德语媒体：立陶宛问题变成了德国问题

（德国之声中文网）德国《汉堡早邮报》(Hamburger Morgenpost)周六（12月18日）发表评论文章认为，"横向思考者"（Querdenker）不应在疫苗接种问题上将德国和中国比较。

文章在导语中写道："'横向思考者'都有选择性认知的问题。当他们在疫苗接种问题上将德国与中国进行比较时，这一点就变得尤其荒唐。他们自作聪明地强调：'中国都没有强制接种疫苗'。多么天真的想法啊！因为如果我们像中国那样，就根本不会有关于强制接种疫苗的讨论。"

文章开门见山："中国没有'横向思考者'的问题。原因很简单：该国是专制国家。任何反对政府的人都会感受到铁腕。疫情下，不带口罩、不保持社交距离的示威在中国是不可想象的。就像无法想象与国家主席习近平讨论其新冠政策一样。"

中国"不需要强制接种疫苗"

"仅仅因为这一点就可以看出这种比较的荒谬"，文章继续写道："此外，面对最小的疫情，中国也会采取最严厉的措施--对公民的生活进行大规模干预。宵禁、封锁城区和大规模测试是例行反应。"

《汉堡早邮报》的评论员在文章最后总结："以这种方式治理国家的领导人不需要强制接种疫苗。而且，已有超过10亿中国人完成了两剂疫苗接种，甚至三岁的孩子都会接种新冠疫苗。因此，在这里大声抱怨的人，如果冷静一下就会意识到拿德国与中国比较是极其不恰当的。毕竟，没有人希望这里出现类似的情况--这可能尤其适用于'横向思考者'。"

中立矛盾升级 德国企业如何"躺枪"

《南德意志报》周六则关注了陷入中国和立陶宛矛盾之中的德国公司。在立陶宛允许台湾在首都维尔纽斯（Vilnius）设立"驻立陶宛台湾办事处"之后，中国与立陶宛之间的关系紧张升级，立陶宛甚至曾一度被中国海关系统"除名"。

而德国汽车轮胎和汽车部件制造商大陆集团（Continental）在立陶宛考纳斯（Kaunas）设有生产基地。《南德意志报》在题为"一个德国企业如何陷入远方冲突（Wie ein deutscher Konzern in einen scheinbar fernen Konflikt geriet）的文章中介绍："现在来自考纳斯的控制装置和传感器滞留在中国港口。立陶宛的问题也变成了德国的问题。"

虽然在立陶宛寻求欧盟介入协助后，中国海关已不再直接阻止立陶宛货物的进口，然而，《南德意志报》的记者发现："立陶宛的货物仍然无法进入中国，因为每当上传运输文件时，系统就会崩溃--据称是由于'计算机的临时故障'所致。"

小零件 大问题

该报记者的调查显示，除大陆集团外，还有一家德国汽车供应商和一家基材制造商也受到了影响，后者是一家在立陶宛开采泥炭并出口到中国的公司。此外，美国的制药公司也在等待来自立陶宛的原材料。

《南德意志报》指出："虽然尤其是从中国的角度而言，立陶宛3亿欧元的进口额可能听起来相对微不足道，但在疫情下，供应链如此紧张，以至于大陆集团在考纳斯生产的一个小零件没有进入该国，就可以使大众、宝马或戴姆勒在中国的生产线陷入瘫痪。"

如何应对？

文章由此提出："接下来该怎么办呢？事实是无可争议的：中国对立陶宛实施了贸易禁运，就像美国人对朝鲜或伊朗那样。微妙的区别是：中国和作为欧盟成员的立陶宛都属于世界贸易组织（WTO）。他们之间的协议排除了完全断绝贸易的可能性。"

据《南德意志报》报道，欧盟专责经济政策的执行副主席、立陶宛邻国拉脱维亚的前总理东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示："欧盟随时准备捍卫成员国免受压力或可能的制裁。"一位女发言人透露，欧盟委员会正在与立陶宛政府和欧盟驻北京代表处保持密切联系。该委员会也要求中国政府做出澄清。

《南德意志报》的文章最后写道："如果在世贸组织对中国提起诉讼，欧盟的胜算不小，也可能最终以惩罚性关税收尾。然而，有关公司必须提供相关证据，它们也都非常害怕中国的报复。但是没有详细的文件，世贸组织的程序就是徒劳的。因此，柏林的经济部下周将会就此举行一场会议。"

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