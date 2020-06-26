德语媒体：约翰逊和中国对着干 不是没有私心

（德国之声中文网）德国《明镜周刊在线》周五发表了题为"约翰逊为什么和中国对着干？"（Warum sich Boris Johnson mit China anlegt）的文章，指出：英国想要帮助它在香港曾今的臣民--这种做法并非完全无私。但是，在备受争议的国安法争议之间，北京坐在了杠杆更长的一边。

这篇由Isabella Reichert和Bernhard Zand共同撰写的文章指出："对于处于新冠危机和步履艰难的脱欧谈判之间的英国政府而言，就算没有香港争端，也有足够多的事情可做。对约翰逊的政府来说，在其它政策领域无法获得显著进展的情况下，香港争端正好为他提供了表现的机会。英国人把这场争端看作是中国在平等伙伴关系下的一次违约--这完全高估了自己在香港的实际影响力。"

文章关注了英国对香港国安法的强烈反应，以及对香港海外公民护照持有者所作出可以移民的承诺写道："从内政的角度来说，英国政府目前的做法非常高明，可以不知不觉的把注意力从一场山雨欲来，自作自受的就业市场危机上转移开来。"

作者随后解释道："脱欧运动的核心承诺之一是管制移民。后续政策-比如仿效澳洲积分制的移民模式，还远远没有发展成熟。这也导致了外国专业雇员考虑到几年来的不稳定因素，纷纷离开英国。"

"他们留下的缺口会给英国的经济和公共事务领域带来灾难性后果。尤其是对于英国的医疗健康系统NHS来说。如今以慷慨的态度引入最多300万香港人和家属，赋予他们工作许可，这将能够填补许多空缺的岗位，并在一定程度上减缓无序脱欧带来的损害。"

北京退出的港版国安法引起香港民主人士的强力反弹

黄金时代的终结

作者随后回顾卡梅伦领导下英国和中国关系十分紧密的历史后写道："当时人们喊出了中英关系的'黄金时代'，习近平的到访为这个时代贴上认证标签。而这一印象如今在香港争议中会出现急转。从北京之前对付其它那些令其动怒的国家的方式，可以想见接下来等待大英帝国子民们的会是什么"。

文章作者随后列举了三个北京方面可能向英国推出的制裁措施写道："北京有可能限制前往英国游客的数量。伦敦是中国人最重要的欧洲旅游目的地之一。"

"中国学生的数量会减少；中国人是最大的一批境外学术人员后备力量，英国大学依赖他们支付的学费。"

作者还指出："路虎（Range Rover）、劳斯莱斯（Rolls Royce）和巴宝莉（BURBERRY）的风衣--中国人目前还喜欢购买各种英国产品。但是，只有在政府允许的前提下。"

文章在结尾写道："一年前，英国掌管贸易的国务秘书费尔海德（Baroness Rona Alison Fairhead）还为英国优秀的出口表现感到欣喜：当时英国向中国出口了价值220亿英镑的货物及服务。但是中国向英国的出口基本上是该数字的两倍--也就是说中国的谈判实力要大得多。"

"冒险和中国陷入公开冲突"

德国《世界报》也注意到了英国允许港人入境及移民的表态，发表了题为"英国冒险和中国陷入公开冲突"（Großbritannien riskiert den offenen Konflikt mit China）的文章。指出："就在欧盟对批评香港国安法有所顾忌之时，伦敦向它曾经殖民地的数十万民众提供签证。

作者在文中分析中英关系时写道："这个关系在英国脱欧的背景下本来能够赢得更多的意义。但是北京在本周三针对曾经的英国殖民地香港推出'国安法'后，所有迹象表明一场冲突在所难免。"

文章关注英国首相约翰逊对国安法的公开批评后写道："约翰逊的攻击周四引起了北京方面的愤怒情绪。中国外交部发言人抗议称：'所有香港中国同胞，包括持有英国国民（海外）护照（BNO护照）者，都是中国公民'。他指出：香港回归前，英方曾明确承诺不给予BNO旅行证件持有者在英居留权。英方改变政策的做法严重违反国际法和国际关系基本准则。"

作者分析称，"这是向伦敦方面发出的明确威胁。目前还看不到它会导致怎样的后果。英国政府认为，北京方面明确违反了13年前（编者按：应该是23年前）交还香港时的法律基础。当时双方协议在'一国两制'的框架下，香港虽然是中国的领土，但可以保留其不同于中国、拥有民主和言论自由的经济和政治体制。这一具有法律效力的协议，本来的有效期应该延续至2047年。"

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