德语媒体：红海局势令北京左右为难

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表报道称，胡塞武装袭击商船的事件发生后，一些货轮通过红海时开始将自己船只的通讯呼号改成了"我们都是中国人"，甚至有船运公司开始租用悬挂中国国旗的大型集装箱货轮，希望以此免遭袭击。这篇题为《北京的红海难题》的文章写道：

"上周五，中国外交部发言人毛宁呼吁'结束对民用船只的干扰，以确保全球供应链的畅通和保障国际海运秩序。'毛宁的话沿袭了中国官方就中东问题发表声明的一贯模式：呼吁保持冷静，但并不直接批评胡塞武装是当前乱局的始作俑者。当然中国政府更不想通过外交甚至军事手段来解决这场危机。美国国务院曾公开敦促中华人民共和国在阻止袭击事件继续发生方面，扮演'建设性角色'，并就此开展过幕后讨论，但中国政府并未采取任何进一步行动。

胡塞武装的袭击行动令中国陷入了两难境地。中国对欧洲出口的半数产品要经过红海。但中国怎样才能做到，既保障红海的船运安全，又不得罪自称是巴勒斯坦解放事业支持者的胡塞武装呢？又怎样才能避免给人留下同美国合作的印象呢？"

《法兰克福汇报》报道指出，中国官媒一方面不断指责美国是制造中东乱局的罪魁祸首，但另一方面，中国方面其实也很清楚，红海是中国外贸的生命线，而中国进出口产品中的很大一部分都是由外国船只承运的，其中也包括以色列货轮。

"对出口商来说，当前的局势更为紧迫，因为二月中旬，中国工厂将因春节而停工数天。因此，春节前夕，中国的货物出口通常会比平时增加很多。但目前出口量非但没有增加，反而出现了下滑。由于红海的袭击事件，集装箱价格上涨了三倍，而选择其他海运线路，更会使运输时间延误数天。中国汽车制造商吉利十二月底就曾发出警告称，由于红海局势，其电动车的供货将出现延误。

红海航线对中国何等重要，可以从以下事实中得到反映：2023年，中国控股的和记黄埔在埃及多个港口投资数亿欧元。2017年开始，中国开始在吉布提建立海军基地，这里位于也门对面的红海入海口。此前，中国也曾偶尔参与该地区打击海盗行动。但现如今，在红海同美国开展合作，对北京来说，已经不是一个可以考虑的选项，即使为此付出惨重经济代价也在所不惜。"

对前景缺乏信心

进入新年以来，香港、上海和深圳的股市在下跌，柏林出版的《每日镜报》发表文章指出，这轮股市滑坡是国际及中国投资者对中国经济前景缺乏信心的表现：

"同上海和深圳的股市相比，人们通常认为，香港股市上的中国股票更能反映中国经济的实际情况以及股民情绪。因为在中国内地的股市上，监管机构的影响更为明显，他们可以限制买空卖空，可以控制公司上市，也可以随时发出口头警告。国家基金直接干预股市的情况也屡见不鲜。

瑞士宝盛银行的分析师认为，政府对金融业的干预不断增多，正是造成中国股市下滑的一个因素。其他因素还包括，人们对中美爆发新一轮贸易战的担忧以及中国市场的疲软。

去年第四季度，中国经济增长环比下降1.0%。只是得益于严格清零政策笼罩下的2022年提供了极低的基数，中国经济去年才实现了5.2%的全年增长。而迟迟得不到解决的房地产危机，也使问题变得更加严重。陷入困境的恒大集团能否获救，或是宣布破产清算，本月底就将揭晓。恒大集团负债高达3200亿美元，是世界范围内欠债最大的建筑开发商。"

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