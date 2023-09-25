德语媒体：称习近平是“独裁者”的德国外长为什么不担心中国报复？

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克前不久在接受美国Fox新闻台采访时将中国国家主席习近平称作“独裁者”。中国外交部对此表示严正抗议并召见了德国驻华大使傅融（Patricia Flor）。

即便是在德国，也有一些批评意见认为贝尔博克的表述缺乏外交专业性。例如仰赖中国市场的德国汽车工业就批评贝尔博克的言论危及德国经济支柱。不过贝尔博克本人对中国的抗议做出平静的反应。她在参加德国公法电视台时政谈话节目Sandra Maischberger访谈时解释说：“我说出了我的想法，就像我一直说的那样。（中国）是共产主义一党制。”在被问到她是否担心德中关系因此而受到损害时，贝尔博克没有正面回答，而是说：“我当然注意到了这种反应。”

那么，贝尔博克把习近平称作“独裁者”，究竟会不会给两国关系造成损害呢？德国《世界报》对此发表分析文章。文章引述德国外交关系委员会专家蒂姆· 吕利格（Tim Rühlig）的看法认为，“外长的言论不太可能造成经济损失，因为中国与欧洲的经济和技术关联过于紧密”。

文章写道：“德国政治人物的言论或行动导致中德关系紧张的情况在过去也曾出现过。例如，2007年时任德国总理的默克尔在柏林的办公室接见了达赖喇嘛。会面虽然没有公开进行，但却引发了中国政府的强烈抗议。达赖喇嘛被认为是寻求西藏独立的分裂分子，因此接见他被视为挑衅。中国随后取消了与德国的双边人权对话。”

文章写道：“对挑衅行为做出强烈反应早就是中国的常规操作。阅读《环球时报》的人都会很快意识到，威胁和煽动是宣传的重要组成部分。作用是创造一个共同的敌人（通常是美国），转移民众对国内问题的注意力。”

“也许正因为如此，贝尔博克的反应才如此平静。她可以把这些威胁看作是‘会叫的狗不咬人’。事实上，中国更倾向于与欧洲和解。中国不景气的经济和居高不下的青年失业率正迫使其软化外交政策立场。”

文章还提到，虽然外长贝尔博克长期以来一直公开批评中国政府，但德国总理肖尔茨却通常语气更为温和。文章写道：“肖尔茨没有对贝尔博克的‘独裁者’言论发表评论。外交关系委员会专家吕利格说：‘德国外长在对华问题上采取比总理更强硬的立场，这会在外交政策上削弱德国。中国可能会试图利用这一点，在对华立场上进一步分化德国。’”

台积电还是“护国神山”吗？

台湾是世界上最重要的芯片生产地。这一优势在一定程度上一直保护着台湾免受中国的攻击。但是《法兰克福汇报》撰文指出，台湾的“护国神山”可能正在动摇。

文章引用分析人士的话指出，“台湾拥有完善的半导体生产生态系统。正是这种围绕先进半导体的开发、设计和生产而形成的数百家公司之间的相互作用，使这个面积不超过德国巴登符腾堡州的远东岛屿成为全球最重要的高科技中心之一。”

文章写道：“半导体不仅令全体台湾人感到骄傲，而且许多人还将这一技术优势视为抵御中国侵略的保护盾。‘矽盾’一词已成为这一理念的代名词：只要西方对台湾芯片的依赖程度达到相当程度，西方就会竭尽全力保卫这个小岛。”

文章指出，然而台积电在德国、美国和日本等国都在大规模投资设厂，一方面是出于地缘政治安全的考量，另一方面也是被当地大量的政府补贴而吸引。

“对台湾矽盾可能破碎的担忧与日俱增。如果台湾作为半导体主要产地的重要性对全球经济来说越来越低，那么这些外移的企业和海外的政府投资是不是会削弱台湾？明年1月台湾总统大选前的竞选活动中，对中国友好的国民党人士批评说，蔡英文总统允许美国人破坏国内经济。台积电创始人张忠谋今年春季曾警告说，全球化和自由贸易几乎已死，因为美国现在正试图将生产线转移到美国国内。国际半导体产业协会全球行销长曹世伦也表示：‘如果美国明确表示，它无意破坏台湾的半导体产业，那么台湾人对此会表示非常欢迎。’”

文章写道：“台积电董事长刘德音接受《纽约时报》采访时曾表示，他认为矽盾这个概念并不恰当。他说：‘中国不会因为半导体而入侵台湾。中国也不会因为半导体而不入侵台湾。这其实取决于美国和中国：它们如何维持双方都想要的现状？’”

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

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