德语媒体：穿着垃圾袋的武汉医生

（德国之声中文网）"武汉的一些医生现在穿着垃圾袋，靠这些塑料袋保护自己不传染上新冠病毒。在疫情中心武汉的医院里，专业防护服是稀罕物。偏偏是这些站在抗疫第一线的人没有足够的预防传染的保护。"《法兰克福汇报》的文章将目光投向武汉等疫区基本医疗防护物资紧缺，后勤无法跟上的问题。

文章指出，"中国人民捐赠意愿强烈，领头羊企业也承诺捐款，但后勤却跟不上。公众批评的矛头现在指向管理大部分捐赠物资的中国红十字会。看起来，它没有能力有效地将物资分配到最需要的地方。"

文章援引财新写道，武汉红会大楼装满物资，却只有很少的工作人员，医院只能自己派人去排长队取物资，他们中间甚至有治疗了一整天病人、之后只睡了三个小时医生，因为他的医院里，防护服仅够再用一天。

"周日当局对不断高涨的批评做出了反应：九州通医药集团被授命协助武汉红十字会，捐赠者可以直接将物资送往所选医院"，文章接着写道，"不过，一周以来武汉对私车执行的严格禁行令却让事情变得麻烦。要想通过警方关卡，必须有批准。"

《南德意志报》文章关注了随着新冠病例在多国增加，中国人、甚至亚洲面孔的人受到种族主义歧视的现象。

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文章写道，对染上新冠病毒的担心导致亚洲面孔的人遭到普遍性的怀疑，旧的种族主义偏见重新散布开来。在许多西方国家，本国公民也和生活在当地的亚洲人以及游客一样受到偏见。文章举出了一名亚裔在法国被其他乘客赶下地铁，以及科隆一家亚洲超市里发生的一件事：一名顾客让自己的孩子进去后用围巾捂着口鼻，小孩于是问道，是不是"这里所有的中国人都病了"。

文章继而指出，早在传出病毒来自武汉一个野味市场的消息后，网络上就出现了种族主义攻击。文章写道："一名中国网红博主喝蝙蝠汤的视频在网上广为流传。最后人们才知道，这个视频已经是三年前拍的，在太平洋岛国帕劳。"

文章写道："中国过去几年里成长为一个经济和军事强国也在亚洲邻国中引发了新的不信任感。亚洲许多国家和地区很久以来已经对来自中国的大批游客感到不满。这些中国游客被贬低为又脏又吵，这可能是为什么过去几周针对许多大陆游客的气氛一下子高涨的原因。这些地区，许多人把'中国病毒'挂在嘴上......许多地方，民众要求对来自中国的人以及从中国返回的本国人进行严格的入境管控。可能的新传染途径和网络上的一些谣言也助长了这样的呼声。"

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