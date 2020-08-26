德语媒体：经济双赢消失了 政治转向还会远吗?

(德国之声中文网) 弗赖堡出版的《巴登报》以"中国必须走亲欧路线"为题，点评了中国外长王毅的欧洲之行。文章指出，如今北京最担心的就是欧盟也跟从特朗普走强硬对华路线，而以往让欧盟对华亲善的经贸基础却在逐渐消失。

作者首先盘点了近年来中国分化瓦解欧洲的行为：用巨额投资拉拢希腊等中东欧国家、将意大利拉入"一带一路"。作者认为，中国一直在对欧洲践行"分而治之"的策略。

"但是，欧盟其实还有一根没有动用的杠杆：欧洲是中国最为重要的市场。在愈演愈烈的中美贸易战中，北京再也承担不起失去欧洲的后果。因此，欧盟现在试图形成统一的对华战略，这一动向引起了习近平的高度重视，尤其是欧盟正式将北京当作'体制竞争对手'之后。"

"归根结底，北京最为畏惧的莫过于欧美之间(在对华政策方面)的紧密合作。中国一直用极其实用主义的视角来看待国际社会，它对待欧盟也是用同样的方式：北京按照各国的实力排出个三六九等，据此予以区别对待。对于欧洲，北京此前的指导方针一直是：只要欧洲能在对华经济关系中获利，就不会背离中国。"

"但是，北京这回很有可能打错了算盘。这不仅仅是因为北京在香港问题上无视国际条约从而为柏林和巴黎敲响了警钟。一旦中国市场的'淘金热'散去，欧中关系的气氛就会转变。"

"德国就是一个典型的例子：欧盟对华出口总额的40%来自德国。德国工程师打造的机器被运往上海和广州之间的无数工厂。可是如今，许多中国企业即便没有赶超，也至少成为了能与德企平起平坐的对手--这多少得归功于北京力推的技术转让政策。一旦在经济上不再有双赢，政治层面上布鲁塞尔刮向北京的风也将很快变得更凌冽。"

Tiktok美国总裁梅耶尔

《法兰克福评论报》以"辞职解决不了任何问题"为题，点评了深陷中美冲突第一线的Tiktok的高层人事变动。

"Tiktok美国总裁梅耶尔(Kevin Mayer)的任期就像Tiktok视频一样短。这位极其具有野心的经理人原本想要为这款来自中国的App打造国际化的业务。但是在美中之间的数据战与贸易战中，他的雄心被碾得粉碎。上任不过几个月他，如今宣布甩手不干。毕竟，除了将美国业务出售，Tiktok美国总裁再无其他事情可干。"

"特朗普对Tiktok下手，并不是只是因为要报复这家为美国年轻人提供了破坏选战活动机会的平台。民主党和共和党此前已经联手要求阻止将1亿用户的数据输送往中国。"

"依照本国法律致力于数据保护，这一动机没有错。反观我们欧洲，不论是对于Tiktok，还是对于来自美国的软件，监管都有些半心半意。我们坐视太多的数据传输往国外。对这些应用软件的监管，固然不应如特朗普那般疯癫，但是必须要更加坚决。"

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