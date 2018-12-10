德语媒体：经济疲软 雾霾再现

（德国之声中文网）德国总统施泰因迈尔对中国为期六天的访问行程仍在继续。周一，施泰因迈尔同中国国家主席习近平举行了会谈。虽然加强双边关系是施泰因迈尔此行的重点，但人权也是无法绕过的棘手话题。柏林出版的《每日镜报》发自北京的报道写道：

"施泰因迈尔同习近平举行会谈的这一天适逢国际人权日，虽然这纯属巧合，但却使这次中美贸易战不断激化大背景下的会晤更为引人关注。习近平在会谈开始之际即强调，他将努力使德中战略伙伴关系进一步深化，让德中合作结出更丰硕的果实，也为世界和平稳定做出贡献。

...施泰因迈尔强调，他本次中国之行是为了展示对中国发展成就的敬意。他说，任何人都不应低估中国'使千百万人口摆脱贫困、使这些人通过就业获得收入'的这一成就。施泰因迈尔还表示，尽管德中双方还存在一些需要克服的'官僚障碍'，但双边经济和文化关系已经非常紧密。据称，在两位领导人的不公开对话中，施泰因迈尔也谈及了人权问题，以及中国对待异议人士以及少数民族的问题。"

上周，每年一度的中德人权对话在西藏首府拉萨举行，联邦政府人权事务专员科夫勒代表德国方面参加了对话活动。《每日镜报》接着写道：

"德国联邦政府人权事务专员科夫勒（Bärbel Kofler）也出席了本次会晤。她坐在施泰因迈尔身边，正对习近平的位置。会谈开始前，科夫勒曾表示，中国的人权状况正在变得更为糟糕。她说，无论是信仰自由、出版和集会自由，以及西藏和新疆的状况都令人担忧。科夫勒说，在新疆有大约50万至100万维吾尔族穆斯林曾经或仍被关押在所谓的'再教育营'内。中国摄影史卢广数周前到新疆后一直下落不明，其妻子也无法获得任何有关丈夫的信息。"

中国经济发展的成就确实有目共睹，但环境也为此付出了高昂的代价，其中就包括严重的空气污染问题。中国官方通讯社报道称，上周末共有79座大中城市发出空气质量警报，其中五座城市是最高级别的红色警报。《法兰克福汇报》发表题为《中国重走煤炭之路》的文章称，由于经济疲软，中国放松了在环保方面的努力。文章写道："

"中国政府显然并不担心，不断恶化的空气质量会引发民众的大规模抗议活动。否则就无法解释中国大量兴建煤炭发电厂的举措。非政府组织和科学家们发现，中国正在重新启用煤炭能源。总部位于旧金山的民间组织'烟幕'（Coal Swarm）九月底声称，他们通过卫星图片在中国发现了数量惊人的煤电厂，并预计中国煤电总量将提升四分之一。新建煤电厂的发电量将达260吉瓦，相当于全美国煤电厂发电总量。"

文章写道，虽然中国人均二氧化碳排放量仍远远低于欧美水平，但由于中国人口基数大，中国二氧化碳的排放总量仍占全球四分之一。因此一旦中国继续扩大煤电产量，二氧化碳的排放量也将继续攀升。文章最后写道：

"当全球第二大经济体出现疲软迹象、股市自年初以来下跌20%的时刻，政府为了保险起见，只能选择刺激经济发展，而忽略环境保护了。"

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