起更大的骚动。」

文章说，在过去两年间，中国政府显然没有成功说服足够多的老人去接种疫苗，疫情扩大的结果可能是许多人死亡、医院不堪负荷。「习近平将在秋季的党代会上寻求下一届任期，他希望防止出现这种情况，因此现在才要采取更严厉的措施。」除了上海，长春、沉阳等大城市，中国东北部的吉林省以及北京的一些街区也都实行了封城，「长时间的封城正在成为一个痛苦的现实。」

文章结尾写道：「在上海，有越来越多如同绝望乡的场景：无人机从空中监视居民区，机器狗在街上奔跑，重复着卫生规则：『戴口罩，勤洗手，量体温！』 无路可逃。」

《法兰克福汇报》一篇以「资本正从中国出逃」为题的文章写道，中国政府的「清零政策」正在加速逼走外国投资者。在严格的防疫政策之下，当局不再将发展经济视为优先，「企业家精神没有得到奖励，政治越来越追求意识形态的目标。 」

文章说，「中国国内投资者对中国的金融市场没有信心，只要看看上证指数就知道了，该指数自年初以来下跌了15%。难怪外国人也在以创纪录的速度撤离。」

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文章指出：「虽然在疫情刚开始的2020年，中国通过严厉的封锁和边境管制迅速将病毒拒于门外，当年仍有1630亿美元的境外资金流入中国；相较之下，当年进入美国的外国直接投资减少了300亿美元。不过，此一时彼一时。国际金融协会（IIF）表示，在中国『最好的朋友』俄罗斯入侵乌克兰之后，中国已经出现了『前所未有的』外资撤离潮。 」

除了外资撤离，中国在境外的投资也受到疫情影响。文章写道：「中国不顾一切地试图用旧的『清零』战略来打击传播速度更快的奥密克戎变种，同时也在为此举付出代价。……在过去两年里，这已经严重抑制了中国公司的海外投资。两年的疫情期间，中国在境外的并购值为530亿美元。但在2019年一年，这一数字就高达5600亿美元。」

此外，文章还提到「习近平对国内市场的新关注也阻碍了海外投资，这位领导人希望企业主要关注国内市场。中国企业应该有助于为中国带来自给自足，在这种情况下，将不再需要外国投资银行。」

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