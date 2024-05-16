德语媒体：稳如磐石的中俄伙伴关系

周四，俄罗斯总统普京到访北京，并同中国党和国家领导人习近平举行了会谈。普京开始其新一届总统任期后将首次出访目的地选择中国，显然也是为了凸显莫斯科同北京非同寻常的伙伴关系。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，俄乌战争爆发以来，中国虽然没有向俄罗斯直接出口武器，但迅猛增长的中俄贸易，却为俄罗斯重振军火工业提供了极大的帮助。这篇题为《稳如磐石的中俄伙伴关系》的评论写道：

“从中国的角度来看，迄今为止的对俄战略可谓是一举多得。在中美原则性对抗的大背景下，中国即加深了同俄罗斯的伙伴关系，同时又用承诺和姿态让欧洲人心满意足。欧洲人总是一厢情愿地认为，乌克兰实现和平也符合中国的利益。他们认为，在特定前提下，习近平会对普京施加影响，让他停止战争。

欧洲人是时候放弃这种幻想了。在俄乌战争持续两年多之后，在俄方胜算与日俱增的今天，习近平怎么会接手一个‘不可完成的使命’，劝说普京停止战争呢？中国又怎么会对美国这一战略竞争对手俯首听命，去催停俄乌战争，以便让美国有更多的精力去投入印太事务呢？中国有什么理由会去牺牲同俄罗斯的战略关系呢？从中国的角度来讲，上述想法简直是异想天开。即使美国愿意为此叫停贸易战，中国也绝不会去这样做。

中俄伙伴关系虽然建立在机会主义基础之上，但其破坏性仍不容低估。对中俄伙伴关系一笑置之，认为这只是一种中国为主、俄罗斯为仆的、短命的‘利益共同体’，这种观点显然有失公允。地理学家麦金德（Halford Mackinder）在本世纪初写道，谁能主宰从伏尔加河到长江的所谓中心地带，谁就将统治世界。而连接欧亚也恰恰是中国新丝绸之路的目标，这是习近平的重大地缘战略项目。随着对俄合作关系的深化，这一目标已经实现。俄罗斯的军事力量与中国的经济实力相结合，一个强大的欧亚巨人已经崛起。”

《新苏黎世报》评论指出，西方曾一厢情愿地期望让中俄两国融入到现有的国际体系之中，但这一愿望已经彻底落空，中俄两国已经同西方渐行渐远。

“不出预料，中俄已经建立起了稳如磐石的伙伴关系。在联合国安理会，中俄两国相互提供支持，他们矢志打造一个新的、另类的国际秩序。中俄伙伴关系的基础是两国都对美国高度不信任。也正因为如此，中国会间接对俄罗斯的侵乌战争提供支持，毕竟这是一个教训共同敌人的机会。政治学者迦巴耶夫（ Alexander Gabujew）写道，西方必须要为长期同时应对两个核大国做好准备。有鉴于此，必须要让乌克兰取得胜利，这一点对美国和欧洲至关重要。”

《日报》发自北京的报道称，俄罗斯总统普京到访前夕，俄罗斯驻华大使馆的外墙上张贴了二战苏军士兵和在乌克兰参加“特别军事行动”的俄罗斯士兵的宣传画，并用中文写道：“胜利属于我们”：

《日报》：西方最为关心的是，习近平会在何种程度上帮助普京实现帝国野心。 图像来源: Sergei Guneyev/AFP/Getty Images

“习近平会在何种程度上帮助他的老朋友普京实现其帝国野心，这是许多欧洲政府首脑最为关心的问题。周四，普京开始了他的中国之行，这也是开始第五个总统任期后，普京首次出国访问。

本次中俄峰会的具体内容对外秘而不宣。直到普习会晤前不到48小时，中国外交部才正式证实了相关消息。现在唯一可以确认的是，北京的共产党高层会给予来自莫斯科的贵宾最高的礼遇。虽然并不能排除双方会涉及批判性话题的可能性，但即便双方出现意见分歧，消息也绝对不会对外公开。

要谈的议题有很多。西方的相关指责也早已摆上了桌面。德国总理肖尔茨前不久访华时，以委婉的方式表达了忧虑，而美国国务卿布林肯则直接说出了要害：‘既然中国声称，希望同欧洲和其他国家搞好关系，那就绝不可以同时助长冷战后欧洲安全所面临的最大威胁。’”



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