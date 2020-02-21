 德语媒体：″经理人反对北京″ | 媒体看中国 | DW | 22.02.2020

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媒体看中国

德语媒体："经理人反对北京"

在北京所采取的巨大规模的隔离举措之下，一些中国的经理人出人意料地发声，反对"不计代价"的政策对经济和私权造成破坏。

China Shanghai | Coronavirus | Produktion von Schutzmasken (picture-alliance/dpa/Maxppp/Kyodo)

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"经理人反对北京"（Manager gegen Peking）的文章在引言中写道："病毒危机中，（中国）十多亿人口半数以上限制出行。企业家认为，这是残忍并且没有必要性的，此外，还带来很大风险。"

文章写道：据估计近8亿中国人不能自由出行，近6000万人所在的一个地区实际上与外界切断。"许多地方经济活动陷于停滞，而一些企业家和经理人做出了罕见的公民勇气的举动，反对全能的领导层。"

文章写道：敢于对这种大规模限制自由作出批评的并非外国人。比如，大众汽车中国总裁Stephan Wöllenstein，他在Linkedin上写的是："我从未见到过一个国家的社会有如此的集体主义奉献精神，牺牲个人的极大福祉，以改善局面。"令人惊讶的是一些中国企业家和经理人对北京极端措施的无妥协性提出批评。毕竟，乐于发表意见的阿里巴巴创始人马云辞职显示，作为企业家在中国最好是保持缄默。"

文章写道：新浪陕西总经理付士山在微博写道，政府必须作出"现实"的思考，取消高速路上的路障，让雇员和工人能够复工。易凯资本总裁王冉在微博上写道，小区办出入证是"特别扯的事情"。他还写道，已经付出了这么大的代价，希望武汉当初的错误不要再在其它地方被重复。桔子酒店创始人吴海写道，各地帮助中小微企业的政策是没用的。

《法兰克福汇报》继续写道：携程网创始人、2006年"因无聊放弃公司领导权而前往斯坦福大学就读经济博士"的梁建章，也撰文写道："牺牲一切追求极端的'休克'措施，并不是我们真正需要的全面胜利，甚至连惨胜都算不上。"这篇文章在中国的社交媒体上近日被转发数十万次。

《法兰克福汇报》写道，梁建章在文中说，相信北京的出发点是好的，但是："已经有媒体报道说，由于受疫情防控措施的影响，一些癌症患者和艾滋病患者得不到及时治疗。而且，付出这些代价到底换来了什么？"他还以口罩的缺乏为例，如果不能口罩工厂复工，口罩供应也难以保障。他说，分级隔离措施应建立在数据分析和科学论证基础上；从上到下层层加码到最后是完全过度的。

梁建章写道："站在外国客户的角度来看，难免会因此产生在其它国家重新寻找供应商来取代中国企业的念头。一旦这种念头像疫情那样迅速蔓延，那么对中国制造业的打击将比贸易摩擦更为可怕。"

亚洲经济供应链受威胁

《法兰克福汇报》的另一篇文章则关注中国的疫情对亚洲国家的经济影响。文章写道：评级公司标准普尔对亚洲经济增长率的预测下调0.5%，至4.3%。经济枢纽香港和新加坡的增长率预计损失1个百分点。澳大利亚、韩国、台湾、泰国和越南预计损失0.5%的增长率。此外，中国为许多国家提供中间产品。比如柬埔寨多达45%的加工纤维来自中国。台湾的经济产能有二成依靠来自中国的待加工产品。越南、韩国和日本进口再加工的产品中四成来自中国。中国也为印度提供六成的电脑零部件。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    德国总理在武汉

    2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    少有的情况

    一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    跟不上病毒

    不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    零售商和餐饮业

    肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没时间看球

    和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    汽车生产商尤其受威胁

    汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没人躲得过

    在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    本田倍加小心

    日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    缺补给

    疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    中国人足不出户

    在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    有备无患

    在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。


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德语媒体：疫情暴露了经济的脆弱性

周末的德语报刊评论版，重点关注了疫情造成的经济冲击。《新苏黎世报》认为，北京害怕经济下滑甚于害怕李文亮事件。《奥格斯堡汇报》则指出，全球经济在这场突发疫情面前很脆弱，但是绝不能以此为借口而对全球化开倒车。 (15.02.2020)  

评论：中国体制出现深深的裂痕

李文亮医生逝世了，他是对危险的冠状病毒最早发出警告的人，但是却被当局封口。 德国之声评论员Mathias Bölinger说，他令专制体制暴露了其弱点，因而他的死让很多人感到愤怒。 (08.02.2020)  

封城继续 封口加剧

有人说，如果当初李文亮医生不被“封口”，就不会有后来的“封城”“封省”。然而，随着疫情的加剧，当局也显然加大了“封口”的力度。 (13.02.2020)  

新冠病毒：哪些行业已经受创

源起中国湖北省会武汉的新型冠状病毒危及全球经济。虽有少数企业看到了机会，大多数行业却已经受创。 (08.02.2020)  

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几天前，世界卫生组织正式将本次新型冠状病毒肺炎命名为COVID-19，这种病毒本身则被称呼为SARS-CoV-2。取这般佶屈聱牙的名字，是为了避免传染病给具体某一个地区造成污名化。

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