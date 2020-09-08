 德语媒体：经济和政治不应分离 | 媒体看中国 | DW | 08.09.2020

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德语媒体：经济和政治不应分离

《商报》刊发客席评论，建议欧盟将经济实力用作政治武器，不应惧怕北京的经济施压。《西德意志汇报》则关注了德国政界当前有关孔子学院的讨论。

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen China und der EU (picture-alliance/dpa/K.Ohlenschläger)

欧中关系，政治与经济如何平衡?

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香港媒体大亨黎智英被捕引起国际关注，欧盟也发表声明表示，北京利用国安法打击受到香港《基本法》保障的媒体自由。中国政府随后强硬反击。

本周日，捷克议长率高级别代表团抵达台湾。目前正在欧洲访问的中国外交部长王毅称，议长此举是「与中国14亿人民为敌」，中方将会让其「付出深重代价」。这一言论引发了捷克方面的强烈反弹，并召见中国驻捷大使表示抗议。

中国外长王毅即将抵达柏林访问。在新冠疫情爆发以来中国外长的首次出访中，德国是欧洲五国之行的最后一站。德国不同党派，尤其是在野党的政治家呼吁政府对北京表明更为强硬的立场。

中国外长王毅本周访问意大利、荷兰、法国、德国以及挪威，欧方与中方最为关切的议题分别是什么？最近几个月以来，欧洲各国对中国的态度发生了怎样的变化？德国之声就此专访了柏林墨卡托中国研究中心的欧中关系问题专家卢可瑞。

德国是否会效仿美国，大规模限制孔子学院的运作？德国又应当如何既摆脱对北京依赖、又构建自主的中文教学、中国问题研究体系？德国联邦议会自民党团正就此筹备一份提案，牵头起草的议员布兰登堡接受了德国之声专访。

继上个月宣布将孔子学院美国中心列为外国使团後，美国国务卿蓬佩奥周二再表示，美国大学可望在年底关闭所有孔子学院，并说中国带来的挑战与冷战时期不同。

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》刊登了由德国贝伦贝格银行首席经济师施米丁(Holger Schmieding)撰写的客席评论。文章以"欧盟的经济几乎总是占上风"为题，认为欧盟不妨将其体量巨大的内部市场作为政治武器。

"欧盟在外贸上可以称得上超级大国，但是在外交上却是个侏儒。长期以来，欧盟倒也满足于此。可是如今，经济与外交政策越来越难以分割。习近平治下的中国，越来越多地将其经济实力用于政治目的，特朗普治下的美国同样如此。普京治下的俄罗斯，也在越来越公开地挑战欧洲以及欧洲价值观。"

"欧盟究竟应当在多大程度上将其经济实力用于政治目的以及人道主义目的？宏观经济学家无法给出完整的答案，但却可以为决策提供参考。"

"首先，我们应该强调欧盟的实力：对于几乎所有重要国家而言，欧盟都是最重要的海外销售市场。美国、中国、俄罗斯、土耳其2019年对欧出口额都超过了各自的其他贸易伙伴。欧盟和美国体量相当，难分伯仲；但是欧盟的其他贸易伙伴对欧盟巨大市场的依赖，都甚于欧盟对他们的依赖。所以，经济方面欧盟几乎总是占上风。"

"欧盟当然无法去挑战世上的一切不公。作为向世界开放的经济体，规则以及多边机构尤其能体现欧盟的利益。当一个国家公然违反国际条约时--比如中国在香港所做的那样，欧洲不应该被经济压力所吓倒。"

作者同时也指出，欧盟要想将经济实力用作政治杠杆，有一个重要的前提条件：欧盟各国必须形成一致的外交政策。"当前的现状一下子难以改变。可是，欧盟不久前通过的7500亿欧元新冠疫情经济重建基金，能够让潜在的亲莫斯科、亲北京人士明白，欧洲团结究竟能有多大的价值。"

Deutschland Konfuzius-Institut | Stralsund (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

2016年，德国北部城市施特拉尔松德开设了一间孔子学院，默克尔总理也亲临揭幕仪式

周二的《西德意志汇报》以"禁令不能解决问题"为题，刊发评论关注了德国政界近期有关孔子学院的讨论。

"为了压制公开讨论、批评和抗议，中国政府敢于采取一切手段。香港就是一个令人警醒的案例。如果中国对德国境内孔子学院的课程、师资安排施加影响，这就很令人担心。"

"但是，不论是德国各州政府，还是各所高校，都没有报告说中国当局正在直接施加影响力。批评人士宣称，在这些语言课程、茶道活动、讲座、春节庆典背后，都暗藏着中国政府的宣传。难道真的是这样吗？当然不是。然而，另一方面，所有参与者也都明白，在孔子学院不会有批评中国的声音。"

"要是一刀切地禁止德国高校与孔子学院的所有合作，对任何人都不会有利。可是，德国大学也应该批判性地看待孔子学院的运营。即便在孔子学院内，德国的教学自由与科研自由原则也应得到遵守。在出现问题时，德国高校应当能够自主做出终止合作的决定。"

"加强独立的汉学研究，这一提议无论如何都是正确的。德国需要更加了解中国，而且必须撇除意识形态的滤镜。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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