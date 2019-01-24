德语媒体：经济危机？无从谈起！

中国的传统节日春节马上就要到了，但是，市场的不景气似乎给节日气氛蒙上了阴影。一名中国经济学家甚至宣称中国经济面临萧条的风险。德广联一篇题为《中国经济陷入危机》的报道写道，中国官方公布的数据显示，2018年中国经济增幅为6.6%, 是1990年以来最低的一次。但中国人民大学经济学教授向松祚则在北京一次会议上表示，中国实际的经济增长率其实只有1.67%。文章写道：

"向松祚教授认为，实际情况显然糟糕得多。他在去年12月发表的一次公开讲话中指出，法治不健全、越来越多的国家干预以及缺乏改革意愿已经令国家走进了死胡同。他的讲话本身很快被删除，但因特网中仍引发诸多讨论。

前不久，向松祚接受法国《世界报》采访时表示，'中国经济已经处于危机状态'。他指出，大量企业破产、投资急剧减少、拖欠贷款以及中国股市的下滑都说明了这一点。智能手机和汽车的销量显示，就连中国经济的重要支柱 - 内需也在下降。"

贸易战走向是关键

向教授认为，中国目前的局势堪比1929年的世界经济危机。按照他的统计，过去十年来，中国股市下滑了70%，对私人投资者来说无疑是一场"灾难"。文章写道：

"向松祚教授不排除2019年中国陷入萧条的可能性。他表示，中国企业家已经对习近平政府的政策失去信心。在向看来，去年11月习近平主席向企业家们承诺保护私有财产，这本身就是一个不好的兆头。

他认为，2019年中国经济走势的关键在于中美贸易争端是否能够得到解决。过去一段时间以来，北京和华盛顿之间释放出一些相互接近的信号。向松祚教授认为，双方会在三月一日以前达成妥协。"

经济危机？无从谈起！

同向松祚教授的悲观分析形成鲜明对比，德国《商报》的一篇股市评论则认为，有关中国经济面临危机的各类报道，完全是过度解读，并不符合实际情况。"这类新闻往往忽略了一点，那就是增长率的百分比只是一个相对数据，必须要考虑得出这一百分比的基数。"这篇题为《中国危机？无从谈起！》的评论写道：

"6.6%的增长速度意味着中国经济总量增加了6670亿美元，这一增幅相当于沙特阿拉伯、瑞士或波兰的经济总量。换句话说，中国令人震惊的经济增长，相当于每年催生一个经济强国。

公共讨论中很少涉及到这一点。也许是因为，一旦展开讨论，人们就不得不扪心自问，为什么中国经济得以保持高水平的连续增长，而德国经济则很难突破2%的增长率。当然，同几乎所有领域都还具有很大发展潜力的中国相比，高度发达的创新型经济强国，德国经济很难做到强势增长。但是，德国经济不能完全展示其活力的原因却在于，德国经济所面临的政治框架中，限制性的条条框框太多，参与鼓励却太少。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点