德语媒体：给中国送上门的弹药

《明镜周刊》周六刊出了一篇对世卫组织前总干事、挪威前首相布伦兰德的专访，她批评了新冠病毒爆发初期中国的疫情管理。《法兰克福汇报》发表的一篇评论则关注到特朗普发出要动用军队恢复秩序的威胁。文章指出，在轰轰烈烈的中美宣传战中，美国给北京送去了弹药。
（德国之声中文网）《明镜周刊》周六刊出了一篇世卫组织WHO前总干事、挪威前首相布伦兰德（Gro Harlem Brundtland）的专访。布伦兰德谈到新冠病毒爆发初期中国的表现，她说："批评中国是有理由的。那里的责任人行动太慢，太晚发出通知。最糟糕的是，他们花了很长时间才承认人传人。虽然我们现在知道，在1月1日就有人传人的迹象，但中国直到1月20日才正式对外宣布。"
采访记者Dietmar Pieper提出问题，世卫组织是否过于亲中了呢？她回答说："世卫组织努力尽快获得尽可能多的信息。WHO这时就得依赖各成员国，因为它在各国没有这个权力。从一开始，世卫组织的专家就一直在催促中国提供更多的信息。向北京施加更大的压力，这种做法是否更为明智？这很难说。"
记者接着表示："当时，作为世卫组织的负责人，你正是这样做的：中国在2003年爆发SARS疫情时封闭信息，你施加了压力，并取得了成功。"布伦兰德回答："当时，中国想掩盖疫情是毫无疑问的事情。接连几周我们都没有收到任何信息，我们北京办事处的负责人被推诿搪塞。我们从非官方渠道知道了一些事情，但我必须在公开场合非常清楚地明确表态，中国才会合作。"
记者表示，现任总干事谭德赛的做法却和你不一样，中国1月隐瞒疫情重要信息，尽管如此，他还是对北京发出了赞扬的声音，记者问道："这种做法是不是有些过了？"布伦兰德说："也许吧。但他的目的可能是为了让中国更好地合作。2003年以来世界格局发生了巨大的变化。中国已经变得更加强大。谁如果像我当年那样公开批评一个国家，可能会面临风险，对方可能不会合作。"
美国不是中国
"中国利用弗洛伊德之死引发的抗议和动荡，以及特朗普政府的反应进行宣传是意料之中的事。"《法兰克福汇报》本周五（6月5日）晚间发布的一篇客座评论开头这样写道。作者Klaus-Dieter Frankenberger接着写道："看看这儿：这里是稳定的、负责的、团结互助的中国，那里是不公正的、不稳定的，有一个不靠谱领导人的美国。事情诚然并非如此，不过，关于谁应负责和制度问题的纷争正在上演，北京不会错失这个机会。再加上，特朗普团队还送去口实，使得之前美国对中国当局镇压香港示威活动的批评显得虚伪。"
题目为"美国不是中国"（Amerika ist nicht China）的文章接着写道，特朗普宣称要出动军队恢复 "秩序"，他的司法部长提出有"外国势力"在美国制造不稳定。作者写道："到目前为止，人们从中国那里听到类似说法，也难怪中国的宣传机器称美国搞 '双重标准'。"
文章写道："特朗普总统崇拜强者，他自己也想成为强者。大概他会愿意用北京政权对付异议人士的做法来处理这些他不喜欢的示威者吧。但是，美国可不是中国！"
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