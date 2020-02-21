德语媒体："经理人反对北京"

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"经理人反对北京"（Manager gegen Peking）的文章在引言中写道："病毒危机中，（中国）十多亿人口半数以上限制出行。企业家认为，这是残忍并且没有必要性的，此外，还带来很大风险。"

文章写道：据估计近8亿中国人不能自由出行，近6000万人所在的一个地区实际上与外界切断。"许多地方经济活动陷于停滞，而一些企业家和经理人做出了罕见的公民勇气的举动，反对全能的领导层。"

文章写道：敢于对这种大规模限制自由作出批评的并非外国人。比如，大众汽车中国总裁Stephan Wöllenstein，他在Linkedin上写的是："我从未见到过一个国家的社会有如此的集体主义奉献精神，牺牲个人的极大福祉，以改善局面。"令人惊讶的是一些中国企业家和经理人对北京极端措施的无妥协性提出批评。毕竟，乐于发表意见的阿里巴巴创始人马云辞职显示，作为企业家在中国最好是保持缄默。"

文章写道：新浪陕西总经理付士山在微博写道，政府必须作出"现实"的思考，取消高速路上的路障，让雇员和工人能够复工。易凯资本总裁王冉在微博上写道，小区办出入证是"特别扯的事情"。他还写道，已经付出了这么大的代价，希望武汉当初的错误不要再在其它地方被重复。桔子酒店创始人吴海写道，各地帮助中小微企业的政策是没用的。

《法兰克福汇报》继续写道：携程网创始人、2006年"因无聊放弃公司领导权而前往斯坦福大学就读经济博士"的梁建章，也撰文写道："牺牲一切追求极端的'休克'措施，并不是我们真正需要的全面胜利，甚至连惨胜都算不上。"这篇文章在中国的社交媒体上近日被转发数十万次。

《法兰克福汇报》写道，梁建章在文中说，相信北京的出发点是好的，但是："已经有媒体报道说，由于受疫情防控措施的影响，一些癌症患者和艾滋病患者得不到及时治疗。而且，付出这些代价到底换来了什么？"他还以口罩的缺乏为例，如果不能口罩工厂复工，口罩供应也难以保障。他说，分级隔离措施应建立在数据分析和科学论证基础上；从上到下层层加码到最后是完全过度的。

梁建章写道："站在外国客户的角度来看，难免会因此产生在其它国家重新寻找供应商来取代中国企业的念头。一旦这种念头像疫情那样迅速蔓延，那么对中国制造业的打击将比贸易摩擦更为可怕。"

亚洲经济供应链受威胁

《法兰克福汇报》的另一篇文章则关注中国的疫情对亚洲国家的经济影响。文章写道：评级公司标准普尔对亚洲经济增长率的预测下调0.5%，至4.3%。经济枢纽香港和新加坡的增长率预计损失1个百分点。澳大利亚、韩国、台湾、泰国和越南预计损失0.5%的增长率。此外，中国为许多国家提供中间产品。比如柬埔寨多达45%的加工纤维来自中国。台湾的经济产能有二成依靠来自中国的待加工产品。越南、韩国和日本进口再加工的产品中四成来自中国。中国也为印度提供六成的电脑零部件。

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