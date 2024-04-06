德语媒体：简单粗暴禁止中国?憾难有效!

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来自中国的科技产品充斥日常生活，西方国家应当如何应对？《新苏黎世报》认为，单纯地一禁了之，只会让民主国家变得比中国更中国。《经济周刊》则指出，补贴、禁令等简单粗暴的手段，只会在中国这样的专制国家才会起效，民主国家这样做只会浪费钱。
（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以“中国就是新的科技强国，我们必须学会和它打交道”为题，刊发评论指出，西方人的日常生活中充斥着来自中国的科技产品，这固然令人担心，但是禁令却不是正确的应对方式。
“目前的禁令都缺乏稳固的法律依据。人们对中国科技存在担忧，但是也仅限于担忧而已。固然我们有权认为这是一个风险，但是迄今却没有明确证据表明中国政府通过华为或者TikTok窥探或者影响西方。在如此不足的法律依据下就全面禁止中国厂商，这未免矫枉过正且具有歧视性。”
“在关键基础设施中排除不值得信赖的厂商，这样的做法却是明智的。我们需要关键基础设施来保障社会运转，它一旦崩溃会导致灾难性后果。电信系统就是关键基础设施，政府机关同样也是。欧盟、德国以及瑞士都应该在关键领域限制使用华为设备，并且促进供货商多样化。越来越多国家的议会和政府要求其员工从公务手机中携载TikTok，这样很好。禁止政府工作人员驾驶中国产汽车也会是明智的举措。”
“然而，核心问题却是：关键基础设施的范畴到底有多广泛？媒体固然可以算作是重要基础设施。没有新闻媒体，民主制度就会瘫痪。但是，TikTok只是众多社媒平台、新闻网站、传统媒体之一。尽管有将近一半的TikTok用户表示会通过该平台获取新闻，但是TikTok关闭并不会导致民主陷入危险。当然，操纵公众舆论的潜在风险依然不容忽视。”
“全面禁止中国科技的做法不符合市场自由的基本理念。来自中国的竞争对手能给我们带来好处，他们会刺激西方的企业。德国大众并不是平白无故地去中国合肥开设一个巨大的研发中心，他们现在终于要大力推进电动汽车了。脸书、Instagram、YouTube也是效仿TikTok才推出短视频的，最终受益的是广大用户。”
“如果自由市场经济不能依靠自由贸易，却要依靠贸易保护主义、对个别外国竞争者采取行动抑制创新，则不啻为一个巨大的讽刺。”
作者接着指出，粗暴禁止中国科技还会掩盖真正的问题，让人误以为脸书、推特等西方社媒平台就不存在操纵舆论现象，抑或以为侵犯劳工权益、破坏环境只是Temu等中国电商的专利。文章呼吁欧洲尽快拿出一套框架法规来规范来自中国的竞争者。
“中国早已将外国APP以及社媒平台全面屏蔽于本土市场之外，北京当权者害怕自由的互联网。中国政府还在电动汽车、人工智能、半导体等战略领域拼命补贴，并且尽可能地弃用外国科技。美国人则以国家安全为由，走上了一条类似的贸易保护主义路线。西方本应该以一种有所区分的态度来面对来自中国的挑战：仅在关键基础设施领域禁用不值得信赖的科技产品，在此之外则应制订对一切市场参与者一视同仁的法规。这才是民主法治国家更应该做的，我们不应该变得比中国还要更中国。”
杜塞尔多夫出版的德国《经济周刊》以“芯片制裁 - 我们可不能向美国学习”为题，刊发评论指出，美国人正在层层加码针对中国的芯片制裁，这恰恰说明贸易制裁对中国并没有取得预期效果。
“我们固然可以认为，层层加码的限制说明了美国对华路线的强硬。不过，另一种说法可能更加准确：层层加码说明了以制裁作为贸易斗争工具会多么复杂、多么难以取得成效。美国之所以要那么快地层层加码，主要是因为上一轮制裁所导致的问题在短时间内就凸显出来。近期越来越多的报道称，中国正在利用预装在电脑里的游戏芯片来满足其工业需求，还让科研机构想办法绕开制裁来为中国工业界供应高性能芯片。现在，美国人正在打击这些迂回路线。至于新一轮的制裁措施是否有效果，还完全是未知数。唯一可以肯定的是：中国人也会找到绕开新一轮制裁的迂回路线。”
作者注意到，如今许多欧洲人都在呼吁像美国人一样更强硬地对待中国，限制中国获得高科技产品、补贴本国的竞争企业。但是，业内人士估计，美国斥巨资补贴的本土芯片工厂依然不会具有竞争力。“在一个产品利润率最高的行业中，补贴首先会流向那些没有补贴就毫无竞争力的企业。就在近期，收受了大量补贴的英特尔公布了异常惨淡的经营数据，该公司的业绩也许要到下一个十年才有望好转。花旗集团的金融分析师指出，就算凭借巨额国家补贴，曾经引领市场的英特尔依然无法追赶上如今的领跑者台积电。补贴资金则打了水漂。”
“有人会反驳说，中国人依靠补贴在太阳能等领域取得了极大的成功。这样的论据当然是正确的，但是却忽视了体制差异这一事实。对于专制国家而言，贸易保护主义是有力的工具。但对民主国家的市场经济而言，贸易保护主义则几乎总是会扭曲市场关系，毫无成效且代价高昂，少有例外。”
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