德语媒体：稳定只是表象

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，在习近平领导之下，中国正在开历史倒车。权力高层中，习的做法并非没有争议，但过去几年来，习以反腐的手段已经将大部分政治异己打入冷宫，身边只剩下对他唯命是从的亲信。这篇题为《稳定只是假象》的评论写道：

"习继续把持最高领导权也可以被解读为政治连贯的信号。西方世界很清楚，这种政治连贯也意味着：激进的民族主义以及取代美国世界霸主地位的决心。除此之外，最高领导人连任还会营造出稳定的假象。事实上，稳定假象的背后民怨早已沸腾。习近平严苛的清零政策使很多人生计失去保障，百万人口大中城市频繁的被实施封控，民众对此已经忍无可忍。日趋严重化的房地产危机令许多中国人担心他们的资产会打水漂。而迄今为止以国家对基础设施行业进行投资的发展模式也难以继续奏效。

来自民间的任何怨言都会遭到国家机器的打压。但如果习近平不能兑现中共的核心承诺-发展经济，那么他本人就会陷入被动局面。而内部矛盾得不到解决的情况下，北京对外实施侵略的风险就会增高。这一点，台湾想必会有最直接的感受。现年69岁的习近平一再强调收复台湾的决心，必要情况下，也不排除动用武力。总而言之，来自北京的威胁恐吓会进一步增多，而且矛头也不会仅限于台湾。"

评论指出，大多数西方国家都对北京耀武扬威的做法感到不满，但出于经济利益的考虑，在是否对华采取强硬立场的问题上，却又显得优柔寡断。

"中国同西方国家的关系正在日益冷却，这也使得双方建立起的合作模式越来越受到质疑。例如，德国情报部门就已发出警告称，学术界在同中国合作时，显得过于轻信和幼稚。毫无疑问，科研机构应当提升安全意识，而经济层面上也应减少单方依赖。但西方社会也不应变得病态般的猜忌多疑，因为这恰恰是西方世界同专制国家的区别所在。"

《法兰克福汇报》就中资企业参股汉堡港问题发表评论称，将德国敏感基础设施交给习近平治下的中国，本来就是一件应当慎之又慎的事情。而中共二十大之后，让中国参股德国敏感设施的问题显然已经变得更为敏感。这篇题为《对抗西方的路线将得到延续》的评论写道：

"过去几天发生的一切都显示出，习近平今后采取温和路线的可能性已经微乎其微。相反，他认为中共的统治已经受到了美国阻遏政策的威胁，他要奋起反击。而中美对抗中，台湾将扮演重要的角色。一般认为，习近平会在政治及军事层面加大对台湾的压力。

完成两届任期之后，习近平认为自己在有生之年就已成了历史性人物。因此人们有理由认为，经济制裁恐怕并不足以让习近平改变决策。同样，人们也不应指望习近平会去劝阻俄罗斯总统普京。要知道普京正是在撒马尔干会晤习近平数天之后，发出核武威胁和吞并乌克兰部分领土的。普京口中所谓中方的'问题和顾虑'，显然并没有严重到足以让俄罗斯放弃激化局势的意图。十一月初，德国总理肖尔茨将出访北京，届时肖尔茨看到的中国将同默克尔总理最后一次出访时的中国大不一样。这将是一次'今非昔比'的访华行程，这一点，在德国代表团依据中国清零政策被迫进入'闭环泡泡'时，就会有切身的体会。"

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