 德语媒体：穿着垃圾袋的武汉医生 | 媒体看中国 | DW | 03.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：穿着垃圾袋的武汉医生

《法兰克福汇报》发表驻华记者发自北京的报道，题为“穿着垃圾袋的医生”。《南德意志报》关注了因新冠疫情，中国人在国外以及在网络上遭受的种族主义歧视。

BG Alltag in der abgeriegelten Stadt Wuhan (Getty Images/AFP)

武汉医务人员在工作间隙吃便当

（德国之声中文网）"武汉的一些医生现在穿着垃圾袋，靠这些塑料袋保护自己不传染上新冠病毒。在疫情中心武汉的医院里，专业防护服是稀罕物。偏偏是这些站在抗疫第一线的人没有足够的预防传染的保护。"《法兰克福汇报》的文章将目光投向武汉等疫区基本医疗防护物资紧缺，后勤无法跟上的问题。

文章指出，"中国人民捐赠意愿强烈，领头羊企业也承诺捐款，但后勤却跟不上。公众批评的矛头现在指向管理大部分捐赠物资的中国红十字会。看起来，它没有能力有效地将物资分配到最需要的地方。"

文章援引财新写道，武汉红会大楼装满物资，却只有很少的工作人员，医院只能自己派人去排长队取物资，他们中间甚至有治疗了一整天病人、之后只睡了三个小时医生，因为他的医院里，防护服仅够再用一天。

"周日当局对不断高涨的批评做出了反应：九州通医药集团被授命协助武汉红十字会，捐赠者可以直接将物资送往所选医院"，文章接着写道，"不过，一周以来武汉对私车执行的严格禁行令却让事情变得麻烦。要想通过警方关卡，必须有批准。"

《南德意志报》文章关注了随着新冠病例在多国增加，中国人、甚至亚洲面孔的人受到种族主义歧视的现象。

Indonesien Rückholung von Staatsbürgern aus Wuhan (Reuters/Antara Foto)

印尼对返乡者下机后消毒

文章写道，对染上新冠病毒的担心导致亚洲面孔的人遭到普遍性的怀疑，旧的种族主义偏见重新散布开来。在许多西方国家，本国公民也和生活在当地的亚洲人以及游客一样受到偏见。文章举出了一名亚裔在法国被其他乘客赶下地铁，以及科隆一家亚洲超市里发生的一件事：一名顾客让自己的孩子进去后用围巾捂着口鼻，小孩于是问道，是不是"这里所有的中国人都病了"。

文章继而指出，早在传出病毒来自武汉一个野味市场的消息后，网络上就出现了种族主义攻击。文章写道："一名中国网红博主喝蝙蝠汤的视频在网上广为流传。最后人们才知道，这个视频已经是三年前拍的，在太平洋岛国帕劳。"

文章写道："中国过去几年里成长为一个经济和军事强国也在亚洲邻国中引发了新的不信任感。亚洲许多国家和地区很久以来已经对来自中国的大批游客感到不满。这些中国游客被贬低为又脏又吵，这可能是为什么过去几周针对许多大陆游客的气氛一下子高涨的原因。这些地区，许多人把'中国病毒'挂在嘴上......许多地方，民众要求对来自中国的人以及从中国返回的本国人进行严格的入境管控。可能的新传染途径和网络上的一些谣言也助长了这样的呼声。"

 

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

 

DW.COM

神速的火神山与拖沓的红会

2月2日上午，武汉为收治新冠病毒肺炎患者临时建造的火神山医院历经10日建设，正式交付，并将于3日启用，被赞誉为"中国速度"的展示。而民众同时也在关注，海量的民间救援物资要等到什么时候才能"通过"或"绕过"人手严重不足、公信力缺乏的红会，送到一线医务人员手中。 (02.02.2020)  

德语媒体：“我不是病毒！”

在人际传染病例增多之后，不少国家民众开始对这种源自中国武汉的新型冠状病毒产生恐惧，《每日镜报》观察到，有些人连带着把长着亚洲面孔的人都当作了病毒携带者。《柏林日报》则从另一个角度关注新冠病毒，那就是疫情可能造成的经济影响。 (31.01.2020)  

专访：疫情扩散之际，我们只能自救

新型冠状病毒的疫情已持续超过一个月，中国境内的感染人数也已超过17000。 病毒的缘起地武汉进行封城至今已超过两周，当地居民告诉德国之声，虽然政府已紧急建设了火神山与雷神山两间医院，但求诊的病患仍需靠自救来想办法活下去。 (03.02.2020)  

新冠病毒已经传播到全球哪些地方？

自武汉爆发的新型冠状病毒肺炎，传播途径已至亚太地区、北美和欧洲。除中国大陆外，已有十多个国家和地区发现了确诊患者。 (26.01.2020)  

相关内容

China Krankenhaus in Chonqqing | Coronavirus | Mitarbeiter, Station für Lungenentzündungspatienten

专访：疫情扩散之际，我们只能自救 03.02.2020

新型冠状病毒的疫情已持续超过一个月，中国境内的感染人数也已超过17000。 病毒的缘起地武汉进行封城至今已超过两周，当地居民告诉德国之声，虽然政府已紧急建设了火神山与雷神山两间医院，但求诊的病患仍需靠自救来想办法活下去。

China, Wuhan: Coronavirus

墙外文摘：病毒肆虐，中共再次演练社会控制 02.02.2020

有评论认为，因为尽管中国民众不信任体制，但是总体上是接受封锁的，因为人民已经吸收了政府的中国例外说：治理中国需要用铁腕。此外，大陆不许台湾撤侨，民间救援为何迟迟送不到一线医生手上也是海外媒体的关注焦点。

Frankreich fliegt Staatsbürger aus Wuhan aus

评论："道德之国"不该有种族主义冠状病毒 31.01.2020

在德国，谁若咳嗽，且有一张亚洲面孔，不应被视为是新型冠状病毒的传播者。本台记者当远认为，不能对黄色皮肤的亚洲人提出无端指责，更不能因为病毒首先在中国扩散而歧视他们。

广告