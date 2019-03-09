德语媒体：经济奇迹的终结

（德国之声中文网）在中国传统文化里，九是吉祥数字，寓意新的开端。但《法兰克福汇报》评论员认为，2019年虽然也是个含有"九"的年份，但种种迹象却并不容乐观。因为每年一度的中国人大会议上透露出的信息显示，持续已经近四十年的高速经济增长将被划上句号。这篇题为《经济奇迹的终结》的评论写道：

"尽管政府发布的6%的经济增长目标仍是相当可观的增长规模，毕竟中国拥有巨大的经济总量。但另一方面，这也是三十年来中国经济增速最慢的一次。造成增速减缓的原因有很多：计划生育政策导致的就业年龄段人口降低，工资标准超过其他新兴工业国家以至于出口型产业开始转移生产基地等等。此外，美国颁布的惩罚性关税当然也对中国经济造成了影响。

有鉴于此，尽管是下调了之后的经济增长目标，也必须要通过国家增加在机场、道路等基建项目投资才能达到。如果不是地方官员极力美化统计数据，实际经济情况其实更为糟糕。这一点那些坐在人民大会党并非自由选举产生的人民代表，其实也心知肚明。正因为如此，今年人民大会堂里的掌声远没有以往那么热烈。"

同一年前，"厉害了，我的国"以及"中国制造2025"等乐观情绪形成鲜明对比，今年更多的悲观和消极。正如"美团"创始人王兴一篇网文中所提到的那样：2019年的经济形势是过去十年最差的一年，也是未来十年最好的一年。《法兰克福汇报》评论最好写道：

"受悬而未决的中美贸易争端等因素影响，目前确实无法排除中国经济长期陷入疲软的可能性。而民众的不满情绪更有可能会对中国的专制统治层构成威胁，中产阶级人士调侃政府无能的段子几乎随处都可以听到。因此，政府会想尽一切办法避免中国经济硬着陆。大幅降低企业税刺激经济复兴。如果上述振兴经济的措施不能奏效，以至于社会出现不稳定兆头，那就去兴建更多机场等基础设施，以提升经济增长，即使继续增加债务风险也在所不惜。中国开启新时代以及占据世界领先地位的宏伟计划，恐怕不得不推迟一下了。"

基因编辑之忧

大约四个月前，中国传来全球首例"基因编辑"婴儿诞生的消息，引起全球性的震惊。目前，数名全球知名的科学家在《自然》发表文章，要求暂时性全面禁止对人类进行"基因编辑"。《南德意志报》题为《远离基因剪》的文章写道：

"早在2015年，华盛顿一次会议上，就有人提出全球暂停使用人类基因剪技术的动议，因为当时已经出现了使用基因剪对人类基因进行编辑的苗头。另外，当时已经可以确认，中国学者正在使用基因剪技术进行人类胚胎研究，但研究目的只是获取经验，而绝非让进行过基因编辑的婴儿出世。目前英国和其他西方工业国家也在严格的框架条件下开展着这类研究。当时华盛顿会议上至少达成了一项共识，即绝不允许让进行过基因编辑的婴儿生下来。

目前学术界正在就这项刚刚发布的暂停令动议展开激烈讨论。伦敦大学学院生殖医学家奥耐尔（Helen O'Neill）表示：'我们不要忘记，贺建奎故意违反了一系列的规则。他并不是因为这一切是合法的才去这样做的。即便是制定了暂停令也无法制止学术界里的流氓。'她认为，对出现更多基因编辑婴儿的担忧并不重要，'个案并不能改变世界。重要的是，是不是会有哪一个国家支持改变人类基因的行为。'"

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