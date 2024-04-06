德语媒体：简单粗暴禁止中国?憾难有效!

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以“中国就是新的科技强国，我们必须学会和它打交道”为题，刊发评论指出，西方人的日常生活中充斥着来自中国的科技产品，这固然令人担心，但是禁令却不是正确的应对方式。

“目前的禁令都缺乏稳固的法律依据。人们对中国科技存在担忧，但是也仅限于担忧而已。固然我们有权认为这是一个风险，但是迄今却没有明确证据表明中国政府通过华为或者TikTok窥探或者影响西方。在如此不足的法律依据下就全面禁止中国厂商，这未免矫枉过正且具有歧视性。”

“在关键基础设施中排除不值得信赖的厂商，这样的做法却是明智的。我们需要关键基础设施来保障社会运转，它一旦崩溃会导致灾难性后果。电信系统就是关键基础设施，政府机关同样也是。欧盟、德国以及瑞士都应该在关键领域限制使用华为设备，并且促进供货商多样化。越来越多国家的议会和政府要求其员工从公务手机中携载TikTok，这样很好。禁止政府工作人员驾驶中国产汽车也会是明智的举措。”

“然而，核心问题却是：关键基础设施的范畴到底有多广泛？媒体固然可以算作是重要基础设施。没有新闻媒体，民主制度就会瘫痪。但是，TikTok只是众多社媒平台、新闻网站、传统媒体之一。尽管有将近一半的TikTok用户表示会通过该平台获取新闻，但是TikTok关闭并不会导致民主陷入危险。当然，操纵公众舆论的潜在风险依然不容忽视。”

“全面禁止中国科技的做法不符合市场自由的基本理念。来自中国的竞争对手能给我们带来好处，他们会刺激西方的企业。德国大众并不是平白无故地去中国合肥开设一个巨大的研发中心，他们现在终于要大力推进电动汽车了。脸书、Instagram、YouTube也是效仿TikTok才推出短视频的，最终受益的是广大用户。”

“如果自由市场经济不能依靠自由贸易，却要依靠贸易保护主义、对个别外国竞争者采取行动抑制创新，则不啻为一个巨大的讽刺。”

台灣年輕人怎麼看美國推TikTok禁令？

作者接着指出，粗暴禁止中国科技还会掩盖真正的问题，让人误以为脸书、推特等西方社媒平台就不存在操纵舆论现象，抑或以为侵犯劳工权益、破坏环境只是Temu等中国电商的专利。文章呼吁欧洲尽快拿出一套框架法规来规范来自中国的竞争者。

“中国早已将外国APP以及社媒平台全面屏蔽于本土市场之外，北京当权者害怕自由的互联网。中国政府还在电动汽车、人工智能、半导体等战略领域拼命补贴，并且尽可能地弃用外国科技。美国人则以国家安全为由，走上了一条类似的贸易保护主义路线。西方本应该以一种有所区分的态度来面对来自中国的挑战：仅在关键基础设施领域禁用不值得信赖的科技产品，在此之外则应制订对一切市场参与者一视同仁的法规。这才是民主法治国家更应该做的，我们不应该变得比中国还要更中国。”

杜塞尔多夫出版的德国《经济周刊》以“芯片制裁 - 我们可不能向美国学习”为题，刊发评论指出，美国人正在层层加码针对中国的芯片制裁，这恰恰说明贸易制裁对中国并没有取得预期效果。

“我们固然可以认为，层层加码的限制说明了美国对华路线的强硬。不过，另一种说法可能更加准确：层层加码说明了以制裁作为贸易斗争工具会多么复杂、多么难以取得成效。美国之所以要那么快地层层加码，主要是因为上一轮制裁所导致的问题在短时间内就凸显出来。近期越来越多的报道称，中国正在利用预装在电脑里的游戏芯片来满足其工业需求，还让科研机构想办法绕开制裁来为中国工业界供应高性能芯片。现在，美国人正在打击这些迂回路线。至于新一轮的制裁措施是否有效果，还完全是未知数。唯一可以肯定的是：中国人也会找到绕开新一轮制裁的迂回路线。”

谁会是芯片大战的赢家？

作者注意到，如今许多欧洲人都在呼吁像美国人一样更强硬地对待中国，限制中国获得高科技产品、补贴本国的竞争企业。但是，业内人士估计，美国斥巨资补贴的本土芯片工厂依然不会具有竞争力。“在一个产品利润率最高的行业中，补贴首先会流向那些没有补贴就毫无竞争力的企业。就在近期，收受了大量补贴的英特尔公布了异常惨淡的经营数据，该公司的业绩也许要到下一个十年才有望好转。花旗集团的金融分析师指出，就算凭借巨额国家补贴，曾经引领市场的英特尔依然无法追赶上如今的领跑者台积电。补贴资金则打了水漂。”

“有人会反驳说，中国人依靠补贴在太阳能等领域取得了极大的成功。这样的论据当然是正确的，但是却忽视了体制差异这一事实。对于专制国家而言，贸易保护主义是有力的工具。但对民主国家的市场经济而言，贸易保护主义则几乎总是会扭曲市场关系，毫无成效且代价高昂，少有例外。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ "中国芯" “中国芯”的提法在2000年代初就已开始传播。背景是中国在芯片方面长期依赖进口，缺乏自主研发能力的状况，令领导层对半导体领域的科技依赖性感到担忧，计划提升芯片设计、制造封测和装备材料产业链能级。在新的产业政策推动下，出现了一批集成电路研发创新机构。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 浮夸造假 2006年的“汉芯”造假丑闻，给这场轰轰烈烈的科技创新运动蒙上了一层阴影。上海交通大学微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进被查出在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为。这一事件所凸显的急功近利的浮夸现象，始终伴随中国芯片产业的发展。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ “大基金”投入巨资 2014年，中国国务院公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立扶持芯片产业的“大基金”。 第一期募资1387亿元，2019年二期募资2041.5亿元，2023年推出的第三期规模扩大至3000亿元。受资助的公司包括中芯国际和长江存储等龙头企业。但一些分析人士指该基金主要在幕后运作，投资标准不够透明；此外技术创新的进展可能被夸大，许多投资未能取得成果。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 为了不被“卡脖子” 2020年以来，美国逐步扩大对中国的芯片制裁，并联手日本、荷兰等国，更大范围封锁半导体制造设备输入中国，例如荷兰ASML公司生产的极紫外线（EUV）光刻机。中国欲实现半导体自给自足的意愿更加迫切。在响应习近平号召解决"卡脖子"技术问题的“造芯”运动中，一再出现资金使用不当和烂尾项目。2022年的芯片产业反腐风暴中，多名芯片大企业高管被调查。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 华为、中芯实现突破？ 2023年8月，被美国“断供”芯片的华为推出新款手机Mate 60 Pro (图)。专业机构拆解分析判断该手机使用的是华为海思设计、中芯国际（SMIC）制造的“麒麟9000s”7纳米芯片。虽然在去年就有报道称中芯“制造”出了7纳米芯片，但业界人士分析，这次仍是通过14纳米制程重复曝光生产出7纳米芯片，而这种工艺决定了其产量和良品率不高，但成本高，尚达不到批量生产的要求。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 改变游戏规则的新技术？ 2023年9月底，香港《南华早报》报道，中国科学家计划构建一个由粒子加速器驱动的巨型芯片工厂。这项新技术如果成功，将有可能使中国在半导体芯片行业中超越美国的制裁，走上芯片自产的道路。报道称，这一雄心勃勃的项目突显了中国在科技创新方面的决心，并预示着半导体行业可能出现的巨大转变。但中国整体经济面临的巨大下行压力，也将给芯片科研进行融资的过程带来了不小的阻碍。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 道阻且长 依靠自己的力量建立先进的芯片产业链需要巨大投入，但又非仅靠资金就能实现。财经专栏作家刘远举曾在FT中文网撰文指出，“芯片行业仅仅跟随性发展，就涉及巨大的投资。若要站在世界领先水平，更需要大量的研发投入，这些研发投入大、见效慢、周期长、且充满风险。这需要给企业家以长远而稳定的预期；建立完善的知识产权保护体系；透明、公开的科研体系，远非一蹴而就之事。”





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