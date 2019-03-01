德语媒体：纠结于原则的欧洲人

(德国之声中文网)《南德意志报》刊登了一篇题为"对于华为而言，这事关一切"的文章。作者指出，华为正在全力开展公关行动，力图拯救这笔数以亿计的5G生意。而德国政界则仍然犹豫不决。

文章注意到，德国外交部、德国联邦情报局都倾向于为了安全部分牺牲经济利益的做法，"但是依然不排除德国政府最终出台一个折衷方案。主要是德国经济界在担心，中国政府可能会对华为禁令作出激烈反应。尽管北京至今保持沉默，但是他们依然害怕中国当局的经济报复。所以，德国政府正在寻找所谓的'保存脸面的方案'，即：'华为禁令'必须听起来不像'华为禁令'。但是，就像一名知晓内情的德国政府人士所说，'他们中国人又不傻，只要华为事实上不在准入名单上，他们肯定会十分准确地理解这个讯号。'"

就柏林方面在华为问题上的犹豫，《时代周报》网站刊登了一篇题为"信任问题"的分析文章，指出欧洲在抗衡中国时，始终掣肘于一些原则问题。作者愤愤地表示，中国根本就没认同欧洲的这些原则，因此暗示欧洲也不必拘泥于以往的原则。

"是否应该信任华为？面对这个问题，布鲁塞尔的每个人都在皱眉头。大致而言，欧盟在这个问题上分为两派。第一派人认为，尽管华为备受指责，但是迄今却没有人能拿出证据；既然没有证据，就因疑罪从无，不应将华为排除出欧盟市场。第二派人认为，华为和中共紧密相连，除此以外不需其他证据。毕竟，就在不久前，中国的一部新法案就规定，每一家在中国经营的企业都能在必要时被要求向政府提供数据，而中共当局对数据的饥渴可以说是无法满足的。"

"这两派都可以说自己是现实派。但是，其中一派却只观察了企业层面上的现实，另一派则从政治整体上去看待问题。现在还有第三派人站在文化相对主义的立场上给这场辩论煽风点火，他们认为，欧洲人就是无法接受主导世界500年后又要落于人后的现实，对华为的抵触就是来自于这种阴暗心理；欧洲人煽动反对华为，全是因为这是一家中国企业。"

"不论怎样，有一点是确凿的：华为在5G方面的技术具有领先地位，没有任何一个竞争对手能够以如此低廉的价格提供如此优质的产品。对于在5G网络建设领域绝对不能落后的欧洲经济界而言，华为的产品十分具有吸引力。但是，还有一点也十分确凿：中共当局正在中国国内完善其数字化国家监控体系，而且近年来还越发积极地将其对言论自由、人权的诠释输出到民主国家。即便是'我们无法拿出指控华为的证据'的那一派人，也不否认这一点。"

"欧洲的公民自由权利，无法与共产专制相兼容。这也是澳大利亚、新西兰不久前出台电信法案、极大提高安全准入门槛的原因。两国政府都明确强调，法案不是'反华为法'。但是，华为事实上也无法达到这一安全标准，因此被排除在两国市场之外。由于欧美厂商的产品无法像华为那般便宜，这一决策必然会推高两国5G建设的成本。但是，这两个大洋洲国家的政府似乎很确信，他们的民众宁肯多付钱，也不愿冒丧失自由的风险。"

"欧洲人面对中国崛起时的姿态相对就更纠结。这有着意识形态方面的因素。欧盟一直自认为是市场经济、自由贸易的捍卫者。贸易保护主义者特朗普当选美国总统后，欧洲更是不厌其烦地强调这一点。对于欧盟而言，自由竞争仿佛就是不容侵犯的信条。不久前，欧盟竞争与反垄断事务委员维斯塔格(Margrethe Vestager)的做法也再次证实了这一点。她禁止西门子铁路装备制造业务与阿尔斯通合并，认为这会损害欧洲消费者的利益。德法两国忍痛接受了她的决定。柏林和巴黎不禁要问：面对中国政府背后撑腰的竞争对手，欧洲人要是还不能整合力量，又怎样才能抗衡？但是，这个问题根本就不为维斯塔格所关注，她的职责就是确保欧洲市场的自由公平竞争。"

"但是麻烦也就在这里。欧洲人知道怎样去监管资本主义市场经济，但是却不知道怎样去面对一个一党专政政权所掌控的市场经济体，这个经济体而且还在全球范围内咄咄逼人地扩张。这也不值得大惊小怪。毕竟，很长一段时间以来，没有人愿意相信：共产党专政当局也可以成为成功的资本主义者。"

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