德语媒体：科技要为专制服务

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论指出，重视科学技术，并将科学技术作为强国立邦的动力，本来无可厚非。但习近平治下，中国对科技领域的全面管控，却令人担忧。这篇题为《科学技术要为专制服务》的文章写道：

“习近平对科学与技术的理解令人不安，这一点也在他的讲话中得到证实，其中有句隐晦的话道出了真伪：‘我们要改善体制，加强党中央对科技工作的统一领导。”党中央是由习近平领导的，也就是说，科学与技术必须为这位专制者服务。

中国的人均国民生产总值和保加利亚水平相当。中国之所以敢有争当世界霸主的雄心壮志，同数码化进程的实质关系密切。数码化以前所未有的惊人速度改变了一切，经济、社会、医学、农业，甚至执政方式以及指挥战争都发生了变化。各国之间的竞争关系被重新洗牌，而这也正是中国的机遇。“

文章写道：中国为未来的科技发展制定了缜密的计划，2030年，在人工智能领域占据世界主导地位，2049年成为世界上最重要的高科技大国。

”但习近平有关科学技术的其他讲话，却着实令人不安。他表示，科技工作者要首先满足国家的需要， ‘大力弘扬爱国主义精神’。习近平希望在“数码经济的创新、生产、运营和投资各个环节中，普及监督与治理"。重点行业和龙头企业要做到 "安全可控"。这读起来更像是极权统治对科学技术的全面管控，就像中国政府已经对中国人所实行的全面管控一样。现在，一些监控摄像头不仅能进行人脸识别，还能识别虹膜，这可以被用来寻找监控对象的家庭成员。安装在公共场所的麦克风系统则可以用来进行语音识别。得益于强制安装的新冠疫情应用程序，党国更可以实时掌控城市里每个人的行动轨迹。

在过去两年来，习近平对本国科技行业的管控欲变得日益明显。马云对政府管控提出公开批评后，政府阻止了其旗下企业蚂蚁金服的上市计划。稍后，政府又入股了微博，并已进入公司董事会。全球拥有数亿用户的Tiktok运营商字节跳动也遭遇了同样的命运。字节跳动的创办者已辞去了总裁职位，并和马云一样，已经从公众视野中消失，销声匿迹的中国知名科技企业掌门人还有很多。这相当于马斯克、扎克贝克和贝佐斯突然在美国变得无影无踪。”

有关德国总理府有可能会批准中国公司入股汉堡港的消息传出后，德国小报《图片报》发表评论称，德国不应轻易批准这项交易，毕竟中国是一个十分危险的大国。评论写道：

“中国是剽窃和盗取专利的世界冠军，中国政府高层中热衷监督和控制的，又大有人在。德国已经向中国销售了很多东西：核心技术、机器人厂商和垃圾处理技术。过去的这些错误不应再次重演。掌握港口交易定夺权的肖尔茨总理，应当清楚一点：要想战胜专制，必须保持强硬。否则将难逃失败的命运。这样的历史教训数不胜数。”

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