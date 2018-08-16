德语媒体：红二代眼中的中共党内争斗

（德国之声中文网）"在儿时，他时常能够见到毛泽东。他与习近平和他的家人也很熟悉。让我们姑且称他为'王先生'吧，因为他不愿公开自己的真实身份。"和习近平一样，接受《法兰克福汇报》驻华记者Friederike Böge采访的这位化名王先生的七旬老人，也是中国的"红二代"中的一员。尽管已经从中共的政坛中退出，但是他对于党内气氛仍然有着敏锐的嗅觉。

而根据王先生的观察，中共内部正在经历一场危机，"如果不能化解这场危机，就会出现混乱"。正如文章标题（Es gärt in der Kommunistischen Partei）所说的那样，中共内部的矛盾正在"发酵"。作者指出，而经过发酵，"直到中美贸易战开打，党内的不满情绪才真正显露出来。对于国家经济状况的担忧使得人们对于习近平所指引的发展方向产生了根本性的疑问"。

不过，王先生指出，这一系列质疑的背后，还隐藏着人们对于习近平将权力高度集中的不满。今年三月，中国通过修宪，取消了对于国家主席任期的限制。王先生认为这是"最大的失误"，因为它导致"很多原本对习近平寄予厚望的人也站到了他的对立面"。--这其中也不乏"红二代"人士，他们对2012年习近平上任之后开展的反腐运动十分支持，因为王先生相信，这场反腐运动避免了党的分崩离析。"然而随着时间的流逝，人们发现这场运动只是针对一些特定的家族集团，而很多其他人并未被波及"。

除了对党内盛行类似毛泽东时代的个人崇拜之风感到反感之外，这位王先生也对于习近平发起的"一带一路"倡议十分抵触，因为中国"把巨额的资金投入到第三世界国家去，而与此同时国内还有很多问题没有解决"，比如医疗和养老体系。

中共18大以来落马的军中“老虎” 国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

中共18大以来落马的军中“老虎” 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。



对"稳定"的依赖

《法兰克福汇报》记者也关注到不久前刚刚闭幕的北戴河会议。在这一海滨度假胜地召开的闭门会议上，通常会有关于党政重大决策的讨论。王先生认为，在本次的北戴河会议上，肯定会出现要求限制习近平权力的声音。不过从习近平在北戴河会议之后发表的讲话中，看不出任何绝对权威受到动摇的迹象。虽然并不认为这种党内的不满会危及习的地位，但是王先生仍然非常崇尚和怀念中共过去的"集体领导机制"。自从习近平把所有的权力都集中到自己一人手中之后，这种集体领导机制可以说是名存实亡了。

对于这位王先生来说，稳定仍然是符合中国多数人利益的。"皮之不存，毛将焉附？"--这个"皮"，就是体制，"有中国特色的国家资本主义"；而"毛"，就是中国人数有大约三四亿的中产阶层。"他们最害怕中国出现混乱，因为他们有太多害怕失去的东西。房子、车子、退休金等等。"

最令这位"红二代"担心的，还是中共党内的左派和右派之间的争斗。"王先生是见证过邓小平改革开放政策如何给中国带来拯救的人，这一政策主张经济和政治上的开放，终结阶级斗争和文化革命。然而最近一段时间以来，怀念旧时代的人越来越多，他们抱怨国家不再为个人提供全方面的照顾，也有越来越多的人将矛头对准了富人。"虽然王先生并不认为中国会重新回到自我封闭的时代，但是"潘多拉的盒子已经被打开"。

数字化发展 德国需赶超中美？

除了中共的党内路线之争以外，经济社会的数字化进程也是德语媒体关注的话题。《南德意志报》发表学者Daniel Dettling撰写的客座评论，文章呼吁德国制定自己的数字化发展战略，否则将面临在美中两大巨头之间被"碾压"的危险。在"数字化发展意愿"（digital readiness）方面，德国的确有很大的提升空间。文章援引欧盟委员会不久前发表的《2018数字经济与社会指数》（Digital Economy and Society Index 2018），德国在欧洲范围内的排名已经从原来的第9名滑落到第14名，只能算是个中游水平。

"尤其在宽带网速、电子政务、电子医疗、人工智能和现代数字技术的应用等领域，作为世界出口冠军的德国被落在了后面。为了尽快迎头赶上，德国联邦政府成立了数字化发展委员会，由经济学家、企业家和初创企业主所组成的这个新机构，将会在数字化领域为政府提供帮助。"

作者分析了目前数字化发展两大巨头--中国和美国之间的区别。"在美国，硅谷的数字化平台运营商不断壮大；而中国则希望凭借中央决策制定的'中国制造2025'战略，占领世界前列位置。其中的关键领域包括电动汽车、能源系统、机械自动化以及生物医疗等。"

文章分析指出，不管是美国还是中国的发展战略，都和欧洲传统的社会福利市场经济理念难以谋和。"欧盟必须要发展自己的工业政策远景和战略。而数字化的社会福利市场经济应该是范本。……在欧盟经济、货币和财政联盟之后，建立一个数字化联盟也是大势所趋。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点