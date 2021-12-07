德语媒体：立陶宛不应单挑北京

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，立陶宛的行为表面看来，似乎很有不畏强权的英雄气概。但细究之下，却不难发现，立陶宛政府这样做，既不是出于原则，更不是为了博爱，而是无视盟友利益的政治考虑。这篇题为《一意孤行的立陶宛》的评论写道：

"毫无疑问，在台湾问题上，欧洲应当站在民主的台湾一侧。但在立陶宛采取单方面行动之前，西方一直对北京在台湾问题上的敏感性表示尊重，所以不同意台湾以岛名命名其代表处。而现在维尔纽斯却在未和欧盟伙伴协商的情况下，打破了这一共识。也许有人会说，立陶宛政府这么做，是出于道义担当：面对对维吾尔人的种族屠杀，对香港民主的打压，对台湾的武力威胁，总得有人站出来对北京说不吧。立陶宛这样做是当仁不让。

但不应忘记，立陶宛政府也一直在加强同伊朗和沙特等恐怖政权的关系。立陶宛之所以要单挑北京，想必同拜登不无关系。美国总统拜登采取了极为强硬的对华政策，其强硬程度超过了大多数欧盟成员国所能接受的范畴，而维尔纽斯恰恰抓住了这个时机。对于华盛顿日益将关注重点集中在太平洋以及中国，东欧各国深表忧虑。有些国家担心，华盛顿可能会从欧洲撤出原本用于威慑俄罗斯的军队。

维尔纽斯要向拜登证实，立陶宛是美国忠实的伙伴，在拜登的首要议题中国问题上，立陶宛也会同华盛顿站在一起。这样做可能会给立陶宛带来好处，而为此付出的经济代价也并不高昂。立陶宛政府自己也承认，中国无论是作为出口市场，还是投资国，在立陶宛所扮演的角色都几乎可以忽略不计。这是立陶宛同德国等欧盟伙伴的本质区别。“

评论认为，立陶宛的单方面行动，令欧盟陷入了两难境地，也使欧盟没有统一对华政策的窘境再度暴露无遗。评论最后写道：

"毋庸置疑，欧盟迟早都应当采取更为强硬的对华政策。布鲁塞尔正在为此进行筹备。比如制定新规则，反对中国国有企业的不公平竞争，应对中国的制裁措施，以及减少重要产品方面对中国的依赖等等。如果中国不做出相应的改进，欧盟就必须奋起反抗。但何时反抗，就哪些议题反抗，以及采取怎样的策略，这些问题应当在欧盟层面上共同决定，而不应由波罗的海小国立陶宛出于讨好拜登的目的来做决策。"

德国新一届联邦政府刚刚就任，就迎来了一个非常棘手的问题，即德国是否也应同美国一样，对即将召开的北京冬奥会实施外交抵制。《法兰克福汇报》就此发表评论称：

"联合政府就此问题发出的信号不尽相同：自民党强调了中国对德国经济所扮演的重要角色。绿党主张采取抵制行动，以便向中国发出明确信号。而新总理肖尔茨则在此问题上语焉不详，强调对话的重要性。抵制冬奥真的会对遭受打压的维吾尔人会有所帮助吗？这的确是值得讨论的问题。但与此同时，也更应当认真思考的是，有必要去为一个暴政的宣传秀充点门面吗？肖尔茨政府对华政策的措辞可能会变得比以往强硬一下，但其对华政策的实质则更为重要：但愿新政府能推出牢固统一的对华政策，而不再是含糊其辞的表面文章。这一对华政策必须要考虑到中国践踏人权的问题以及地缘政治的冲突。"

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