德语媒体：秦刚的任务和ASML的买卖

（德国之声中文网）德国《日报》关注到中国驻美大使秦刚抵美履新。这篇题为《中国新任驻美大使秦刚面临艰巨任务》（Chinas neuer US-Botschafter Qin Gang hat gewaltige Aufgaben vor sich）的文章写道：“中国新任驻美大使秦刚在开始14天隔离检疫之前发出和解的声音：两国应该 ‘相互尊重’地对待对方，并努力实现‘和平共处’。”

文章写道：“不过可能很快这种友好的言辞就会消失了。……秦刚的角色是体现出中国在美国面前新找到的自信心。北京对拜登的怀疑不亚于对拜登的前任特朗普。”

文章指出，“秦刚被任命为驻美大使出于外界的预料。自从华盛顿的职位出现空缺以来，秦刚的名字甚至没有出现在小道消息中。秦刚并不具备重要的美国专业知识，更不用说在华盛顿的人脉。另一方面，他的前任崔天凯不仅是长期任职的驻美大使，而且在两国关系极度两极分化的情况下也被视为缓和的力量。在这方面，秦刚正在紧随其后。”

文章指出，“秦刚上任后的最初一批任务不会是轻松的。首先，他必须解决本周中国外长在天津向美国政府代表团提交的两份清单：解决中国留学生和新闻工作者赴美签证问题是其中一个不太复杂的问题。但是在新疆和香港问题上，尽管双方运用最大的外交技巧，也不会找到任何共同点。”

文章最后写道：“至于秦刚究竟是颇有自信还是心胸狭窄之人，存在不同的说法。2008年，摇滚乐队枪与玫瑰（Guns n’Roses）将新专辑命名为‘中国民主’引发了争议。当时秦刚曾公开表示说‘很多人都不喜欢这种类型的音乐’。因为它太‘吵’了。”

ASML首席执行官：会将最好的光刻机卖到中国去

全球最大的半导体设备制造商之一ASML在行业内的成功也给它自身带来正面和负面两方面的影响。美国仍在特朗普担任总统时期就已经痛苦地发现，芯片大多是在亚洲地区生产制造的，美国本土鲜有出产。而新冠疫情造成的芯片短缺问题也让德国车商们意识到对这个行业的依赖性。

瑞士《新苏黎世报》发表的文章《ASML陷入地缘战线之中》（ASML gerät zwischen die geopolitischen Fronten）指出，美欧都希望能开始在本地生产芯片。文章写道：“对于ASML公司首席执行官温彼得（Peter Wennink）而言这只会降低价值生产链的效率。但是对于ASML来说，每一个新建的半导体工厂，即便是这类出于政治因素建在‘错误’地点的工厂也都是新的商机。”

文章写道：“对ASML不利的消息是，这家公司卷入了特朗普策划挑起的美中科技冷战。2020年1月，美国政府对海牙施加了压力。特朗普想阻止ASML向包括中芯国际在内的中国芯片制造企业出售技术最先进的EUV光刻机。美国担心中国一旦拥有了高端芯片，就可以将人工智能技术用于军事目的。不过中国并没有坐以待毙，而是通过中国驻荷兰大使转告称，如果海牙阻止光刻机出口，两国双边关系将会恶化。”

“不过荷兰首相吕特推迟了批准相关出口的申请。而且到现在也还未做出决定。这也意味着ASML公司暂时不得不放弃大宗订单。”

文章最后写道：“ASML公司首席执行官温彼得毫不掩饰地表示，他对光刻机出口禁令很不以为然。他认为，这样的禁令只会拖缓欧洲的产业发展速度，刺激中国迅速缩小现有的技术差距，最终实现技术独立。他在接受Politico网站采访时表示，（欧洲）应该让自己变得更快、更具备创新力。他还说，如果他来决定，他会将最好的光刻机卖到中国去。”

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