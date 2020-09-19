德语媒体：秀肌肉？开战？特朗普究竟想什么？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以“Tiktok闹剧”为题，刊发评论指出，美国政府正在这场闹剧中制造越来越多的不确定性，唯一确定的只有一点：特朗普想要秀肌肉。

“围绕TikTok前景的拉锯战，如今越来越像一场闹剧。特朗普政府一天天地在这起争议中制造更多的不确定性，而不是去寻求解决方案。很长一段时间，这款App都似乎即将售予微软；突然之间，这又变得不太可能。也许是因为中国最近出台了出口限制措施，为这桩交易增加了阻碍。”

“现在，甲骨文似乎正联合其他美国投资者入场。但即便是这一方案，其前提条件也在不断变化。一开始的消息是，美国投资者只能获得少数股权，现在又说美方将获得多数控股权。”

“如今，美国商务部也闯进了这场谈判。商务部宣布，将在美国境内禁用TikTok以及微信。这一禁令究竟会对TikTok交易谈判造成怎样的影响？这背后又藏有怎样的谈判策略？目前还很难判断。唯一明确的是：美国政府想通过此举来秀肌肉。”



杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“特朗普从没在乎过TikTok用户”为题，刊发评论指出，朝令夕改的美国总统正在损害美国自己的科技企业，也在损害美国用户的数据保护，而这背后其实都是特朗普的选战策略，选情不佳的美国总统急需对华强硬之政绩来改善颓势。

“特朗普正在损害美国的开放互联网之根基，最杰出的美国企业原本也是开放互联网的最主要受益者。特朗普还忽略了欧洲：要是对TikTok之指控成立的话，反对这款应用也会符合欧洲人的利益。”

“现在，特朗普政府下令禁止应用商店提供TikTok以及微信的下载。此举将威胁美国用户的数据安全，而这一切的目的，原本号称是保护美国用户数据。”

作者指出，按照美国商务部的最新禁令，美国用户不能再从应用商店获得TikTok的更新，却能够在11月12日之前继续使用，这样的做法将为黑客袭击大开方便之门。

“针对微信，特朗普的手段要迅捷得多。这款软件从本周日起就将在美国境内难以使用。禁用微信背后的算计同样也很明显：TikTok的美国用户超过1亿，要是在大选前就完全禁用会大损特朗普的形象。微信在美国的用户大多是华人，他们需要和中国国内的亲友保持联系。在全球疫情期间禁用微信，对这一人群未免有些残忍，但是他们对美国大选的影响力微乎其微。”

“如果特朗普政府真的能够拿出TikTok向中共当局提供用户数据之证据，如果白宫没有试图通过微软或者甲骨文去搞一个科技大杂烩、而是通过有序的法治程序来解决问题，那么现在针对TikTok的措施就能有充足理由。然而，这并非特朗普熟喑的行为方式，他最擅长的还是肥皂剧。”





美国助理国务卿克拉奇在访台期间与台湾外长吴钊燮会晤

《法兰克福汇报》的另一篇评论以“美国会冒险向中国开战吗？”为题，担忧地指出，大选将近，特朗普很可能不满足于对TikTok秀肌肉，而是会选择全面升级美中冲突。

“特朗普政府宣布在美国禁用TikTok，中国则在台湾海峡搞军事演习，以回应美国助理国务卿访台。针尖对麦芒的美中两国正在磨刀霍霍的道路上高歌猛进。”

“其他国家目睹着这一切，希望这一切都只不过是秀肌肉。特朗普反对中国，在某些方面确实有着充足的理由。但问题是，我们不知道特朗普在错综复杂的美中关系里到底有没有一星半点的全局观。”

“比如，抬升台湾的国际地位，这样的举动就会被中国视作侵犯其‘核心利益’。我们不必赞同北京的这种立场，但是必须了解这种立场。中国一直将台湾视作分裂省份，相关的法律问题通常都很复杂。但有一点是确定的：台湾从来没有实际成为中华人民共和国的一部分。”

“北京当然有权去怀有统治台湾的愿望。可是，如果北京当真落实了‘必要时通过武力让台湾同胞回归祖国’之威胁，那么，只要民主岛国上的台湾人民不希望‘统一’，北京的做法就至少是侵犯了台湾人民的自决权。至于美国，现在则面临一个根本性的问题：华盛顿会不会为了台湾而冒险向中国开战？”

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