德语媒体：给中国送上门的弹药

（德国之声中文网）《明镜周刊》周六刊出了一篇世卫组织WHO前总干事、挪威前首相布伦兰德（Gro Harlem Brundtland）的专访。布伦兰德谈到新冠病毒爆发初期中国的表现，她说："批评中国是有理由的。那里的责任人行动太慢，太晚发出通知。最糟糕的是，他们花了很长时间才承认人传人。虽然我们现在知道，在1月1日就有人传人的迹象，但中国直到1月20日才正式对外宣布。"

采访记者Dietmar Pieper提出问题，世卫组织是否过于亲中了呢？她回答说："世卫组织努力尽快获得尽可能多的信息。WHO这时就得依赖各成员国，因为它在各国没有这个权力。从一开始，世卫组织的专家就一直在催促中国提供更多的信息。向北京施加更大的压力，这种做法是否更为明智？这很难说。"

记者接着表示："当时，作为世卫组织的负责人，你正是这样做的：中国在2003年爆发SARS疫情时封闭信息，你施加了压力，并取得了成功。"布伦兰德回答："当时，中国想掩盖疫情是毫无疑问的事情。接连几周我们都没有收到任何信息，我们北京办事处的负责人被推诿搪塞。我们从非官方渠道知道了一些事情，但我必须在公开场合非常清楚地明确表态，中国才会合作。"

记者表示，现任总干事谭德赛的做法却和你不一样，中国1月隐瞒疫情重要信息，尽管如此，他还是对北京发出了赞扬的声音，记者问道："这种做法是不是有些过了？"布伦兰德说："也许吧。但他的目的可能是为了让中国更好地合作。2003年以来世界格局发生了巨大的变化。中国已经变得更加强大。谁如果像我当年那样公开批评一个国家，可能会面临风险，对方可能不会合作。"

美国不是中国

"中国利用弗洛伊德之死引发的抗议和动荡，以及特朗普政府的反应进行宣传是意料之中的事。"《法兰克福汇报》本周五（6月5日）晚间发布的一篇客座评论开头这样写道。作者Klaus-Dieter Frankenberger接着写道："看看这儿：这里是稳定的、负责的、团结互助的中国，那里是不公正的、不稳定的，有一个不靠谱领导人的美国。事情诚然并非如此，不过，关于谁应负责和制度问题的纷争正在上演，北京不会错失这个机会。再加上，特朗普团队还送去口实，使得之前美国对中国当局镇压香港示威活动的批评显得虚伪。"

弗洛伊德之死牵动全球 “我喘不上气了！” 抗议警方对黑人施暴的运动迅速从明尼亚波利斯蔓延至纽约等美国其他城市，图为纽约一名妇女抗议的画面。一名警员将四十六岁黑人男子弗洛伊德（George Floyd）按倒在地，戴上手铐后，又以膝盖抵压其颈部，直至弗洛伊德窒息死亡。事件曝光后，美国各地先后爆发示威游行。

弗洛伊德之死牵动全球 和平集会与严重骚乱 周六的抗议集会基本是在和平氛围中进行的，但当夜局势却出现了逆转，一些人开始采取激进行为。上图下跪的男子是在华盛顿特区的一次集会活动上，当地已出动国民警卫队为白宫担当警戒。印第安纳波利斯的示威活动中有人开枪，至少一人死亡。在纽约，有两辆警车冲入了人群。

弗洛伊德之死牵动全球 打砸抢烧 图为一名男子手持“猎物”走出被砸的店铺。在洛杉矶、亚特兰大、纽约、芝加哥和明尼亚波利斯等城市，示威活动演变为骚乱。一些人对店铺和官方机构实施打砸抢烧。

弗洛伊德之死牵动全球 谁之错？ 特朗普总统发出威胁称，要动用军队去镇压抗议活动，他的政府会坚决制止暴力。特朗普称，是极左组织在煽动骚乱。明尼苏达州长沃尔茨对记者说，他获得的一些未经证实的消息显示，白人种族主义者正在煽动暴力。

弗洛伊德之死牵动全球 媒体成了攻击目标 一些报道抗议活动的记者也成了攻击的对象。周五，一名CNN记者及其团队在明尼亚波利斯被逮捕，另有多名记者被橡皮子弹击中，或在转播现场被警方带走。德国之声记者西蒙斯（Stefan Simons)也在现场报道时遭布袋弹射击。

弗洛伊德之死牵动全球 抗议席卷全球 在加拿大的多伦多和温哥华，也有民众走上街头，抗议无处不在的种族主义。示威者同时悼念此前去世的黑人女子里吉斯·科钦斯基-帕奎特(Regis Korchinski-Paquet)。上周三，这名女子从其高层住宅的阳台上坠楼身亡，而事发现场只有警员在场。死者家属呼叫警察本来是希望警方对精神异常的科钦斯基-帕奎特提供帮助。

弗洛伊德之死牵动全球 德国人的愤怒 柏林墙纪念公园的这副涂鸦就是为了纪念死于暴力的弗洛伊德。他临终前的哀求“我喘不上气了“（I can't breathe）已经成了疯传网络的热搜词。周六，柏林美国大使馆前聚焦了数以千计的抗议者。 作者: Martin Kuebler



题目为"美国不是中国"（Amerika ist nicht China）的文章接着写道，特朗普宣称要出动军队恢复 "秩序"，他的司法部长提出有"外国势力"在美国制造不稳定。作者写道："到目前为止，人们从中国那里听到类似说法，也难怪中国的宣传机器称美国搞 '双重标准'。"

文章写道："特朗普总统崇拜强者，他自己也想成为强者。大概他会愿意用北京政权对付异议人士的做法来处理这些他不喜欢的示威者吧。但是，美国可不是中国！"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点