 德语媒体:积极劝架?坐山观虎斗? | 媒体看中国 | DW | 08.01.2022

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德语媒体:积极劝架?坐山观虎斗?

瑞士《金融经济报》刊发客席评论，呼吁欧洲当好美中之间的调停人，避免大国之间发生战争。柏林《每日镜报》则分析指出，鉴于俄罗斯当前国力明显弱于中国，北京不会介意哈萨克斯坦全面依附俄罗斯，毕竟这有助于维护“一带一路”沿线的局势稳定。

Symbolbild USA-China-Handelskrieg

(德国之声中文网) 苏黎世出版的瑞士《金融经济报》以"欧盟能否阻止美中战争?"为题，刊发了由耶鲁大学法学院的两名中国问题专家Robert Williams和Moritz Rudolf撰写的客席评论。文章指出，尽管有着相近的价值观，但是欧洲出于自身战略利益之考量，不太可能彻底站到美国一边强硬抗击中国；欧洲更应该当好居中调停的角色，在棘手议题上缓和美中争端。

"美国人不应当认为，德国在新政府率领下很快就会采取意识形态主导的对华政策。美、英、澳三国军事结盟，并且撕毁了法国的一大笔军售协议，这件事情让跨大西洋的沟通受阻，也凸显了欧美之间在印太军事合作方面的巨大鸿沟。"

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美国和中国陷入日益严重的经济和地缘政治之争，这样的竞争关系预期会在明年继续加剧。

1月3日，联合国安理会5个常任理事国美中俄英法罕见发表联合声明，表达防止核武器扩散决心，表示核战争打不赢、也不能打。隔一天北京就召开记者会发出异音。

德国之声专访独立学者吴强，他表示，中美在2021年於许多领域都持续深化双边对抗，也指出，中美双边关系2022年会以「紧张管控」的主轴持续发展。

哈萨克斯坦因连日示威、警民暴动成为国际焦点，这对长年政局相对稳定的这个国家来说十分罕见。哈萨克斯坦的情势与中俄有什么关联？

哈萨克斯坦爆发前所未有的大规模抗议活动，紧张局势持续升温。据哈萨克当局统计，超过4400人被捕，40余人在冲突中死亡。西方国家呼吁哈萨克斯坦终止暴力。德国已停止向该国出口军事装备。

"但是，欧洲若想对美中关系施加影响、降低美中关系急剧恶化的风险，并非只有加强欧美关系这一个选项。如今，许多战略学者正在试图从历史中吸取经验，找到一个让美中双方既能竞争、又能避免灾难性冲突的办法。欧洲人在此可以帮得上忙。"

"欧盟应当考虑像70年代的'赫尔辛基进程'那样，缓和双方之间的紧张态势。以这种外交动议为基础，欧盟可以居中调停，推动旨在缓和局势、降低风险、应对危机的协议，从而减低爆发武装冲突的可能性。"

"在印太地区，欧洲军力有限反而会成为一项优势：这能加强欧洲人作为真诚调停者的可信度。由于并没有直接卷入台海、南中国海等棘手争端，欧盟反而更适合去调停。欧洲人甚至还能在网络安全、太空等领域开展建设性的外交工作。这些领域正是美中双方不时发生直接较量的地方，误判很可能导致战争。"

"当然，我们也不应低估创立一套稳健的防止冲突规则的难度。欧洲倒是具有一个比较优势，已经为历史所反复证实：在防止军备扩散的国际框架协议方面，欧盟委员会以及各成员国一直扮演核心角色。在伊朗核问题谈判中，欧洲也起到关键性的作用。"

"鉴于近期欧中之间的态势也趋于紧张，由欧洲主导的印太局势缓和动议还远没有到板上钉钉的程度。不过，这样的动议符合欧盟宣布的目标：在印太地区推行包容性的政策，并且强化基于规则的国际秩序。更重要的是：这样的动议很可能就是阻止大国之间开战的最佳手段。欧盟本身，难道不也是为了这个目标而创立的吗？"

Russland schickt Truppen nach Kasachstan

俄军空降兵赶赴哈萨克斯坦

柏林出版的《每日镜报》以"赢家是普京"为题，刊评指出，随着哈萨克斯坦当局向莫斯科求援平定骚乱，这个资源丰富、扼守战略要冲的中亚国家彻底依附于俄罗斯。不过，普京依然无法在该地区忽视中国。

"在中亚地区，俄罗斯必须要考虑另一个大国：中国。哈萨克斯坦在习近平的世纪工程'一带一路'中具有中心地位，是中国通往欧洲的大陆桥。普京在哈萨克斯坦维稳，正合习近平的心意。但是，在事关这条重要通道的控制权归属问题上，俄中之间就有可能产生冲突。就目前而言，俄中两国正在高调宣示战略盟友关系。俄罗斯显然是其中较弱的一方，而且俄中之间的不平衡仍在迅速扩大。因此，习近平暂时可以安安心心地静观哈萨克斯坦的局势发展。"

"至于美国，在撤出阿富汗之后就失去了对中亚的兴趣，哈萨克斯坦倒是可以算作一个例外，依然被美国视作中亚地区的重要伙伴。就在不久前，哈萨克斯坦当局还对美国人的兴趣做出了一些积极回应。和美国人眉来眼去，有助于哈萨克斯坦制衡常常具有侵略性的俄罗斯或者中国。但是这个时期已经结束了。随着哈萨克斯坦向莫斯科求援，这个国家陷入了对俄罗斯的依附。不管俄罗斯军队是拯救现在的当权者，还是另立新君，哈萨克斯坦总统今后都会欠普京一个人情。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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