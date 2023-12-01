德语媒体：种什么因 结什么果

（德国之声中文网）缅甸北部爆发内战，中国在中缅边境集结军队举行实战演习。德国新闻网站t-online.de发表文章指出，缅北目前局势混乱，部分的责任要归咎于北京政府。

文章认为，“在边境安排军演，这表明北京方面越来越担心邻国（缅甸）的事态发展。”

文章写道：“美国和平研究所（United States Institute for Peace）的专家们认为，中国本身对缅北局势升级负有责任。因为人们相信，即使中国政府没有在物质上支持叛乱组织的袭击，但至少也是默许了他们的行动。 长期以来，中国一直被认为是军政府的支持者。导致这种突然变化的原因可能是军政府拒绝对掸邦地区的电信诈骗公司采取行动。”

“近年来，缅甸已成为网络诈骗的温床。有时员工数甚至达到数千人的大型诈骗公司试图以虚假身份在世界各地寻找受害者，说服他们投资可疑的加密货币或给虚假账户转账。大量受害者都是中国人。”

美国和平研究所的专家认为，缅甸叛乱分子承诺制止这些诈骗活动，从而赢得了中国人的青睐。

文章写道：“伦敦大学亚非学院（SOAS University of London）一位专家在接受《新闻周刊》杂志采访时说，中国无意将冲突扩大化。因为缅甸作为中国著名的‘一带一路’项目的一部分具有重要的战略意义。此外，多条对中国重要的油气管道也经过缅甸。”

中国寻求中缅边境实现和平稳定

“北京向普京展示肌肉”

德国金融类网络媒体金融市场世界（finanzmarktwelt.de）撰文称，中国拒绝投资“西伯利亚力量2号”（Power of Siberia 2）天然气管道，同时要求俄罗斯给与更多的天然气价格折扣，“这是北京在向普京展示肌肉，让普京看清什么是真正的力量平衡”。

文章介绍说，“西伯利亚力量2号”天然气管道旨在从亚马尔半岛向中国供应天然气。这条天然气管道计划在2024年开始修建，全长2560公里，计划在2030年开始投入使用。建设成本预计在38亿欧元到115亿欧元之间。

目前尚不清楚俄罗斯是否能为如此之大的项目找到足够资金。文章写道：“然而普京别无选择。消息人士称，俄罗斯总统面临着‘巨大压力’，因为如果不修建这条管道，俄罗斯将‘没有市场销售如此之大量’的天然气。 在失去乌克兰战争爆发前每年天然气供应量超过1550亿立方米的欧盟市场后，俄罗斯天然气工业股份公司被迫将产量减少了四分之一，创下其历史纪录。中国显然比俄罗斯占上风，说白了，俄罗斯成了中国的‘折扣加油站’。”

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