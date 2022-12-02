 德语媒体：纸上谈兵的对华战略 | 媒体看中国 | DW | 02.12.2022

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德语媒体：纸上谈兵的对华战略

正当德国朝野热议如何减少对华经济依赖之际，媒体披露了德国经济部一份拟议中的对华战略。这份文件呼吁对德企的在华投资增设限制，并寻找替代市场，以免德中双边政治关系恶化时，德国陷入被胁迫的境地。

China Deutschland Symbolbild

（德国之声中文网）在德国经济部看来，中国并不是伙伴，而是制度性对手，因此应对德国企业开展中国业务做出内容广泛的限制，并排除专制国家企业进入德国敏感行业的可能性。NTV网站发表的文章称，德国经济部这份长达104页的战略性文件要求德国大幅减少对中国的经济依赖。这篇题为《经济部长哈贝克要大幅削减中国业务》的文章写道：

“经济部至少拒绝了完全同中国脱钩的要求，而只是要求为德国企业投资其他国家时提供更多的帮助，例如提供出口业务的国家担保。...

文件还要求那些在中国市场特别活跃的德国企业，履行向联邦政府提交报告的义务，文件中还称，“相关企业应定期自觉或强制进行风险测试”，以模拟失去中国业务或中国供货商断供的场景。风险测试不能通过的情形下，相关企业将面临何种后果，目前尚不清楚。文件中写道，对于敏感技术和重要的基础设施，应排除来自专制国家的初级、中级及终端产品。这一规定甚至也适用于使用上述产品的其他国家。”

德国经济部还建议，德企向中国公司进行投资时，如果相关中国企业涉及安全和军事领域，或参与了侵犯人权行为，也应对投资计划予以重新审查。文章写道：

“经济部文件以糟糕的人权纪录以及对内实行高压政策为例，指出中国目前存在的严重问题。文件称：‘中国对俄罗斯侵乌战争的支持立场再一次证明，德中关系正朝着制度性对手的方向继续发展。’这也是对欧盟及德国对华关系所谓三位一体定位的回应。在德国和欧盟看来，中国既是伙伴、竞争者，同时也是制度性对手。”

德国经济部要求排除专制国家企业投资德国敏感基础设施的可能性。图为曾因中资入股问题引起广泛争议的汉堡港。

德国经济部要求排除专制国家企业投资德国敏感基础设施的可能性。图为曾因中资入股问题引起广泛争议的汉堡港。

 

与其自行其是，不如统一行动

经济部内部拟定的对华战略被媒体披露之前，德国外交部正在拟议中的对华战略也曾被部分曝光，并引起激烈讨论。《南德意志报》就此写道，各联邦部与其自行其是，大写特写所谓的中国战略，倒不如相互协调统一行动，否则任何战略文件，都只能是废纸一张：

“德国外交部和经济部出台的中国战略草案，使得战略文件出台过程的怪异程度得到了充分的展现：德国的外交政策只反映外交部的视角，而并没有一个建立在对华政策共识基础之上的国家安全架构。经济部出台的中国战略更像是德国工业协会编撰的中国评估报告。而外交部的中国战略大标题下则写满了‘价值观’字样。战略文件制作过程况且如此，其最终的权威性当然也就不难想象。对各项议题的半公开讨论，总理府的悄声埋怨，以及柏林众多智库的高谈阔论：这样的大背景下，且不说制定不了任何战略，恐怕连像样的辩论都无从谈起。拟议中的德国国家安全战略恐怕也难逃同样的命运，因为他们对国家安全的理解竟然是如此的宽泛，以至于最终教育部也会提交自己的草案。

至于如何撰写战略文件，美国和法国刚刚提交了言简意赅的样板。因为他们很清楚，战略文件并不需指明具体的政治运作，而只是提供最大范围的政治护栏。一年前，德国红黄绿联合政府否决了在总理府设立国家安全理事会的建议，因为他们担心这样会打乱内阁中的政党布局。也正是因为这样的错误决策，才有了现如今各联邦部争相出台战略文件的混乱景象。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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